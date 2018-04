Maria Ghiorghiu, o nouă premoniţie cutremurătoare pentru România

Maria Ghiorghiu a vorbit la o emisiune tv despre un al treilea război mondial iminent, dar și despre o posibilă vizită a extratereștrilor pe teritoriul țării noastre.

"Va fi vărsare de sânge în România!" PROFEŢIA CUTREMURĂTOARE a Mariei Gheorghiu

"La un moment dat, văd înspre Răsărit un nor cețos și un obiect cilindric din care au început să curgă mingi de foc. Cred că era un OZN. Am căutat pe internet și am văzut o imagine asemănătoare. Eu am spus că extratereștrii se vor arăta mai întâi poporului român. Situația politică din lume e gravă și se apropie al III-lea Război Mondial, iar extratereștrii vor avea un rol major. Au doi metri înălțime. Ei ne găsesc pentru că sunt ființe energetice.", a declarat Maria Ghiorghiu.

Clarvăzătoarea susține că ființele din alte galaxii nu vin cu gânduri rele în România: "Extratereștrii m-au contactat de foarte multe ori. Nu vor să ne facă rău. Mi-au dat clei să beau, după aceea am avut o colaborare mai strânsă cu ei. Eu majoritatea lucrurilor le văd cu ochii închiși și i-am văzut unde se aflau. Nu vin cu gânduri rele".