Masca de faţă care te face să te trezeşti cu ten de prinţesă peste noapte. Acţionează în timpul somnului

Ai nevoie de:

– 1 lingura de zeama de lamaie

– 1 lingura de miere organica

– 1 lingura de iaurt

Preparare:

Amesteca toate ingredientele intr-un bol pana ce mixtura devine moale si omogena.

Mod de folosire:

Aplica mixtura pe fata si las-o sa actioneze timp de 15 minute. Dupa ce timpul a expirat, spala-te pe fata cu apa calduta. Aplica apoi crema favorita de hidratare. Repeta procedeul de 204 ori pe saptamana pentru cele mai bune rezultate, scrie kfetele.ro.

Iată câteva beneficii ale lămâii pentru ten despre care nu știai cu siguranță!

Proprietatile miraculoase pe care le are lamaia pentru sanatate si frumusete nu mai sunt de mult o surpriza. Astazi acest fruct aromat reprezinta o cheie magica pentru multe dintre problemele inestetice ale pielii.

Descopera cum poti sa aplici si cum actioneaza zeama de lamaie pentru ten si cosuri, astfel incat sa obtii o piele frumoasa, fara imperfectiuni, care sa-ti creasca nivelul stimei de sine.

Sucul de lamaie actioneaza ca o lotiune tonica

Zeama de lamaie este ideala pentru tenul gras, pentru ca te scapa de excesul de sebum, insa nu exagera cu acest tratament naturist, deoarece poate sa sensibilizeze pielea cu timpul.

Seara, inainte de culcare, aplica suc de lamaie pe ten, cu ajutorul unui disc demachiant. Lasa-l sa actioneze 1-2 minute, apoi clateste-te cu apa minerala. Acest procedeu previne ingrasarea pielii, fara sa iti lase o piele terna si uscata.

Zeama de lamaie trateaza acneea

Luand in considerare ca lamaia are proprietati antibacteriene si antifungice, o poti folosi ca adjuvant in tratamentul pentru reducerea acneei. Curata pielea cu un demachiant cu actiune blanda sau cu o lotiune micelara, dupa care taie doua felii de lamaie si plimba-le usor peste zonele afectate de acnee, timp de 5 minute, apoi indeparteaza cu apa rece.

Scapa de punctele negre!

Te asteapta un eveniment important si vrei sa arati perfect, insa vizitele la salonul de cosmetica nu sunt chiar preferatele tale? Aplica o masca pentru puncte negre.

Ai nevoie de o felie de lamaie si de putina miere. Taie o felie de lamaie, intinde miere pe ea si maseaza usor zonele in care se formeaza, de obicei, punctele negre. Pentru rezultate cat mai bune, fa o baie de aburi inainte (din ceai sau apa fierbinte si uleiuri esentiale). Aceasta va deschide porii si va facilita curatarea lor.

Ai pete pe piele?

Efectele pe care le are zeama de lamaie pentru ten si cosuri nu se termina aici. Ea are un rol important si in modificarea pigmentilor pielii. Asadar, daca ai diferite pete pe piele (lasate de acnee sau pistrui), poti folosi cu incredere suc de lamaie proaspat stors.

Tot ce trebuie sa faci este sa sa aplici zeama obtinuta de la o jumatate de lamaie pe zonele patate. Lasa sa actioneze 5 minute, apoi clateste-te cu apa.

Cum te scapa sucul de lamaie de cicatrici?

Indiferent de dimensiunea si aspectul unei cicatrice, rezultatul este acelasi. Incearca unul dintre cele mai bune remedii naturiste pentru atenuarea aspectului cicatricilor: sucul de lamaie. Tot ce trebuie sa faci este sa il aplici pe cicatrice timp de doua saptamani. Nu il tine mai mult de 5-6 minute pe locul respectiv si spala bine pielea, dupa care aplica crema hidratanta. Retine ca zeama de lamaie nu se aplica pe rani recente.

Ce efecte mai are zeama de lamaie pentru ten si cosuri?

Chiar daca nu suferi de acnee, poti sa apelezi la tratamentele cu suc de lamaie, cu conditia sa le aplici doar local, in locul unde ti-a aparut inflamatia. Tratamentele cu zeama de lamaie pentru ten si cosuri nu actioneaza doar la exterior, ci si in interior.

Populara apa cu lamaie nu este benefica doar pentru persoanele care vor sa slabeasca, ci si pentru cele care vor sa-si detoxifice organismul. In plus, aceasta lupta si impotriva imbatranirii premature.

Truc cosmetic: Daca ai pielea prea sensibila si te ustura atunci cand aplici diferite tratamente cu zeama de lamaie, dilueaza sucul cu putina apa, astfel actiunea lui va fi mai delicata.

Uita de aspectul tern si de toate imperfectiunile pielii! Sucul de lamaie este multifunctional atunci cand vine vorba despre ingrijirea si infrumusetarea pielii, astfel ca ar fi pacat sa nu profiti de toate beneficiile oferite, scrie divahair.ro.