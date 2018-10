MANTRA săptămânii 22-28 OCTOMBRIE 2018 pentru fiecare ZODIE. Mantra CARE ÎŢI FACE BINE acum!

Fiecare din noi trecem prin situatii in care putem crede ca nu mai stim care ne e calea sau ce vrem de fapt de la viata, sa simtim dezamagire sau neincredere in tot si toate.

Dar exista solutii.

Chiar putem iesi din toate mai bine decat eram, cu conditia sa credem cu tarie ca exista multe solutii in jurul nostru pentru orice problema si sa actionam in consecinta.

Citeste-ti mantra zilnic, stai in liniste 2 minute, repet-o in minte ca si cum meditezi. O poti scrie pe un bilet si lipi langa computer sau la baie sau la frigider pe durata saptamanii. Acest ritual saptamanal ajuta la reducerea stresului inutil din viata, reamintindu-ti sa mentii lucrurile simple, fara drama, sa cauti motive de stare de bine chiar si din cele mai simple lucruri, fara a lua nimic la modul personal, ramanand integru in ceea ce spui sau faci, in pace si claritate.

Daca vrei sa iti schimbi viata in bine, foloseste zilnic puterea mantrelor.

De ce am citi mantra saptamanii pentru fiecare zodie? Pentru ca avem nevoie sa stam in contact cu afirmatii pozitive permanent. Ele sunt chiar destinatia spre care ne indreptam. Ceea ce crezi, aceea creezi ! Ce gandim este destinatia pusa in GPSul intern iar Universul aduce fiecaruia experiente potrivite exact cu ce si-a pus in GPS.

Cuvintele au putere creatoare uimitoare. Sa fim atenti ce scoatem pe gura!

Cu ganduri negative, e imposibil de ajuns la bine! De aceea, ne asiguram ca lucram sa ne schimbam destinatiile negative din minte cu unele noi, pozitive.

Daca ai primit aceasta mantra acum, inseamna ca Universul iti transmite un mesaj de care ai nevoie.

In fiecare marti gasesti pe Sfatulparintilor.ro Mantra zodiei tale! Te asteptam si saptamana viitoare!

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii este: Eu spun adio tristetii si dramelor

Tristetea si dramele din viata ta si-au avut intotdeauna radacinile in presupunerile pe care le-ai facut si in luarea lucrurilor la modul personal. Intregul Univers al controlului pe care oamenii incearca sa il exercite unii asupra celorlalti se bazeaza pe acest mecanism. Gandeste-te putin la acest lucru.

Iata horoscopul saptamanal 22-28 octombrie 2018! Afla ce aduce pentru zodia ta.

Incepe zodia SCORPIONULUI! Umbra, intuneric, mister, transformare! Cum iti va fi viata o luna sub Scorpion?

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii este : Imi las viata sa se transforme.

Atunci cand nu mai faci presupuneri, tu devii impecabil in tot ceea ce spui, iar viata ta se transforma in totalitate. Ea devine pur si simplu magica. Tot ceea ce iti doresti vine singur la tine, caci spiritul se deplaseaza liber prin tine.

Iata horoscopul saptamanal 22-28 octombrie 2018! Afla ce aduce pentru zodia ta.

Incepe zodia SCORPIONULUI! Umbra, intuneric, mister, transformare! Cum iti va fi viata o luna sub Scorpion?

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii este : Eu renunt la dorinta de a-i schimba pe ceilalti.

Adevarata iuire inseamna sa ii accepti pe ceilalti oameni exacr asa cum sunt, fara a incerca sa ii schimbi. Atat timp cat incerci sa ii schimbi, inseamna ca nu ii iubesti cu adevarat. Este mai usor sa gasesti pe cineva care este deja asa cum iti doresti, decat sa schimbi pe cineva.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO