Mecanic hidraulică, angajat în ţara noastră pe salarii nete de 1.000 de euro net lunar. Iată postul vacant

Eurobody Hydraulics angajează pe postul de mecanic hidraulică pe salarii de 1.000 de euro net lunar.

Candidatul potrivit pentru acest post are calificarea de mecanic, cunoştinţe solide de hidraulică şi pneumatică, ştie să citească scheme hidraulice şi pneumatice, cunoştinţe despre măsurare cu aparate de măsura de tip şubler, micrometru. E specializat în montaj de circuite hidraulice, formare de conducte, sertizare de furtunuri hidraulice, instalare de pompe de vacuum. Are bune cunoştinţe de mecanică, în special cuplare de transmisii, montaje cuplaje elastice, cardane etc.

E dispus la program prelungit de lucru, serios, punctual, harnic şi orientat spre dezvoltare profesională.

Angajatorii oferă candidatului selectat pe acest post salarii nete de 4.700 de lei lunar pentru program de muncă de opt ore, bonus pentru ore suplimentare, prime pentru operaţiuni speciale, precum şi transport gratuit la locul de muncă.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.