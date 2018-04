Mantra săptămânii în funcţie de zodia ta. Afirmaţii pozitive necesare, în funcţie de zodie

Lucrurile incep sa se precipite pe la mijlocul lunii atunci cand Mercur iese din miscarea retrograda in care este pana pe 14 aprilie, Chiron intra in Berbec si isi incepe o noua calatorie in jurul zodiacului iar Saturn isi incepe miscarea retrograda. Vointa ne va fi testata! Cel mai bun lucru pe care il poti face este sa te lasi dus de valul schimbarii si sa i te comiti. Finalul lunii aprilie ne aduce o binemeritata usurare si eliberare. Luna plina din 30 aprilie in Scorpion este una din cele mai bune luni pline din tot anul 2018. Puterea si determinarea ne vor fi recompensate, asa ca trebuie sa ramanem pe pozitii!

Da, lumea se schimba si fiecare dintre noi trebuie sa fim adaptabili si inventivi. Facand o comparatie, este ca si cum esti un chitarist de talie mondiala (gen Eric Clapton, Bbking, etc) dar daca ai vrea sa iti cauti de munca in zilele noastre cu ceea ce stii, ti-ar fi foarte greu pentru ca stilurile muzicii s-au schimbat asa de mult. Chiar daca lucrurile vechi sunt nemaipomenite si de mare calitate, pur si simplu nu mai sunt potrivite noilor vremuri. Nu este de mirare ca foarte multa lume este in situatii similiare in viata lor, cand poti fi foarte bun in ceea ce stii sau faci dar cu toate astea sa nu mai fie loc si nevoie pentru asta in noua lume si sa fii obligat sa te reinventezi ca sa incapi. Despre aceasta reinventare este vorba in aceste vremuri.

Energia astrala a acestei saptamani este despre a vedea ce se intampla dintr-o perspectiva mai inalta, sa nu cautam vinovati daca ce se intampla nu ne convine ci sa ne lasam dusi de valul planului mai mare si sa vedem ce ni se releva mai incolo pe drum, moment la care ne va "pica fisa" si vom exclama: "Ahaa! Deci de aceea a trebuit sa se intample atunci ce s-a intamplat ! Altfel nu as fi ajuns aici sau nu s-ar fi petrecut acest lucru bun nou". Pana la urma, circumstantele exterioare depind mult si de cum alegem noi sa reactionam la ele.

In acest context special, fiecare persoana are nevoie de imputernicire ca sa avanseze cu succes. Iata care este mantra si mesajul cu afirmatie pozitiva pentru fiecare zodie, pe care sa o repeti de minim 30 ori pe zi in saptamana curenta, (de 3 ori pe zi in serii a cate 10 repetitii), cu voce tare, cu simtire si emotie, pana simti ca a intrat adanc in celulele tale, deci si in subconstient.

Iata mantra saptamanii pentru fiecare zodie in parte. Daca a iesit aceasta mantra pentru tine, inseamna ca Universul iti transmite un mesaj de care chiar ai nevoie.

Sa iti fie de folos!

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii iti este: Ma iert pentru orice greseala.

Mesajul: Vina niciodata nu face pe cineva sa se simta mai bine si nici nu schimba o situatie. Incetez acum sa ma mai simt vinovat. Ma eliberez din acea inchisoare.

Daca acest mesaj a ajuns la tine, inseamna ca sufletul tau il cere pentru ca tu sa constientizezi cat de important iti este sa te eliberezi. Da drumul la povara a ce crede mintea ta ca a fost gresit la tine, la alt om sau la o situatie. Chiar esti convins ca lucrurile trebuiau sa fie altfel? Chiar nu poti gasi un beneficiu din faptul ca s-a intamplat asa cum s-a intamplat totul? Inchide ochii, deschide inima, respira, du-te intr-un spatiu sacru in inima ta, ia doua scaune si pune-le fata in fata si invita celalalt suflet, al persoanei pe care trebuie sa o eliberezi din chinga neiertarii tale. Daca ierti persoana, de fapt te ierti pe tine insuti.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii iti este: Ma inalt deasupra tuturor limitarilor.

Mesajul: De fiecare data cand intalnesc o problema dificila in viata mea, imi folosesc experienta ca sa invat si sa fac progrese.

Se spune ca noi ne atragem atat bucuriile cat si problemele dar si ca nimeni nu iese la fel din nicio provocare pe care o traieste. Indiferent daca crezi ca stii sa te descurci sau nu cu o problema ce iti vine acum in minte din viata ta, sa stii ca de fapt chiar poti. Vei gasi oamenii potriviti, abilitatile noi pe care le vei invata, vei gasi in tine ambitia de a rezolva si a merge mai departe. Vei gasi in tine puterea de a fi deasupra obstacolelor. Si din experienta aceasta vei iesi o alta persoana ce nu ai fi putut fi in alta circumstanta.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii iti este: Sunt spirit pur.

Mesajul: Sunt constient ca eu sunt constiinta pura. Nu sunt singur, pierdut sau abandonat. Sunt una cu intreaga Viata.

Multe suflete vin pe pamant pentru a evolua, vindecandu-si rani ale sufletului precum respingerea, abandonul, umilirea, tradarea sau nedreptatea. Inca din copilarie, poate ca ai ramas cu o sensibilitate care te-a facut sa te simti mult mai des singur, pierdut sau al nimanui, desi poate altii din jur nu ar intelege de ce sa te simti astfel. Acest mesaj iti da speranta de a intelege faptul ca tu esti o parte foarte importanta din marele Intreg. In afara de faptul ca in tine locuiesc peste 70 triliarde de celule, practic un intreg Univers, si in jurul tau este intreaga Viata ce te inconjoara cu darurile sale. Trebuie doar sa iti dai voie sa vezi asta.

