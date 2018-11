Marilena Chelaru, prima reacţie după ce s-a spus că a murit: Ei, şi ce dacă muream, făceam gaură în Cer?

Ea a dezvăluit că acesta a fost și motivul pentru care unele site-uri a scris în mod eronat că a murit, scrie huff.ro.

"Eu am mâncat sare, mi s-a făcut rău, dar nu am murit cum s-a scris. Mi-a spus doctoriţa să nu mănânc sare şi am făcut exact ca un fumător.

Mie mi-era bine după operaţie şi am mâncat ponderat, dar organismul a fost plăpând după operaţie şi nu am mai putut să respir. Un băiat de la spital, când mi-a pus masca pe faţă, mi-a spus să respir că altfel o să mă piardă", a spus Marinela Chelaru la „Agenţia Vip".

Marilena Chelaru s-a confruntat cu probleme grave de sănătate în ultima perioadă și a fost foarte afectată să vadă știri false care afirmau că a murit.

"Am fost foarte amărâtă în ultima perioadă pentru că am auzit că am murit, m-am enervat, dar după aceea m-am gândit şi mi-am zis: «Ei, şi ce dacă muream, făceam gaură în Cer?».Toţi o să murim, este un circuit al vieţii", a declarat Marinela Chelaru.

În luna aprilie, actriţa Marinela Chelaru a suferit un infarct şi a fost supusă unei intervenţii chirurgicale.

"Îmi vine să plâng, mi-e milă de mine. Inimioara mea a luat-o razna în somn. Nu mai puteam să mai respir. Nu mai puteam să merg, nu m-am supărat cu nimic.

Am stat la spital în prima parte o săptămână sau două pentru o investigaţie. După Paşte, am mers iar la spital.

Mi-au spus că trebuie să mă operez, m-am speriat. Aveam doar filme horror în cap. Le mulţumesc medicilor. Când mi-a spus că sunt riscuri, mi s-a făcut rău. Mi-am luat la revedere de la prieteni. Operaţia a durat şase ore jumătate", a declarat actrița în cadrul unei emisiuni TV.