Martina Navratilova, despre Simona Halep: Joacă şi arată ca un număr 1 mondial

"A durat ceva până şi-a asumat rolul, dar Simona Halep categoric joacă şi arată ca un număr 1 mondial. Cu doar puţin mai mult de o săptămână înainte de US Open, vedem o nouă atitudine şi o nouă încredere la Halep, care a câştigat titlul la Montreal weekend-ul trecut şi pare să le spună celor din circuitul WTA: 'Sunt numărul 1 şi va trebui să încercaţi să mă doborâţi", a scris Martina Navratilova.

Navratilova subliniază că la Halep a apărut această schimbare după câştigarea French Open. "Poate acea schimbare nu a fost evidentă la Wimbledon, care a avut loc repede după Paris şi unde ea a pierdut în turul trei, însă acum se poate gândi: 'Am fost acolo şi am reuşit asta'. Turneele majore sunt acum mai importante decât erau atunci când jucam eu tenis. Acum nu eşti un număr 1 mondial adevărat dacă nu câştigi un turneu major. Astfel, Halep şi-a întărit locul în top şi a scăpat de o mare problemă. Nu mai trebuie să răspundă la întrebarea: 'Când vei câştiga un turneu major?' Iar ceea ce era negativ, ceva ce i se amintea aproape în fiecare zi, s-a transformat în pozitiv".

Citeşte şi Simona Halep a cerut să-şi schimbe tricoul cât timp Ajla Tomljanovic primea îngrijiri medicale. Unde a trimis-o arbitrul să se schimbe

Martina Navratilova consideră că Halep îşi poate valorifica loviturile puternice la US Open. "Cu această încredere, un teren mai rapid poate fi în avantajul lui Halep. Încă se poate apăra destul de bine, însă loviturile ei mai agresive vor fi mai eficiente la US Open decât pe zgura de la French Open. Pentru Halep şi pentru oricine luptă pentru trofeu la US Open în această vară este important să înţeleagă personalitatea turneului. Fiecare Grand Slam are o personalitate diferită. Gălăgia, elementele care îţi distrag atenţia şi toate celelalte lucruri de la US Open sunt la fel pentru toată lumea. Dacă te adaptezi, vei fi în regulă. Trebuie doar să treci rapid peste aceste elemente, să te asiguri că nu îţi iroseşti energia gândindu-te la ele şi doar să joci tenis", a adăugat fosta sportivă.