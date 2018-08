MANTRA ZODIEI TALE pentru săptămâna 13-19 august 2018. Mantra care te ÎMPUTERNICEŞTE!

In vremuri energetice provocatoare ca cele pe care le traim, cu aproape toate astele importante ale Universului in miscare retrograda, cu eclipse puternice, cu portalul Leului activat si cu tot ce se intampla in jur, avem nevoie sa ne sustinem si ajutam singuri dar si noi intre noi.

Una din tehnici este folosirea mantrelor.

Mantra saptamanii este ca o oaza de bine mult necesar. O mantra este o afirmatie vindecatoare, de energie inalta ce iti da putere, prin repetitia si credinta in ea. O mantra iti creaza o vibratie interna ridicata ce iti sterge vibratia gandurilor negative de furie, frica, neincredere, indoiala.

Toata lumea are in interiorul mintii propriile mantre bune sau mai putin bune. Le gandim si spunem inconstient. De fapt, in zilele noastre, mantrele nu sunt grupuri de sunete misterioase spuse de calugari in varful muntilor tibetani.

Ele sunt gandurile pe care le tinem in minte in fiecare zi, sunt cuvintele pe care le rostim din nou si din nou, despre noi si despre lume.

Gandurile au putere si au energie.

Prin repetitie in minte sau cu voce tare, ele devin mantre si duc la manifestarea lor in viata reala. Multe ganduri negative repetitive sunt pe pilot automat, preluate de noi din familiile in care ne-am format sau din mediul in care traim.

Universul nu face decat sa ne asculte si sa ne spuna : Dorinta ta este lege pentru mine.

Cand te surprinzi gandind sau rostind ceva negativ, inlocuieste-l cu mantra saptamanii. Fa asta oricat de des este nevoie. Apoi observa cum ti se modifica viata.

In fiecare marti gasesti pe Sfatulparintilor.ro Mantra zodiei tale! Te asteptam si saptamana viitoare!

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mantra saptamanii iti este: Eu imi admir si iubesc corpul

Esti frumos exact asa cum esti. In tine exista milioane de celule ce functioneaza in armonie perfecta. In momentul in care iti vezi trupul frumos si perfect, vibratia ta de iubire de sine creste si atragi noi ocazii de a vedea frumusetea din tine si din afara ta. Indiferent ce crezi despre corpul tau sau despre portiuni din el, sa stii ca el a fost creat si ales asa de sufletul tau anume pentru a-si implini scopul venirii in aceasta viata.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Mantra saptamanii iti este: Eu stiu ca puterea mea sunt eu

Nu mai cauta in afara ta puterea. Nu te mai uita dupa sprijin exterior. Daca nu il gasesti asa cum il vrei acum este pentru ca Universul iti arata sa cauti acolo unde este, inauntrul tau. Exteriorul reflecta interiorul. Iar daca el exista in exteriorul tau, este o confirmare prin oglinda ca tu deja esti puternic si trebuia sa iti reamintesti asta.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mantra saptamanii iti este: Eu merit sa ma bucur de perfectiunea mea

Fiecare creatie divina este perfecta. Nu exista imperfectiuni in Univers. Asa cum florile si copacii, animalele si lumea intreaga sunt diferite dar frumoase fiecare in felul sau, si tu esti o creatie uimitoare care are un rost bine definit in perfectiunea cosmica. Meriti toata fericirea. Meriti orice iti poti imagina ca iti doresti.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO