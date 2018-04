Vestea tristă a lovit ca un trăsnet după funeraliile Ionelei Prodan. Ce s-a întâmplat cu Maria Ciobanu

De-a lungul carierei sale de aproape 60 de ani, Maria Ciobanu a suferit multe dezamagiri, dar a trait si cele mai frumoase clipe, scrie stirilekanald.ro. Cel mai dureros moment a fost acela cand a fosta data afara din casa in care locuia de 25 de ani, a marturisit artista. Nu era prima casa pe care o pierdea, pentru ca in trecut mai pierduse inca patru locuinte.

"Este greu de spus. Fiecare face bune si rele in aceasta viata.Poate impacarea cu Ion Dolanescu, in 2004, dupa aproape 35 de ani cat nu ne-am vorbit", a mai spus artista despre cele mai frumoase momente pe care le-a trait in cariera.

Dupa ce si-a pierdut casa, Maria Ciobanu a decis sa se stabileasca in SUA, unde primeste pensie si are asigurare medicala. Ea s-a retrass din muzica, pentru ca isi doreste sa fie alaturi de sotul ei care in prezent nu se simte prea bine.