A rămas cu doar 89 de bani în cont, după ce a pus la CEC 200 de mii de lei

Fosta angajată a Agenţiei Zlatna a CEC Bank, acuzată că a delapidat peste 6,3 milioane de lei şi peste 273.000 de euro, a fost condamnată anul trecut de Tribunalul Alba la 3 ani de închisoare cu executare.

Aceasta a fost condamnată și la plata, în solidar cu banca, a sumelor de 4.227.940 de lei şi 236.981 de euro. Bani au fost plătiți, deja, de către CEC către un număr de 268 de clienți, relatează Ziarul Unirea. Procesu continuă în faza de apel.

Miercuri au fost prezenți și câțiva păgubiți din zona orașului Zlatna, care nu și-au putut recupera banii, pe motiv că nu ar avea documente legale care să ateste faptul că au depus sumele solicitate la bancă. În această situație se află 129 de persoane, pe care reprezentanții CEC au refuzat să le despăgubească.

"Eu am băgat bani la CEC în 2001. Am chitanța de deschidere de cont, plus încă cinci pe care le-am primit după aia. Mi-a mai dat un fel de chitanțe mai lungi pe care nu le mai am. Am pus 200.000 de lei și mai am numa 89 de bani în cont. Am pus 100.000 și apoi încă 100.000 de lei. Când m-am dus să iau pensia de la CEC, anul trecut, mi-a dat 100.000 pe care am actele. Mi-a zis că îmi dă restul luna următoare. Mi-a mai dat 10.000 de lei și apoi încă 10.000 de lei. I-am zis să mi dea pe toți, dar nu am mai primit nimic", a spus Traian Meteșan, de 73 de ani, prezent, luni, la Curtea de Apel Alba Iulia.

Acesta a dat în judecată CEC Bank, la Judecătoria Alba Iulia, și solicită suma de 120.000 de lei. În total, 23 de persoane din totalul de 129 au intentat procese civile băncii până în prezent. Problema acestora este că, pe lângă cheltuielile cu avocatul, trebuie să achite și taxa de timbru. Bătrânul de 73 de ani a precizat că a trebuit să plătească suma de 3.700 de lei taxă de timbru.

Un alt păgubit a spus că a reușit să recupereze 5.000 de lei și a rămas cu o pagubă de 6.000 de euro, plus 20.000 de lei. "Mi-a dat ceva, dar aș mai avea de luat 36.000 de lei", a spus o femeie prezentă, de asemenea, la proces, care susține că are acte și pe restul sumei. Oamenii cred că mai sunt vinovate și alte persoane din cadrul băncii și spus că, în urmă cu doi ani, a fost un control de la CEC, dar mai mulți clienți au fost anunțați ca să fie pregătiți și, astfel, nu s-a întâmplat nimic. "Mie mi se pare pedeapsa prea blândă 3 ani de închisoare. Mai ales că acum este bine, acasă. Noi ne gândim zi și noapte acolo, la banii ce i-am muncit și pe care nu vor să ni mai dea", a completat femeia nemulțumită.