Maya Angelou, sărbătorită de google cu un doodle special pe 4 aprilie

Maya Angelou este una dintre cele mai cunoscute scriitoare americane, poeta, memorialista si activista pentru drepturile omului.

Maya Angelou a publicat șapte autobiografii, trei cărți de eseuri, mai multe cărți de poezie și a fost creditată cu o listă de piese, filme și emisiuni de televiziune cu o durată de peste 50 de ani. A primit zeci de premii și mai mult de 50 de titluri de onoare. Maya Angelou este cea mai cunoscută pentru cele șapte autobiografii, care se concentrează asupra trăirilor ei din copilărie și a trăirilor adulte timpurii. Prima, I Know Why the Caged Bird Sings (1969), povestește despre viața ei până la vârsta de 17 ani și i-a adus recunoaștere și apreciere internațională.

Maya Angelou a devenit poetă și scriitoare după o serie de ocupații în calitate de tânără adultă, incluzând bucătar, prostituată, dansatoare și cântăreață în cluburile de noapte, membră a Porgy and Bess, coordonatoare a Southern Christian Leadership Conference, si jurnalistă în Egipt și Ghana în decolonizarea Africii. A fost actriță, scriitoare, regizoare și producătoare de piese, filme și programe de televiziune publică. În 1982, ea a câștigat primul premiu Reynolds Professorship of American Studies de la Universitatea Wake Forest din Winston-Salem, Carolina de Nord. A fost activă în Mișcarea drepturilor civile afro-americane și a lucrat cu Martin Luther King, Jr. și Malcolm X.

Top 10 citate de la Maya Angelou, cea mai inteleapta femeie a Americii

Maya Angelou (4 aprilie 1928 - 28 mai 2014) reprezinta o sursa de inspiratie pentru toate femeile din lume. Este admirata de personalitati celebre cum ar fi Oprah Winfrey sau Beyonce, spre exemplu. Acestea o citeaza adesea in aparitiile lor. Recent, am comemorat 2 ani de la disparitia Mayiei, insa vocea ei este inca auzita.

Maya Angelou iubea adevarul, s-a ridicat pentru a vorbi despre drepturile civile, iubea viata si povestea cu ardoare despre experientele sale. In cartea auto-biografica "I Know Why the Caged Bird Sings" (Stiu de ce canta pasarea din colivie), Maya ilustreaza cum taria de caracter si dragostea pentru literatura au ajutat-o sa depaseasca rasismul si trauma.

Cuvintele Mayei Angelou, arhivate acum online sau intre paginile cartilor ne inspira necesitatea auto-examinarii, a prieteniei si iubirii.

1. Am invatat ca oamenii vor uita ceea ce spui, vor uita ceea ce ai facut, dar nu vor uita niciodata felul cum i-ai facut sa se simta.

2. Nu e o agonie mai mare decat sa ingropi o poveste nespusa in tine.

3. Daca nu iti place ceva, schimba-l. Daca nu poti schimba, schimba-ti atitudinea. Misiunea mea in viata nu este sa supravietuiesc, ci sa ma straduiesc cu pasiune, cu compasiune, cu umor si stil.

4. Dragostea nu recunoaste barierele. Sare peste garduri, penetreaza pereti ca sa ajunga la destinatia sa, care este speranta deplina.

5. Cand cineva iti arata cum este de fapt, crede-l inca de la inceput.

6. Daca mai ai doar un zambet in tine, ofera-l oamenilor pe care ii iubesti.

7. Admiram frumusetea fluturelui dar rareori admitem schimbarile prin care a trecut ca sa ajunga la o asa frumusete.

8. Incearca sa fii un curcubeu in norii cuiva.

9. Am invatat cu mult timp in urma ca cel mia intelept lucru pe care il pot face este sa imi fiue eu alaturi, sa fiu o aparatoare pentru mine insami si pentru altii ca mine.

10. Sunt convinsa de acest lucru: Binele facut oriunde este bine facut peste tot. Pentru schimbare, incepe prin a vorbi oamenilor, mai degraba decat sa treci pe langa ei de parca ar fi pietre care nu conteaza. Atat timp cat respiri, nu este niciodata prea taziu sa faci bine.