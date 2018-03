Mercur retrograd până pe 14 aprilie. Cum să-i supravieţuieşti, ce să faci, ce să nu faci. Ce aduce bun Mercur retrograd

Mercur este planeta gandurilor, al detaliilor, al comunicarii si al calatoriilor pe distante scurte si el influenteaza ce se intampla in mediul nostru invecinat. Cand este retrograd, aceste lucruri peste care conduce Mercur se pot da peste cap, cauzand mai multa confuzie, comunicari gresite si ghinioane decat de regula. Din aceasta cauza, Mercur retrograd este o perioada temuta de multi, dar nu trebuie sa fie asa ! Pana la urma, Mercur merge retrograd de 3-4 in fiecare an, deci am putea foarte bine sa ne obisnuim cu el si sa gasim o modalitate ca miscarea lui sa functioneze pentru noi.

Desi ai tot auzit expresia "Mercur este retrograd" destul de des, ce inseamna de fapt acest lucru? Cand Mercur este retrograd, planeta pare ca se misca in directia opusa fata de restul planetelor ce orbiteaza Soarele (de la vest la est, in loc de la est la vest). Dar planeta de fapt NU isi schimba directia. In schimb, in timp ce Pamantul trece pe langa Mercur, se misca pur si simplu la o viteza mai mare, creand iluzia ca Mercur se misca in directia opusa. Iluzie sau nu, efectul acestei miscari poate cauza efecte considerabile si deloc de neglijat in viata ta de zi cu zi.

Vestea buna: Toata lumea, indiferent de semn, experimenteaza scuturarile sale. Suntem cu totii impreuna in asta.

Vestea proasta: Nimeni nu este imun la fortele lui Mercur retrograd. Ca atare ce trebuie sa faci in urmatoarele trei saptamani? Intai de toate, NU te panica. Cu putina pregatire si vedere in avans, poti evita anumiti pasi gresiti si poti straluci la propriu in acest sezon.

Adevarul este ca sunt multe beneficii si aspecte pozitive din Mercur retrograd ! Datorita acestui tip de miscare a sa, avem acum ocazia sa revizitam lucruri lasate in spate sau care nu au fost rezolvate cu adevarat niciodata. Intrucat aceasta miscare retrograda se intampla in zodia Berbecului, lucrurile ce ies la suprafata ne pot afecta la un nivel foarte personal.

Deci da, este loc pentru eroare in timpul lui Mercur retrograd dar si pentru mult potential.

Ce sa NU faci cand este Mercur retrograd

NU semna contracte fara sa le verifici de trei ori dupa ce le-ai printat

Mercur retrograd poate face prapad pe comunicare asa ca fii sigur ca stii exact ce semnezi si agreezi inainte sa o faci. Daca ceva ti se pare macar un pic neclar, opreste-te, amana si pune intrebari lamuritoare. Fii sigur ca ai suficient material care sa iti sustina actiune. De exemplu, daca cineva agreaza verbal ceva, revino cu un email in care recapitulezi ce ati agreat ca sa fii sigur ca exista o urma scrisa si ca sunteti ambii pe aceeasi linie de unda.

NU cumpara electronice noi

Daca nu poti evita, opteaza pentru un upgrade de smartphone sau ecran plat de indata ce Mercur trece in urmatoarea sa faza. Electronicele oricum devin depasite repede, asa ca mai bine rezista pana cand planetele se aseaza convenabil pentru a sustine acest tip de investitie.

NU vorbi pe la spatele oamenilor

In mod ideal ar trebui sa nu o faci oricum ! Dar in aceasta perioada, este aproape garantat ca persoana despre care vorbesti te va auzi sau va auzi ce ai spus despre ea sau va citi mesajul sau va vedea mailul tau. Pana cand trece sezonul de retrograd, asuma-ti ca orice spui va fi auzit de toata lumea din anturajul tau, fie ca vrei sau nu. Aceasta este un antrenament bun pentru tot anul, oricum, ca sa fii integru si autentic cu cuvintele rostite despre alti oameni.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.