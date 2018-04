Maratonul de la Londra a ajuns la cea de-a 38-a ediţie

Zeci de mii de alergători, atleţi olimpici şi amatori, vor participa, la 22 aprilie 2018, la tradiţionalul Maraton de la Londra, aceştia fiind urmăriţi şi încurajaţi de spectatorii adunaţi pe străzile capitalei britanice. Maratonul de la Londra, cunoscut în prezent sub denumirea de "Virgin Money London Marathon", a ajuns la cea de-a 38-a ediţie.



Mai mult de 40.000 de concurenţi se vor alinia la startul cursei, ce va avea loc pe clasica distanţă de 42,195 km.



Traseul cursei începe în Greenwich Park (estul Londrei), continuă de-a lungul Tamisei pe lângă Palatul Buckingham, trece pe lângă mai multe simboluri ale capitalei britanice, precum zgârie-norii din Canary Wharf, Tower Bridge, Big Ben şi clădirea Parlamentului, linia de sosire fiind la "The Mall", potrivit Agerpres.



Regina Elisabeta a II-a a Angliei va da startul maratonului internaţional de la Londra, apăsând pe un buton în castelul Windsor, o premieră pentru suverana britanică, a anunţat organizatorul competiţiei, citat de AFP. Un podium va fi instalat în incinta castelului, situat la 40 km de Londra, de unde regina va apăsa butonul la ora 10.00 GMT pentru a da startul competiţiei.



Atleta kenyană Mary Jepkosgei Keitany şi-a fixat ca obiectiv în acest an câştigarea maratonului de la Londra şi doborârea recordului mondial stabilit în 2003 de britanica Paula Radcliffe cu 2h15min25sec, relatează Reuters. Keitany, în vârstă de 36 de ani, s-a impus în 2017 în maratonul de la Londra cu 2h17min01sec şi a stabilit un nou record mondial într-o cursă exclusiv feminină. Recordul Paulei Radcliffe a fost stabilit într-o cursă mixtă. Şi atletul britanic Mo Farah, multiplu medaliat cu aur la Jocurile Olimpice şi Campionatele Mondiale în probele de 5.000 m şi 10.000 m, a anunţat că va participa la maratonul de la Londra, informează AFP, citată de Agerpres



La maratonul de la Londra din 22 aprilie 2018 şi-au confirmat participarea şi alte atlete de calibru, precum etiopiana Tirunesh Dibaba şi Rose Chelimo (Bahrain), campioana mondială de maraton din 2017 de la Londra.



La ediţia din 2017, au câştigat Maratonul de la Londra atleţii kenyeni Daniel Wanjiru, la masculin, şi Mary Keitany, la feminin. Wanjiru a realizat cea mai bună performanţă din cariera sa, 2h05min48sec, şi l-a învins pe unul dintre marii favoriţi, etiopianul Kenenisa Bekele - 2h05min57sec. Pe locul 3 s-a clasat un alt kenyan, Bedan Karoki Muchiri - 2h07min41sec. Recordul mondial în maratonul masculin este deţinut de kenyanul Dennis Kimotto (2h02min57sec), realizat pe 28 septembrie 2014 la Berlin, potrivit Agerpres



La feminin, victoria a revenit kenyencei Mary Keitany, care a realizat al doilea timp din istorie - 2h17min01sec. Aceasta a devansat-o cu aproape un minut pe etiopianca Tirunesh Dibaba, specialistă la 5.000 şi 10.000 m, înregistrată în 2h17min56sec. Pe locul 3 a terminat o altă atletă etiopiană, Aselefech Mergia, în 2h23min08sec.



Londra a primit în 1981 dreptul de a organiza primul său maraton anual după întoarcerea fostului campion olimpic Chris Brasher de la "New York Marathon". Cursa a fost fondată de Chris Brasher (jurnalist) şi atletul John Disley. Maratonul este organizat, anual, de Hugh Brasher (fiul lui Chris Brasher) ca director al competiţiei şi de Nick Bitel, în calitate de director executiv, scrie Agerpres.

Pe 29 martie 1981, a avut loc prima cursă a Maratonului de la Londra.