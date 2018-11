MESAJ RUNE pe ZODII săptămâna 19-25 NOIEMBRIE 2018. O nouă etalare de RUNE şi SFATUL runelor pentru tine!

Atentie, daca ti se repeta aceeasi runa de la o saptamana la alta, este semnalul unui mesaj profund ce ti se retransmite.

Runele sunt caractere magice si alfabetice ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice, insa sunt folosite cu succes si in zilele noastre. "Runa" inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta. Ele pot fi facute din orice material, dar cele mai uzuale sunt din piatra sau lemn, cu simbolul din alfabetul runic sculptat in ele. Cele mai comune sunt cele cu alfabetul runic german si contin 24 rune.

Runele erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor, variilor obiecte sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni.

Legenda spune ca fiecare runa are radacinile adanc in pamanturile sacre, deci poseda o mare putere magica si abilitatea de a ne conecta cu puteri inalte.

Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Sculptand runele pe tavi de lemn, in pietre, pe vase, oamenii din vremurile antice invocau entitatea acelei rune pentru o anumita semnificatie dorita. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata. Conform legendelor, fiecare runa are o origine sacra si este un semn sacru cu puteri magice ce are abilitatea conectarii cu o putere mai mare.

Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.

Citirea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibila in zilele noastre.

La ce sunt folosite runele. Cu ce te pot ajuta

Cu ajutorul metodei de citire a runelor, putem primi o intelegere mai profunda a situatiilor viitoare sau a intrebarilor pe care le avem. Runele ne pot calauzi prin dificultati si ne dau o mana de ajutor cu privire la predispozitiile viitoare. Ele ne ofera sugestii despre cum sa actionam sau sa ne comportam pentru a obtine cele mai bune rezultate.

Mesajele de la rune nu iti pot spune exact ce trebuie sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu si te calauzesc, dar trebuie sa iti folosesti propria intuitie si sa iti lucrezi propriile detalii ale vietii de unul singur. Tine minte ca viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai si sa isi ia propriile decizii. De aceea suntem fiinte divine cu liber arbitru.

Daca nu iti place ceea ce iti sugereaza un mesaj de rune, esti total liber sa iti alegi alta directie si sa urmezi o alta cale!

ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa germanica etalata : MANNAZ

Semnificatie : SINELE

Punctul de pornire in orice in viata trebuie sa fie intotdeauna propriul Sine si o relatie buna si functionala cu tine insuti este esentiala : de ea depinde daca alte relatii curg bine, inclusiv relatia ta cu Marele Mister.

Acum nu este un bun moment sa cauti si si sa astepti laude despre realizarile tale, nici nu e timpul sa iti pui toata atentia in posibilele rezultate. Nu judeca si nu fii intolerant. Incearca sa traiesti o viata obisnuita intr-o maniera extraordinara.

ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa germanica etalata : LAGUZ

Semnificatie : A CURGE

Caracteristicile acestei rune sunt apa, intuitia si fluxul emotiilor, relatiilor si vocatiilor. In mod particular, ea anunta satisfactia unor nevoi emotionale.

In ciuda faptului ca totul curge asa cum trebuie la acest moment, de regula semnaleaza nevoia de a curata, reevalua, reorganiza, recentra. Indica faptul ca aspectul intuitiv al naturii tale umane este trezit si ca atare esti sfatuit sa il hranesti.

ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa germanica etalata : KANO

Semnificatie : DESCHIDERE

Focul de regula simbolizeaza emotii si pasiuni intense. Cu toate acestea, runa iti reaminteste ca pasiunea, ca orice altceva, are doua fete. Pasiunea excesiva poate duce la obsesie distructiva dar pe partea sa pozitiva poate duce la creativitate. O claritate a intentiei in atitudinea ta este necesara acum, ca sa eviti sa cazi in partea negativa a pasiunii tale. In zona relatiilor, runa Kano anunta deschidere reciproca mutuala. Faclia intelegerii este aprinsa din nou pentru amandoi iar puterea creativa a unui asemenea foc poate sa duca la mari realizari si constientizari.

