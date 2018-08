Mercur a ieşit din retrograd şi este direct în Leu! Câţi ochi sunt pe tine acum?

Acest tranzit va dura pana pe 5 septembrie cand Mercur, planeta comunicarii si ideilor noastre, ajunge in Fecioara.

Ce ne aduce acest tranzit acum si de ce este bine sa profitam de acest context?

In astrologie, Mercur este planeta comunicarii, a proceselor de gandire, a obiceiurilor de rutina, a transporturilor, tehnologiei si a oricarei informatii in posesia careia intram zi de zi.

Gandeste-te numai : Cum am putea sa traim fara telefoane, emailuri, mesaje text, Internet? Comunicarea este totul. Dealtfel, acesta este motivul principal de panica atunci cand Mercur este retrograd. Totul se incetineste, inclusiv mintile noastre.

Mercur este cea mai mica planeta din sistemul nostru solar, ca sa nu mai vorbim ca este cea mai rapida, avand nevoie de doar 88 zile sa orbiteze Soarele. Insa este si incredibil de puternica. In mitologia romana, Hermes, adica Mercur, este cel mai destept zeu din Olimp. El era mesagerul permanent, translatorul si interpretul. Toti zeii depindeau de el pentru tot felul de informatii. Insa, in ciuda creierului sau brici si a resurselor unice, Mercur era si teribil de bun la pacaleli si un smecher cu gura bogata si mare. El era singurul care putea calatorii spre lumea apelor in afara de Pluto.

Sa fim cu totii pregatiti sa scoatem un sunet precum leii, sa se stie cine suntem cu adevarat, acum cand planeta mesajelor noastre catre lume iese din retrograd in iubitorul si fascinantul Leu.

Acest parteneriat dinamic semnaleaza o perioada in care cu totii simtim o mai mare nevoie sa vorbim (Mercur conduce vorbele) din inima (Leul conduce inima) si sa ne facem auziti mai tare si mai clar.

Nu ar trebui sa ne mire daca de acum, comunicarea va deveni mult mai puternica si directa, pentru ca Leul cel curajos este cunoscut pentru modul sau de exprimare pur, direct si plin de entuziasm.

Si limbajul poate fi mai colorat cat timp Mercur este direct in Leu. Leului ii plac dezbaterile elaborate si acum il are pe Mercur de partea sa ca sa puna acea scanteie suplimentara in lucrurile rostite. Cine are nevoie de cifre si tabele si informatii reci exacte cand in locul lor acum actioneaza vorbele pline de duh, culoare si savoare ? Da, aceasta este influenta Leului pana pe 5 septembrie !

