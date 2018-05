Meiroşu din mafia lui Negulescu-Portocală

La inceputul lunii martie, a aparut o inregistrare audio in care procurorulNegulescu ii cere "pe sub mana" lui Meirosu de la Finante informatii confidentiale. Intr-unul din interviurile acordate jurnalistului Ion Cristoiu, Sebastian Ghita confirma si el faptul ca Negulescu si Meirosu lucrau "mana in mana" si se foloseau de functiile detinute pentru a santaja anumite persoane sau pentru a le deschide dosare penale:

"Probabil date despre afacerile, firmele, circuitele financiare ale lui Adrian Sarbu, primite de la diverse institutii, pe mana scurta, cum spunea si Portocala. (...) L-ati auzit sunand un sef de la Finante, pe un domn din asta acoperito-turnatoro-mafiot, un tip pe care-l chema Meirosu (?), pe care il si cunosc, si spunandu-i: 'da-mi repede pe mana scurta, trimite-mi niste hartii despre firme, Ghita, conturi, whatever, ca sa le prind prin dosare'. Or, chestiunile acestea trebuie facute sub supravegherea unui judecator, cu un mandat. Tu nu ai voie sa intri si sa imi verifici mie, familiei, mamei, prietenilor conturile fara sa ai un mandat de la un judecator. Prin lege", spunea Sebastian Ghita in interviu.

Redam inregistrarea audio in care Meirosu, sef la Finante, ii ofera lui Negulescu informatii fiscale fara mandat sau, in jargon, "pe mana scurta".