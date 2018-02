Maria Ghiorghiu, o nouă profeţie despre România: "Cutremurele le văd, le scriu şi lacrimile curg şiroaie"

Maria Ghiorghiu, femeia care a prezis incendiul de la Colectiv, a făcut dezvăluiri uluitoare în emisiunea „Voi cu Voicu”. Celebra prezicătoare a povestit și că Iisus va veni a doua oară pe pământ în România.

Clarvăzătoarea a povestit și cum a început să aibă premoniții încă din copilărie. „Ceea ce trăiesc eu nu este o povară, ci un har. Sunt și mamă, am și serviciu, seara mă retrag în altarul meu și scriu ceea ce ziua sau noaptea văd. Chiar dacă dorm, o lumină puternică mă trezește. Visul e vis, dar eu le trăiesc aievea.

De când eram mică aveam capacitatea. Simțeam când venea cineva. Cutremurele le văd, le scriu și lacrimile curg șiroaie", a povestit Maria Ghiorghiu.

În ceea ce privește venirea lui Iisus în România, prezicătoarea a povestit ce vise premonitorii a avut: „România locul unde Iisus va veni pentru a doua oară. Am primit mesaj încă de câteva luni. Va fi al doilea nou Ierusalim. Am fost prima dată în Ierusalim. Acolo ajungând încă din prima noapte, în momentul în care am ajuns la hotel, am văzut cum se deschide cerul am văzut toate străzile, înainte să văd orașul. Toate aveau tricolorul României. Un alt vis, s-a arătat că cerul nostru s-a deschis și era Iisus în veșminte albe. S-a făcut o scară, trepte te flori, avea sfinții săi și Iisus cobora spre pâmânt românesc. O voce spunea: România va fi al doilea Ierusalim", a spus cunoscuta prezicătoare.