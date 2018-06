Din păcate, veşti triste despre marele actor Marian Râlea

Actorul Marian Ralea, care a împlinit 60 de ani, a fost invitat în cadrul unei emisiuni tv, scrie huff.ro. Acolo, acesta a mărturisit că și-ar fi dorit copii și familie. Cu toate că are o vârstă înaintată, e optimist și speră că poate, într-o zi, iși va intemeia o familie.

"S-a întâmplat, am avut atâţia copii lângă mine încât eram tatăl lor. Meseria de actor m-a atras mult mai mult, am simţit acolo împlinirea şi rostul meu în lume. Poate nu am fost atent când a trecut timpul, dar niciodată nu e prea târziu", a spus Marian Râlea la Răi da Buni.

Maria Râlea, care este o persoană foarte sensibilă, este un actor român de teatru, televiziune și film. Acesta a absolvit Academia de Teatru și Film, București, promoția 1982.

Pe 20 decembrie 2017, Marian Râlea, care a fost în centrul atenției după ce zilele trecută a apărut o știre falsă care anunța că ar fi murit, a împlinit 60 de ani.

Actorul, care a rămas în memoria a generații întregi de copii drept Magicianul, personaj pe care l-a interpretat într-un show de televiziune, a acordat un interviu pentru Antena Stars în care a vorbit despre aniversarea sa.

„Este o zi obişnuită, ca orice actor sunt ajutorul lui Moş Crăciun. Mi-am pregătit bomboanele pentru copii şi o să merg să împart cadouri în patru grădiniţe. Întotdeauna mi-a plăcut să fac bucurii, să dăruiesc copiilor", a spus Marian Râlea.

Artistul a dezvăluit și cine a fost prima persoană care i-a făcut urări de ziua sa de naștere. Aceasta este nimeni alta decât Dana Rogoz, cea care a interpretat-o pe Abramburica în show-ul al cărui star a fost "magicianul" Marian Râlea.

„Dana Rogoz m-a sunat prima, am vorbit dimineaţă cu ea şi mi-a urât să îi fie bine. M-am bucurat că m-a sunat", a adăugat actorul.