Marti 15 mai, senzuala Luna noua in Taur! Cum iti afecteaza viata si relatia amoroasa

In timp ce Uranus este despre schimbare, crestere si trezire, Taurul este numai despre stabilitate, securitate si consistenta. Uranus tanjeste dupa schimbare in timp ce Taurul tanjeste ca totul sa ramana la fel. Fiind in aceeasi zi cu Luna noua in Taur, este evident ca traim startul unui nou ciclu, deci pot aparea anumite dureri de crestere dar energiile astrale ne vor intari pentru cresterea personala.



Intr-un fel, este ca si cum ni se cere sa facem un salt in fata si sa practicam a avea incredere in noi ceva mai mult.



Sa profitam de aceasta oportunitate de schimbari puternice si pozitive. Poate parea infricosator la inceput, dar este momentul perfect de a incepe ceva nou si de a avea incredere in intuitia ta.

Ce iti aduce Luna noua in Taur? Ce este bine sa faci?



O Luna noua reprezinta finalul unui ciclu si inceputul altuia nou cu durata de 28 zile. Luna Noua aduce o portie de vigoare, energie si initiativa atat de benefica.



Luna Noua este momentul unei energii feminine magice si speciale.



Spre deosebire de o Luna plina, Lunile noi nu lumineaza cerul noaptea. Dar asta nu inseamna ca nu lumineaza ceva. Cum ar fi, de exemplu, energia de a incepe ceva nou.



Taurul si Luna te indeamna sa incetinesti orice ritm si sa iti dedici putin timp sa ai grija de corpul tau si de planeta. Acest semn senzual si pamantesc te invita sa apreciezi lumea fizica si taramul celor cinci simturi. Mergi prin padure, prin parc, lucreaza in gradina, mergi la un masaj sau asculta muzica linistitoare si hranitoare pentru suflet. Aceasta este o Luna noua blanda, moale, odihnitoare si reflectiva, dandu-ne un timp de a practica doar a fi, pur si simplu.



Ca tot este vorba de a planta, acum poti planta seminte noi spirituale nu doar fizice, cum ar fi bazele unui proiect sau vis ce sta in asteptare de mult timp.



Energia acestei Luni noi este mai intensa decat de obicei, va dura mai mult decat doar cateva zile. Dar nu trebuie sa te simti coplesit, pentru ca aparitia unei Luni noi este un lucru pozitiv. Opreste-te mai des in urmatoarele doua saptamani ca sa mirosi florile, mai ales ca infloresc teii. Ordoneaza-ti prioritatile ca sa incapi si tu in propriul tau program. Propune-ti sa fii mai responsabil cu banii si aplica asta ca un nou inceput, Taurul fiind sef peste subiectele financiare.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.