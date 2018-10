MERCUR, planeta comunicării intră în expansivul SĂGETĂTOR din 31 octombrie. Ce să faci, dar mai ales CE SĂ NU FACI

Iata o combinatie puternica! Este timpul sa gandim pozitiv, sa privim imaginea de ansamblu si sa ne impartasim viziunile. Uita de trecut si lasa balta detaliile. Incotro vrei sa o apuci in continuare? Aceasta este sansa ta pentru un viitor mai luminos!

Mercur ne conduce gandirea de zi de zi si comunicatiile, retelele, contactele, calatoriile scurte, schimburile si interactiunile zilnice. Asadar, cat de bine comunici depinde de unde se afla Mercur in harta ta natala.

Atunci cand Mercur tranziteaza cate un anumit semn zodiacal, acel semn coloreaza felul in care gandim, vorbim si ne implicam in lume.

Sagetatorul este in totalitate despre posibilitati de viitor pline de entuziasm, viziune si aventura ! Este necomplicat, entuziast si impulsiv, intotdeauna in cautarea unei noi experiente.

Atunci cand Mercur se urca pe spatele Sagetatorului calare, pregateste-ti mintea sa devina molipsita cu promisiunea unor posibilitati nelimitate si pline de stralucire!

Mercur are trairi mixte despre tranzitul sau in Sagetator.

Expansivul Sagetator poate sa fie coplesitor pentru Mercur cel foarte orientat pe detalii, pentru ca lucruri mici pot capata proportii astronomice si exagerate. Cu toate acestea, perioada acestui tranzit poate fi si o binecuvantare, pentru ca aventurosul si deschisul la minte Sagetator ne ajuta sa ne extindem gandirea si perspectivele mentale.

Pentru ca Sagetatorul este un adevarat vizionar, si mintile noastre vor calatori departe si vor visa mare acum.

Mercur are reputatia de a deveni un salbatic cand se muta in acest semn curajos si rebel. Asta pentru ca Mercur este in totalitate despre idei si cuvinte, iar Sagetatorul despre actiuni. Combinatia poate duce la a vorbi fara a gandi, la a spune accidental ceva insultator sau de a scoate pe gura lucruri care nu sunt adevarate.

Una peste alta, sub acest tranzit imprumutam din spiritul expansiv si optimist al Sagetatorului: este timpul sa gandim pozitiv, sa privim imaginea de ansamblu si sa impartasim o viziune ! Tu ce viitor luminos vezi in zarea ta ?

