Mesaj emoţionant al fiicei medicului ieşean Marin Burlea, cunoscut de toţi drept "îngerul copiilor"

"O săptămână fără tata!

Licean, tânăr medic rezident și proaspăt însurățel. A plecat prea repede! La 69 de ani nu ești „dinozaur", un medic cu experiența lui mai are multe de făcut. În acest domeniu, deplina maturitate profesională vine după 40 de ani, iar notorietatea se câștigă cu o muncă titanică. Spunea că, dacă ar da timpul înapoi, nu ar schimba absolut nimic din viața lui. De la tata am învățat că doar oamenii mici, fără un țel în viață, sunt invidioși și răzbunători. De la Prof. Univ. Dr. Marin Burlea am învățat că, odată ce alegi să fii medic, doar pacientul contează. Eroina lui a fost mama: Georgeta Burlea!", a scris fiica sa pe Facebook.

Prof.univ.dr Marin Burlea a murit vinerea trecută după o lungă şi o grea suferinţă provocată de o boală incurabilă. În cursul aceleiaşi zile, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de decorare post-mortem cu Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Cavaler a profesorului universitar doctor Marin Burlea, preşedintele Societăţii Române de Pediatrie, recunoscut pentru salvarea vieţii a peste 300.000 de copii, unii dintre aceştia prin intermediul unor tratamente inovative, el fiind medic pediatru gastroenterolog la Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria din Iaşi.