MANTRA săptămânii 23-29 aprilie 2018 în funcţie de zodie. Afirmaţii pozitive de mare ajutor!

Saptamana 23-29 aprilie 2018 este ultima dintr-o luna puternica din punct de vedere astrologic. Influentele multor evenimente astrale sunt inca prezente in vietile tuturor, intr-o masura mai mare sau mai mica. Mercur a iesit din retrograd ; Jupiter inca este retrograd; Chiron, astrul vindecarii ranilor profunde, s-a mutat in Berbec pentru 9 ani; Saturn a devenit retrograd; Pluto cel intunecat ce desface, darama ca sa reconstruiasca este si el retrograd pana in septembrie.

In plus, in aceasta saptamana Venus intra in Gemeni pentru aproape o luna de zile iar Marte e in conjunctie cu Pluto, intarindu-i acestuia forta cu noi actiuni puternice.

Desi fiecare planeta din sistemul solar are o influenta de necontestat asupra vietii pe pamant si deci asupra noastra, nu trebuie sa ne temem. Lucrurile nu sunt complet implacabile.

Astrologia nu este Legea. Dumnezeu si Universul sunt Legea. Astrologia reprezinta regulile Universului, iar regulile mai sunt si incalcate pe alocuri.

Iata mantra saptamanii pentru fiecare zodie in parte. Daca a iesit aceasta mantra pentru tine, inseamna ca Universul iti transmite un mesaj de care ai nevoie.

Sa iti fie de folos!

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii este: Eu ignor opiniile celorlalti.

Indiferent ce fac, ce simt, ce gandesc sau ce spun ceilalti oameni, nu o lua la modul personal. Acestia vor continua sa aiba propriile lor opinii, conform propriului lor sistem de convingeri. De aceea, indiferent ce gandesc oamenii despre tine, nu este cu adevarat despre tine, ci despre ei, conform celor 7 oglinzi eseniene ale relatiilor.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii este: Eu devin un magician alb

Intreaga magie pe care o posezi se bazeaza pe cuvintele tale si creezi tot timpul vraji prin opiniile tale despre tine si viata ta. Tu poti vraji pe cineva prin ceea ce spui, dar la fel de bine il poti elibera de o vraja. Ai grija la cuvintele tale, foloseste-le ca sa iti aduci la viata tot ce visezi.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii este: Eu spun adio tristetii si dramelor

Tristetea si dramele din viata ta si-au avut intotdeauna radacinile in presupunerile pe care le-ai facut si in luarea lucrurilor la modul personal. Intregul Univers al controlului pe care oamenii incearca sa il exercite unii asupra celorlalti se bazeaza pe acest mecanism. Gandeste-te putin la acest lucru. Din cauza ca ai crezut un gand negativ, ai simtit o emotie ca tristetea sau dramatizarea. Dar chiar esti convins ca acel gand e real ? Niciun gand nu e real. Alege sa crezi un alt gand opus si urmareste cum tristetea si drama dispare.

