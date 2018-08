Mario Mandzukic şi-a anunţat retragerea din naţională. Rămâne al doilea marcator din istoria Croaţiei

Fost jucător la Dinamo Zagreb, VfL Wolfsburg, Bayern Munchen şi Atletico Madrid, acum la Juventus Torino, Mandzukic a înscris 33 de goluri în 89 de meciuri pentru Croaţia, fiind al doilea marcator din istoria acestei naţionale, după legendarul Davor Suker.

Atacantul a fost la câte două Campionate Europene şi Cupe Mondiale cu echipa Croaţiei, pe care a ajutat-o să se califice în finala turneului găzduit în această vară de Rusia, unde "Vatreni" s-au înclinat în faţa Franţei (2-4).

Mandzukic s-a adresat suporterilor într-o scrisoare deschisă, în care a evocat dificultatea unei alegeri "definitive".

"Nu e nimic mai emoţionant decât să asculţi imnul naţional înainte de lovitura de începere", a mărturisit "Mandzo", care a precizat că decizia sa a fost puţin facilitată de locul 2 obţinut la Mondialul din Rusia. "Sunt mai mult decât fericit, împlinit şi extrem de mândru de această medalie de argint. A fost şlefuită de ani, de suferinţă, efort, de dezamăgire şi de momentele grele", a afirmat atacantul.

"Nu există un moment ideal ca să te retragi. Dacă ar fi posibil, toţi am juca pentru Croaţia până la moarte, fiindcă nu există mândrie mai mare. Simt însă că pentru mine a venit momentul, acum. Am dat ce am avut mai bun pentru Croaţia. Am contribuit la cel mai mare succes al fotbalului croat", a conchis el.

Mandzukic a înscris primul gol al finalei Mondialului, în propria poartă, şi tot el a închis tabela.