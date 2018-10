Mega Image face angajări. Iată oferta de muncă

Mega Image angajează pe postul de consilier juridic real estate.

Candidatul potrivit pentru acest post are cel puţin cinci ani experienţă în domeniul juridic, experienţă în domeniile M&A și Real Estate de minimum doi ani, preferabil în cadrul unei companii multinaționale, cunoştinţe avansate de lucru la PC şi de engleză, excelente abilităţi de comunicare şi de negociere, precum şi spirit de echipă.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Mega Image angajează pe postul de referent resurse umane pontaj. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare finalizate, minimum un an experienţă într-un post similar, are cunoştinţe avansate despre legislaţia muncii, cunoştinţe cel puţin medii de lucru în MS Office şi de engleză. De asemenea, are excelente abilităţi de comunicare şi organizare, nivel înalt de implicare şi responsabilitate, abilităţi de lucru cu numerele, atenţie la detalii, iniţiativă.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Mega Image angajează pe postul de contabil mijloace fixe. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, cel puţin un an experienţă într-un post similar, cunoştinţe solide de lucru la PC, bune abilităţi de comunicare şi e meticulos. Informaţii suplimentare despre acest post, la acest link.

Mega Image angajează pe postul de monitor trafic. Candidatul potrivit pentru acest post are cel puţin studii medii, cunoştinţe solide de MS Office, e responsabil, analitic, are abilităţi de organizare, comunicare şi de relaţionare. Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Mega Image angajează lucrători comerciali, casieri, vânzători şi şefi de departament în sectoarele 1, 3, 4 şi 5.

Detalii despre aceste locuri de muncă găsiţi la acest link.