Maternitatea Filantropia din Craiova, dotată cu aparatură pentru salvarea bebeluşilor născuţi prematur

Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova a preluat, în 2017, toate nașterile din Craiova, dar și cazurile grave din întreg județul Dolj (în total, 3.437 de nașteri, dintre care 360 premature, cu 133 de nou-născuți sub 1.500 de grame), cât timp maternitatea județeană a fost în renovare, iar unitatea spitalicească face acum demersuri să devină maternitate de grad 3.

Dotarea este și un prilej de solidaritate socială, una dintre lămpile de fototerapie fiind achiziționată cu ajutorul donațiilor unui grup al comunității române din Singapore.

"Anul trecut, cât am preluat toate cazurile grave din județ, am înțeles, o dată în plus, importanța vitală a unui incubator, de pildă. Am avut nou-născuți de 1.100 de grame, care acum au crescut și au recuperat aproape miraculos decalajul. Nu ar fi fost posibil fără aparatura medicală pe care Salvați Copiii a donat-o maternității noastre", a declarat dr. Mirela Siminel, șeful sectiei de neonatologie.

Numai în 2017, Salvați Copiii România a investit peste 813.000 de euro în dotarea a 40 de maternități și secții de nou-născuți din: București, Brașov, Reșița, Caransebeș, Târgu-Neamț, Bicaz, Roman, Târgu-Mureș, Gura Humorului, Rădăuți, Buftea, Buzău, Iași, Satu-Mare, Tulcea, Bârlad, Botoșani, Caracal, Sibiu, Deva, Călărași, Oradea, Mangalia, Râmnicu-Vâlcea, Pitești, Craiova, Timișoara, Bacău, Drobeta Turnu Severin, Zalău, Baia-Mare, Târgoviște, Alba-Iulia.

"Investiția pe care o facem în maternități de câțiva ani deja este cea mai directă investiție în viața copiilor născuți înainte de termen. Statisticile ne arată că rata mortalității infantile scade acolo unde există aparatură medicală fără de care actul medical nu se poate desfășura. Tocmai de aceea, este extrem de urgent ca Guvernul să își asume o politică pe termen lung, coerentă, prin care să asigure că dreptul la viață al nou-născutului este garantat în mod real, oricare ar fi maternitatea în care se naște", a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.

În total, în perioada 2012-2017, Salvați Copiii România a dotat 78 de maternități, din 40 de județe ale țării, ridicând numărul echipamentelor donate la 393, în valoare totală de 3.120.000 euro.

În România contează unde te naști, ca să poți trăi: doar 23 de unități sunt de nivel III și pot prelua cazurile severe.

Nașterea rămâne, în țara noastră, discriminatorie, pentru că un copil prematur care nu are șansa de a se naște într-o maternitate dotată cu aparatură medicală adecvată nu va supraviețui. Datele arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supraviețuiesc în țările dezvoltate, iar în regiunile slab dezvoltate 90% dintre acești copii mor. (Raport WHO Born too soon).

În România, este cazul unuia din 10 copii, care se naşte prematur şi are nevoie de intervenție medicală urgentă încă din primul minut de viață, pentru a supraviețui și pentru a recupera decalajul, astfel încât să facă față mediului extern.

Deși mortalitatea perinatală ajunge la 90% dacă un prematur precoce nu se naşte în spitalul adecvat echipat, în prezent, în România există doar 23 de unități de nivel III de terapie intensivă nou-născuți, dintre care nouă în București. Mai mult, există doar jumătate din numărul de paturi necesare pentru spitalizarea prematurilor. La un necesar de 30 paturi la un million de locuitori, România are doar aproximativ 300 de locuri în terapia intensivă neonatală.

Echipamentele medicale insuficiente rămân o problemă frecventă în România, conform datelor din analiza Salvați Copiii privind situația maternităților din România - 13% dintre maternitățile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-născuții prematuri, 56% dintre maternitățile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator și 14% dintre maternitățile de nivel III au o singură masă de reanimare pentru copii.

„Salvați Copiii mai face un lucru minunat, dincolo de intervenția concretă și consistentă: ne învață cum să ajutăm. Mecanismul de redirecționare a 2% din impozitul pe venit este la îndemâna fiecăruia dintre noi, iar cei de la Salvați Copiii știu cum să convertească acest procent în vieți salvate", a declarat Amalia Năstase, Ambasador al campaniei.

Organizația Salvați Copiii continuă în 2018 campania de promovare pentru redirecționarea a 2% din impozitul anual pe venit și îi invită pe contribuabili să îi fie alături în demersul de a dota maternitățile din România cu aparatură de ultimă generație, cu scopul de a asigura asistenţă medicală adecvată copiilor născuţi prematur.

Toți cei care doresc să sprijine această cauză pot descărca formularele 230 și 200, precompletate cu datele de identificare ale organizaţiei, de la adresa http://www.salvaticopiii.ro/doilasuta/. Acestea trebuie completate cu datele personale, semnate şi depuse personal la administraţiile financiare sau trimise prin poştă, cu confirmare de primire, până la data de 25 mai 2018. Suma nu trebuie menţionată în formular, ea urmând să fie completată de administraţia financiară.