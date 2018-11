MANTRA săptămânii 5-11 NOIEMBRIE 2018 pentru fiecare ZODIE. Care este NOUA AFIRMAŢIE care chiar îţi poate schimba viaţa?

Astfel, mantra contribuie la schimbarea gandurilor vechi ce ne stapanesc si ne dau stari emotionale negative. In momentul in care ne schimbam vibratia activa, ridicand gandul si emotia la o vibratie superioara, atunci intram in aliniere cu vibratia ridicata a Universului. Rezultatul ? Lucrurile in viata noastra se aliniaza frumos, apar sincronicitati, oportunitati, noroc, belsug, sanatate.

Fiecare din noi trecem prin situatii in care putem crede ca nu mai stim care ne e calea sau ce vrem de fapt de la viata, sa simtim dezamagire sau neincredere in tot si toate.

Dar exista solutii. Chiar putem iesi din toate mai bine decat eram, cu conditia sa credem cu tarie ca exista multe solutii in jurul nostru pentru orice problema si sa actionam in consecinta.

Vezi ce mantra iti este destinata pentru zodia ta in aceasta saptamana! Sigur vei simti de ce ai primit-o anume pe aceasta acum.

Citeste-ti mantra zilnic, stai in liniste 2 minute, repet-o in minte ca si cum meditezi. O poti scrie pe un bilet si lipi langa computer sau la baie sau la frigider pe durata saptamanii. Acest ritual saptamanal ajuta la reducerea stresului inutil din viata, reamintindu-ti sa mentii lucrurile simple, fara drama, sa cauti motive de stare de bine chiar si din cele mai simple lucruri, fara a lua nimic la modul personal, ramanand integru in ceea ce spui sau faci, in pace si claritate.

Daca vrei sa iti schimbi viata in bine, foloseste zilnic puterea mantrelor.

Cuvintele au putere creatoare uimitoare. Sa fim atenti ce scoatem pe gura!

Cu ganduri negative, e imposibil de ajuns la bine! De aceea, ne asiguram ca lucram sa ne schimbam destinatiile negative din minte cu unele noi, pozitive.

Daca ai primit aceasta mantra acum, inseamna ca Universul iti transmite un mesaj de care ai nevoie.

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii este: Eu renunt la barfa.

Presupunerile atrag in mod automat suferinta, caci noi obisnuim sa barfim in legatura cu ele. Noi facem presupuneri, credem ca avem dreptate, apoi le aparam si incercam sa le dovedim celorlalti ca gresesc.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii este: EU NU PRESUPUN NICIODATA NIMIC

Indiferent de relatie, noi pornim de la premisa ca ceilalti stiu ce gandim, si deci nu mai trebuie sa precizam ce anume ne dorim. Noi pornim de la premisa ca ei vor face ceea ce ne dorim pentru ca ne cunosc foarte bine. Daca nu fac ceea ce ne dorim, ne simtim raniti si ne gandim "Cum ai putut sa faci asta ? Ar fi trebuit sa stii...".

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii este: EU INVAT SA PUN INTREBARI

Pentru linistea mea sufleteasca si pacea mintii, este intotdeauna de preferat sa pun intrebari decat sa fac presupuneri. Eu imi cultiv curajul de a pune intrebari pana cand totul imi este clar. Ascultand raspunsurile la intrebarile mele, nu mai trebuie sa fac presupuneri inutile datatoare de stres, pentru ca ajung sa cunosc adevarul asa cum e el.

