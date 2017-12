Marile planuri ale Monicăi Tatoiu pentru 2018: De la 1 februarie intru în politică VIDEO

Monica Tatoiu a avut un grav accident la schi, în Italia. Ea a fost operată de acelaşi medic care i-a tratat mâna Papei Benedict al XVI-lea şi a fost externată înainte de Crăciun.

"Nu am schiat repede, nu am păţit ca Schumacher. A fost o prostie, am coborât pe un drum de maşină care nu era de schiat. Era un semn de pârtie de schie pe care mergeau doar maşinile. M-am speriat şi am căzut. Frica este cel mai periculos lucru, când ne este frică pierdem controlul asupra noastră", a declarat Monica Tatoi într-un interviu acordat România TV.

Citeşe şi Monica Tatoiu, declaraţii halucinante despre moarte. "O să mor. Vreau să fiu incinerată..."

Femeia de afaceri are şi planuri măreţe de viitor. "România este la un moment de cumpănă. De la 1 februarie intru în politică, nu în partidele astea. România în 1918 a avut oameni de la care trebuie să învăţăm. Suntem într-un moment de cumpănă, suntem la mână estului sau a vestului", a mai spus Monica Tatoiu.

