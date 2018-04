MANTRA săptămânii 30 aprilie - 6 mai 2018 în funcţie de zodie. Vei şti exact de ce ai primit această mantra acum

Mantra saptamanii. Bun venit in energia si provocarile lunii mai 2018 si in prima saptamana, deschisa de influenta Lunii pline din Scorpion de luni 30 aprilie ce tine aproximativ 10 zile pana la Luna noua urmatoare. Ne pregatim pentru marele eveniment in care Uranus isi schimba semnul, dupa ce a fost de 8 ani in Berbec, iar acum intra in Taur pana in 2026. Uranus este marele rebel si planeta evolutiilor iar prezenta sa in Taur va da peste cap felul in care ne raportam la bani si la aspecte ale sigurantei de zi cu zi.