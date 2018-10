Marea Britanie va anula vizele suspecţilor în cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi

"Ministrul de interne ia măsurile necesare pentru a-i împiedica pe suspecţi să intre în Marea Britanie", a declarat în parlament premierul britanic Theresa May. "Dacă respectivii dispun de vize, aceste vize vor fi revocate de azi", a adăugat Theresa May, precizând că urmează să discute în cursul zilei despre acest subiect cu regele Salman al Arabiei Saudite şi că "trebuie de urgenţă să se stabilească exact ce s-a întâmplat", potrivit Agerpres.



Jamal Khashoggi (59 de ani), un editorialist respectat care colabora cu The Washington Post, a fost ucis pe 2 octombrie în consulatul general al ţării sale din Istanbul, unde intrase pentru formalităţi legate de viitoarea sa căsătorie cu o turcoaică. În zilele care au urmat dispariţiei lui Khashoggi, ziare turceşti, inclusiv Sabah, au raportat că anchetatorii turci au intrat în posesia unor înregistrări video şi audio care arată că jurnalistul a fost torturat, ucis şi apoi corpul său a fost dezmembrat.

Miercuri, Theresa May a respins din nou explicaţia furnizată de puterea de la Riad cu privire la moartea jurnalistului. "Afirmaţia potrivit căreia Khashoggi a murit în cursul unei dispute nu constituie o explicaţie credibilă", a insistat ea, potrivit Agerpres.



Şi SUA au anunţat marţi că au decis revocarea sau neacordarea de vize unui număr de 21 de persoane considerate a avea legătură cu cazul.



Întrebată de vânzările de arme britanice către regimul saudit, şefa guvernului de la Londra a mai declarat miercuri că politica privind exporturile este "în curs de examinare", dând însă asigurări că autorităţile britanice practică unele dintre "cele mai stricte controale din lume" asupra materialelor militare pentru export.