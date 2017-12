MESAJE DE ANUL NOU 2018: FELICITĂRI, URARI DE REVELION 2018

MESAJE DE ANUL NOU 2018, URARI DE ANUL NOU 2018, FELICITARI DE ANUL NOU 2018

"Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!"

"La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate,tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!"

"Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!"

"Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma"

“Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 201, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un An Nou Fericit!”

“Să crezi mai mult în tine, să ai parte de iubire, să ierţi mult mai uşor, să munceşti cu mai mult spor! La mulţi ani 2016!

”Anul nou bate la uşă, răul facă-se cenuşă, bucurii şi sănătate ,Domnul să vă dea de toate, şi când nici nu vă gândiţi, să fiţi şi mai fericiţi! La Mulţi Ani!”

“Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. “La Multi Ani!”

” Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate pentru tine şi familie.”La Mulţi Ani!

"Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!"

"Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!"

"Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări."

"E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri"

"Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus"

“Dragul meu cel rasfatat, multumesc ca m-ai distrat, si c-ai fost cu mine mereu, si la bine si la greu!”

“In anul nou iti urez cat mai multe zile langa mine!”

“Anul nou care tocmai vine, si m-aduce langa tine, va fi poate cel mai bun an, pentru ca pe tine te am!”

“Draga boss care tu esti, iti doresc sa te-odihnesti, ca tot anul n-ai muncit, si ne noi ne-ai cam sclavit.”

“Anul vechi care a trecut n-am avut tot ce am vrut, dar la anul care vine, totul va fi bine.”

“Multa sanatate, bucurie, casa plina de veselie, bani la greu, noroc cu carul, sanatate, sus paharul!”

“Noul an sa va aduca belsug in casa, bucate pe masa, valuta in cont, un iaht in port, motor pe autostrada si vecinii ca sa vada. La Multi Ani!”

“Noul an se asterne inaintea noastra ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Va uram sa le scrieti numai cu lucruri bune, impliniri si fericire pentru ca la sfarsitul volumului sa-l cititi cu bucurie.”

“Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorintele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar calduroasele mele urari sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!”

MESAJE DE ANUL NOU 2018, URARI DE REVELION 2018

"Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!"

Anul Nou fie cu spor

Şi pe card, şi-n dormitor,

Că e criză sau marasm

Cu cardul s-aveţi orgasm;

Multiplu, când îl citiţi,

Ori mici spasme când plătiţi...

Trăiţi bine, cu de toate,

La mulţi ani şi sănătate!

"Previziuni meteo de REVELION 2018: ploaie de pupici şi îmbrăţişări... te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit!"

Aho, aho, prieten bun care stai pe mess acum, ia opreşte-te din scris şi-ascultă ce-am de zis! Chiar de esţi cu DND, BE RIGHT BACK sau NMD, sper să nu-mi dai ignor că îţi spun un pluguşor, n-am intrat să te stresez, am intrat să îţi urez "la mulţi ani şi fericire, liste de id-uri pline"

Acum când lumea noastră mai creşte cu un an, îţi doresc să primeşti cea mai mare felie de fericire şi noroc cu care să-ţi umpli inima şi casa, azi şi pentru tot restul anului. La Mulţi Ani!!!

"Căţeluş cu părul creţ / Să ai jeep-ul în coteţ / Să ai vilă cu piscină / Pe Madonna ca vecină / O lopată pentru bani / La anul şi la mulţi ani!"

"Noul an să va aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani!"

"Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!"

"Vă doresc de2018 ori câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizari, 365 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!"

"Aho Aho, e Anul nou,

Şi găina-i fără ou,

Şi cucoşu' fără guşă,

Dă-mi şi mie un leu mătuşă!

La Multi Ani,2018!"

Fie-vă verde dolarul,

Şi de whisky plin paharul,

Toate să vă reuşească,

Să vă doară fix la bască!

La Mulţi Ani,2018 !

"Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!"

Tata bun, mamă iubită,

Azi e ziua potrivită

Să vă spun ce vă doresc

Să v-arăt cât vă iubesc.

Vă doersc întâi de toate,

Un an nou cu sănătate,

Voie bună, trai uşor,

Bucurie şi mult spor!

Vă urăm de prin nămeţi

S-aveţi apă ca să beţi,

Să glumiţi cu multă vervă,

Să mâncaţi fără rezervă!



C-am poftit cu sufleţelu'

Să biseze iar Băselu...

Din nou la o ţară-ntreagă,

Are cine să i-o tragă...



Om avea zile cu plată,

Ca să mai votăm o dată.

Ne-o pofti pe nepoftite

La salarii nesimţite,

Iară dragii pensionari

Or pofti la bugetari,

Şi de-o fi concediere,

În loc de conciliere,

Credem că este frumos

Să ne punem pene-n dos,

Să ieşim cu ele afară

C-am fost traşi iarăşi pe sfoară,

În cinci ani a câta oară?



Iar de treceţi de Crăciun

Vă dorim un an mai bun,

Şi de nu ar fi sinistru,

Să ajungeţi chiar ministru,

De ce nu, la Apărare,

Semne bune anul are...

Lucru' acum perfect posibil,

Până ieri neverosimil.



Şi vă mai dorim oral

Un stomac bicameral.

Să trăiţi în beneficiu

Împreună cu Patriciu,

Ceilalţi, noi, să stăm aici,

Tot cu-n Mare Licurici



Iar pentru c-am fost cuminţi,

Vom mai strânge-un pic din dinţi,

Şi-acceptăm c-a fost erată,

Dar şi-aşa mai vrem o dată.



La anul şi la mulţi ani,

Şi un cont preaplin cu bani!

MESAJE de ANUL NOU 2018

Odată cu venirea moului an, îți doresc fie ca flacăra din torța fericirii să ardă lângă sufletul tău, fie ca ploaia de îngeri să vegheze mereu asupra ta, fie ca drumul vieții să-ți fie presărat cu petale de trandafiri, fie ca luna și stelele să aprindă în inima și sufletul tău doar dragoste ți fericire. LA MULȚI ANI!

Dumnezeu să-ți dea un curcubeu după fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, o binecuvântare la fiecare pas și o bucurie în fiecare zi. Și-ti mai doresc să ai o viață ca-n povești, cu multă iubire, cu vise împlinite, un cer senin fără nori, alături de infinita mea dragoste. La mulți ani!

Noul an să vă aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani!

Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!

Multă sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani!

Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!

„Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!”

Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! La mulţi ani! O viaţă împlinită şi fericită!

Gândeşte-te la trecerea dintre ani ca la o poartă. Poţi să treci prin această poartă în Noul An şi să iei cu tine numai lucrurile bune şi apoi să închizi poarta în urma ta, astfel încât grijile şi supărările să nu te poată urma. La mulţi ani!

Te-ai gândit unde petreci Revelionul? Să nu uiţi să iei cu tine: voia bună, lumina în gând şi veselia de altădată!

Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un dar de împărţit cu restul. La Multi Ani şi Un An Nou Fericit!

Bucuria vine din lucruri mărunte… Liniştea vine din suflet… Căldura sărbătorilor vine din inimile noastre…! An nou fericit!

Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. La Mulţi ANI!

Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! La mulţi ani!

În fiecare picătură a şampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase şi călduroase gânduri! Un 2018 minunat!

Dacă toată lumea îţi doreşte ca această zi să fie una minunată, eu îţi urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii şi realizări, astfel încât acest nou an să îţi umple sufletul de voie bună! La mulţi ani 2018!

Ultimele zile ale anului sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! Anul 2018 este aproape să-şi deschidă primele file albe, încă necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri!

Previziuni meteo de REVELION 2018: ploaie de pupici şi îmbrăţişări… te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit!

La această cumpănă dintre ani, lasă să treacă prin fereastra sufletului tău magia sărbătorilor, lasă-te cuprinsă de fericire şi bucurie şi rămâi aşa pentru tot restul vieţii! Fii raza mea de soare şi luminează-mi această trecere. La mulţi ani!

MESAJE DE ANUL NOU AMUZANTE

”Aho Aho, e Anul nou,

Şi găina-i fără ou,

Şi cucoşu’ fără guşă,

Dă-mi şi mie un leu mătuşă! La Multi Ani, 2018!”;

“Viaţa mea ar fi goală fără tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!”;

“Multă sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani!”;

„Căţeluş cu părul creţ

Să ai jeep-ul în coteţ

Să ai vilă cu piscină

Pe Madonna ca vecină

O lopată pentru bani

La anul şi la mulţi ani!”;

„Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!”;

”Fie-vă verde dolarul,

Şi de whisky plin paharul,

Şi încă unul cu vin,

Pentr-un 2018 plin!”;

"Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!";

”Ieri e istorie, mâine e mister, azi este un dar. Un dar de împărţit cu cei dragi. La mulţi ani şi un an nou fericit!";

”Bate-n uşă. Bate-n geam. Cine este? Noul an!”;

”Înainte să mă îmbăt şi să încep să dansez pe mese, permite-mi să-ţi urez La Mulţi Ani!”;

”Prietenilor mei le urez pace, sănătate şi multă dragoste. Glumesc, le urez cât mai puţină muncă şi mulţi bani. La mulţi ani!”;

”Angelina Jolie, Brad Pitt, Kim Kardashian, Beyoncé, George Clooney şi EU! Oamenii celebri îţi urează La Mulţi Ani!”;

”Fie ca toate rezoluţiie de anul nou să dureze la fel de mult ca necazurile! La mulţi ani!”;

”Într-adevăr vei fi mai bătrân, mai plinuţ, dar nu îţi vei pierde din înţelepciune! La mulţi ani!”.

MESAJE de ANUL NOU 2018 pentru prieteni

E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Un An Nou plin de bucurii şi impliniri! La mulţi ani!

Închide ochii şi pune-ţi o dorinţă. Am auzit că de Anul Nou orice vis poate deveni realitate şi sper să ţi se întâmple şi ţie. La Mulţi Ani fericiţi!

Un An Nou mai fericit,

Cu de toate garnisit.

Sănătate şi iubire

Şi cu multă fericire!

Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea Anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. La mulţi ani!

La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate,tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!

Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!

Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma. LA MULȚI ANI!

Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!

Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!. La mulți ani!

Fie ca anul care vine să însemne pentru tine o nouă treaptă pe care o urci. Îţi doresc o viaţă împlinită şi fericită! La mulţi ani!

Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!

Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări.

E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri

Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus.La mulți ani!

Mult belşug şi sănătate să-ţi ofere Noul An! Multă dragoste în viaţă şi s-aduni ban după ban!

Sărbători fericite alături de cei dragi! Noul an să fie presărat cu realizari remarcabile, împliniri, sănătate, fericire şi baftă!

Anul nou… o bucurie

viaţa toată să vă fie!

Bani, maşină, fericire,

Sănătate şi iubire.

Nu-i de-ajuns să le doreşti.

Ţipă, luptă, dă din coate,

Aşa le obţii pe toate!

Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani!

Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!

Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire pentru ca la sfîrşitul volumului să-l citiţi cu bucurie

Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate pentru tine şi familie. La mulţi ani!

Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!

Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2014, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un An Nou Fericit!

La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc.

Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. La mulţi ani!

Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani 2018!

La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate,tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani 2018!

Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!

Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma

Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!

Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!

Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări.

E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri

Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus

Anul nou bate la ușă, răul facă-se cenușă, bucurii și sănătate ,Domnul să vă dea de toate, și când nici nu vă gândiți, să fiți și mai fericiți! La Mulți Ani!

Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2013, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un AN NOU FERICIT!

Acum că roata timpului a mai țesut încă un an, iar cristalele fulgilor de zăpadă întregesc magia sărbătorilor, să ne bucurăm alături de cei dragi nouă, de minunea vieții și să așteptăm încrezători clipele viitorului! Sărbători fericite alături de cei dragi!

Vă dorim ca în noul an în care vom intra, să aveți parte de:

– 12 luni de bucurii;

– 52 de săptămâni de pace;

– 525.600 minute de credință;

– și în final 31.536.000 secunde sub Protecția lui Dumnezeu. La Mulți Ani în 2018!”

An nou, președinte nou., speranțe noi. Sa avem parte și de o viață mai bună

Dragi steluțe de nea, duceți din partea mea, de mulți ani cu sănătate, pace în suflet și în toate, Harul Domnului să fie, 2018 steluțe de bucurie! Un an nou fericit!

Când clopotele vor suna vestind că anul s-a sfârșit, prin crengi de brad și fulgi de nea, nou vă urăm: Un an nou și feiricit!, atunci luminile s-aprind și micul clopot de argint cu clinchet viu va răsuna, șoptindu-vă bând din partea noastră: „ LA MULȚI ANI !!!

Aho, Aho de anul nou! Sănătate și iubire de la mine pentru tine, și la anul care vine să îți meargă numai bine. La Mulți Ani cu bucurie, sănătate, fericire,pace și multe împliniri. La mulți ani, 2018!

2018 să fie plin de realizări, bucurii,fericire și fapte bune! La Mulți Ani!!!

Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în braţele-i pline de caldură, iar norocul să te urmeze oriunde. Anul ce a venit să te ajute să descoperi minunea unei vieţi împlinite!

Aho, aho, prieten bun, care stai pe sait acum, i-a opreşte-te din scris şi ascultă ce-am de zis. N-am venit să te stresez, am intrat să îţi urez: La Mulţi Ani şi fericire, casa plină de iubire, punga plină de mulţi bani, să trăieşti și la mulţi ani!

Fie ca iubirea, înţelepciunea, încrederea şi generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an! La mulţi ani în 2018 !

Tată bun, mamă iubita, azi e ziua potrivită să vă spun ce vă doresc, să v-arat cât vă iubesc. Va doresc întai de toate, un an nou cu sănătate, voie bună, trai uşor, bucurie şi mult spor. La mulţi ani!

Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani!

Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi anI!

Noul an se asterne inaintea noastra ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Va uram sa le scrieti numai cu lucruri bune, impliniri si fericire pentru ca la sfarsitul volumului sa-l cititi cu bucurie!

Mesaje haioase și amuzante de Revelion 2016 -2018

Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!

Previziuni meteo de REVELION 2015: ploaie de pupici şi îmbrăţişări… te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit!”

Căţeluş cu părul creţ / Să ai jeep-ul în coteţ /Cu tracțiune 4X4/ Știri din alba24/ Să ai vilă cu piscină / Pe pe cine vrei ca vecină / O lopată pentru bani / La anul şi la mulţi ani!

Noul an să va aduca belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani!

Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!

Vă doresc de 2015 ori câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizari, 365 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!

Aho Aho, e Anul nou,

Şi găina-i fără ou,

Şi cucoşu’ fără guşă,

Dă-mi şi mie un leu mătuşă!

La Mulţi Ani, 2018!

Bate-n uşă. Bate-n geam. Cine este, noul an

Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!

MESAJE CREȘTINE de ANUL NOU 2018

Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2016, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un AN NOU FERICIT!„

La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc.

Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. LA MULŢI ANI!

Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!

La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate,tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!

Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!

Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma

Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!

Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!

Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări.

E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri

Îţi propunem și câteva FELICITĂRI pe care le poţi trimite celor dragi la cumpăna dintre ani.

Frumuseţea iernii cu albul fulgilor de nea presăraţi peste gândurile noastre, cu dulcele ecoul al colindelor, cu imaginea în suflet a celor dragi, ne va petrece într-un nou an împlinit, iubit, fericit.

Să avem un an nou aşa cum ni-l dorim!

La mulţi ani şi bucurii

Pentru voi iubiţi copii!

La mulţi ani şi sănătate

Că-i mai bună decât toate!

Numai bine vă doresc

Pentru că mult vă iubesc!!!

Aho! Aho! De Anul Nou

Vă urez şi vă colind

An de sănătate

Şi Noroc în toate

Şi de împlinire

Dumnezeu să vă-ntărească

Să vă dea linişte sufletească

Să ningă cu steluţe argintii

Să ne amintim că-i sărbătoare

Să devenim din nou copii

Să fie lumină-n casă

Şi belşug pe masă.

La Mulţi Ani!

Buchet de artifici eu vă trimit în dar. Șampanie rece și clinchet de pahar. Petrecere frumoasă și La Mulți Ani!!! Să aveți parte de multă iubire și un ocean de fericire. Toate visele să vi se împlinească și mult noroc îngerii să vă daruiască!!!

Sufletul tău să vibreze în armonie și pace, iubirea să te primească în brațele-i pline de căldură și duioșie, iar norocul să te urmeze oriunde...

Anul ce a venit să te ajute să descoperi minunea unei vieți împlinite…LA MULTI ANI!

MESAJE de ANUL NOU. SMS si urari frumoase pentru REVELION şi 1 ianuarie. “E cumpana dintre ani! Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere si in sus cu recunostinta! Speranta sa va deschida poarta spre un An Nou plin de bucurii si impliniri. La multi ani!”

Iti urez, tie si familiei tale, multa sanatate, fericire si MULT NOROC in viitor! LA MULTI ANI! Sper ca aceasta sarbatoare sa va aduca numai fericire in casa si familie!

„Un an mai bogat in impliniri, mai inalt in aspiratii si plin de succese. La multi ani!”

„Ganduri bune fug spre voi, sanatate si noroc! Sarbatori fericite si un An Nou de poveste! La multi ani!”

„Ganditi-va la trecerea dintre ani ca la o poarta. Puteti sa treceti prin aceasta poarta in noul an si sa luati cu voi doar lucrurile si gandurile bune. LA MULTI ANI!”

„Pentru anul ce vine iti doresc: pace in suflet, bucurie fara margini, sanatate cat cuprinde, credinta in bine si saruturi o mie!”

MESAJE de ANUL NOU. SMS si urari frumoase pentru REVELION şi 1 ianuarie. La multi ani cu sanatate,

Sa va dea Domnul de toate.

Sa aveti belsug in casa,

Tot ce va doriti pe masa.

Sa primiti doar vesti de bine,

In Noul An care vine.

Spune-i anului ce vine,

Sa-ti aduca numai bine.

Si mai spune-i ca sa-ti dea,

Tot ce vrea inima ta.

Fericire, sanatate,

Si numai belsug in toate.

"La Anul si La Multi Ani!"

MESAJE de ANUL NOU. SMS si urari frumoase pentru REVELION şi 1 ianuarie. Anul nou, o bucurie

Viata toata sa va fie!

Bani, masina, fericire,

Sanatate si iubire,

Nu-i de-ajuns sa le doresti,

Tipa, lupta, da din coate,

Asa le obtii pe toate!

Sorcova, vesela,

Sa traiti, sa-mbatraniti,

Ca un par, ca un mar,

Ca un fir de trandafir,

Tare ca piatra,

Iute ca sageata,

Tare ca fierul,

Iute ca otelul.

"La Anul si La Multi Ani!"

MESAJE de ANUL NOU. SMS si urari frumoase pentru REVELION şi 1 ianuarie. Sper ca anul care vine sa-ti aduca numai zile albe si frumoase ca zapada de pe brazi. La Multi Ani!

„Treci peste ce-a fost, crede cu adevarat in tine. Anul Nou e o carte deschisa cu retetele succesului, alege ce ti se potriveste si porneste la drum cu incredere! La multi ani! O viata implinita si fericita!”

„Iti doresc ca in anul 2016 sa ai parte de 12 luni de sanatate, 52 de saptamani fericite, 365 de zile cu bogatie, 8760 ore de intelepciune, 525600 minute de distractie si in final 31536000 de secunde petrecute alaturi de persoana pe care o iubesti!”

Sperantele ce au ramas sperante,

Sa le preia Anul Nou viitor,

Decis sa nu ramana cu restante.

Acesta este al sarbatorii rost,

De-aceea sa petrecem se cuvine,

Inchin in cinstea celui care-a fost,

Si-n sanatatea celui care vine.

MESAJE de ANUL NOU. SMS si urari frumoase pentru REVELION şi 1 ianuarie. Tata bun, mama iubita

Azi e ziua potrivita

Sa va spun ce va doresc

Sa v-arat cat va iubesc.

Va doresc intai de toate,

Un an nou cu sanatate,

Voie buna, trai usor,

Bucurie si mult spor. La Multi Ani!

Cand clopotele vor suna

Vestind ca anul s-a sfarsit

Prin crengi de brad si fulgi de nea

Eu iti urez din partea mea:

"Un an nou si fericit!"

Atunci luminile s-aprind

Si micul clopot de argint

Cu clinchet viu va rasuna

Soptindu-ti bland din partea mea:

"La Multi Ani!"

Multa bafta, viata lunga,

Cupa sanatatii plina,

Soare si multa lumina,

Masa plina de bucate,

Dragoste pe saturate,

Trai frumos, noroc cu carul.

La multi ani si sus paharul!

MESAJE de ANUL NOU. SMS si urari frumoase pentru REVELION şi 1 ianuarie. Buna seara gospodari,

Cu colaci din cei mai mari,

Buna seara tuturor,

Celor ce stati pe cuptor,

Noi pe-aici am mai umblat,

Dar pe voi nu v-am urat,

Sanatate va dorim,

In anul cel intalnim.

Sa traiti, sa fiti voiosi,

Sa ramaneti sanatosi.

N-am venit sa va stresam,

Am venit sa va uram.

La Multi Ani si fericire,

Casa plina de iubire,

Punga plina de multi bani,

Sa traiti si la multi.

Haaaaaaai!!!!! Haaaaai!!!!

Sa ninga-ncet deasupra ta cu fulgi de fericire

Sa-ti fie visurile un zbor maret si plin de implinire

Povara vietii fie-ti un car cu sanatate

Sa-ti fie sufletul scaldat in stropi de bunatate

Sa ai oricand in drumul tau un soare zambitor

Sa ai alaturi chipuri dragi si-un inger pazitor

La multi ani!

Aho, Aho, e Anul nou,

Si gaina-i fara ou,

Si cucosu' fara gusa,

Da-mi si mie bani matusa!

La Multi Ani!

La multi ani sa-ti fie,

Viata pe vecie,

Bucurii o mie,

Cati struguri invie,

La anul si la multi ani!

Fie-va verde dolarul,

Si de whisky plin paharul,

Toata sa va reuseasca,

Sa va doara drept in Basca.

La anul si la multi ani!

MESAJE de ANUL NOU. SMS si urari frumoase pentru REVELION şi 1 ianuarie. Cata sindrila pe casa,

Atatia galbeni pe masa.

Cat grau in ogor,

Atatea vite in obor.

Cata frunza pe umbrar,

Atatia bani in buzunar!

Cate flori sunt in campie,

Atatea iepe-n herghelie.

Cate flori sunt pe valcele,

Atatea-n vara mielusele.

Cate pietre sunt la munte,

Atatia porci, vaci si gaste,

La dumneavoastra in curte.

La anul si la multi ani!

Buchet de artificii eu va trimit in dar,

Sampanie rece si clinchet de pahar,

Petrecere frumoasa si La multi ani!

Sa aveti parte de multa fericire,

Si un ocean de iubire,

Toate visele sa vi se implineasca,

Si mult noroc ingerii sa va daruiasca.

La multi ani cu sanatate

Bucurie spor la toate

Note bune la-nvatat

Atat am avut de urat.

Fara fite, fara poante, la multi ani cu sanatate!

Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!

La Multi Ani!

Mult belsug in casa,

Painea mai gustoasa,

Datorii putine

In anul care vine.

Pace-n inimi, rod bogat,

Bucurie, gand curat,

Din a voastra casa

Binele sa nu mai iasa.

La Multi Ani!

MESAJE de ANUL NOU. SMS si urari frumoase pentru REVELION şi 1 ianuarie. Sa aveti parte de tot ce aveti si mai vreti,

De tot ce nu aveti si va doriti,

De tot ce va lipseste si nu stiti.

Multi ani cu sanatate!

Mesaje de Anul Nou 2018. Cele mai frumoase urări şi felicitări de revelion 2016 – 2018, SMS-uri haioase şi amuzante pentru telefon pe care le puteţi trimite rudelor, prietenilor şi colegilor.

Citeşte şi MESAJE DE ANUL NOU cu care nu dai greş. Sărbători fericite! La mulţi Ani, 2018!

MESAJE DE ANUL NOU 2018 GENERALE

"Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. LA MULŢI ANI!"

"Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!"

"La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate, tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!"

"Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2016, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un AN NOU FERICIT!"

"E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri. La mulţi ani !"

"La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc."

Citeşte şi MESAJE DE ANUL NOU 2018: Urări amuzante pe care le poţi trimite celor dragi de Revelion

"Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani 2018!"

"Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma"

"Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!"

„Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. Tot ce vă este de folos să se realizeze şi nimic să nu vă înnoureze „cerul" senin al vieţii! Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate."

"Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!"

"Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări."

Citeşte şi Ce model de rochii alegi pentru Revelionul 2018 în funcţie de locul unde petreci

„Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! La mulţi ani! O viaţă împlinită şi fericită!"

– "Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus"

„Ultimele zile ale anului 2015 sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! 2018 este aproape să-şi deschidă primele file albe, necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri! La mulţi ani!"

" LA MULTI ANI cu bucurie! Casa, casa să vă fie, Masa, masă ăa rămâie Iar în jurul ei să vie Oameni buni, de omenie, Să v-aducă veselie, Gânduri bune, cumpătate şi urări de sanatate/ Zile multe şi prospere, de la Dumnezeu putere/ Să învingeţi relele ce va-ncurcă viţtile!"

Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!

"Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani"!

"Fie ca iubirea, înţelepciunea, încrederea şi generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an! La mulţi ani ″!

Citeşte şi Ce trebuie să faci pe 1 ianuarie ca să îţi meargă bine tot anul

„Când Dumnezeu te are drag / Şi te ia în paza milei sfinte / Ca arme de-a lupta înainte / Nu-ţi dă nici bâtă nici toiag / Îti dă pricepere şi minte. La Multi Ani !

„Ultima zi din an este întâlnirea între moarte şi viaţă. Omorâm amărăciunile şi clipele urâte şi reînviem iubirea şi înţelepciunea.Un An Nou Fericit!"

„Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! La mulţi ani 2018!

MESAJE DE ANUL NOU 2018 pentru părinţi:

Tată bun, mamă iubită, Azi e ziua potrivită, Să vă spun ce vă doresc, Să v-arăt cât vă iubesc. Vă doresc întâi de toate, Un an nou cu sănătate, Voie bună, trai uşor, Bucurie şi mult spor. La mulţi ani!

Dragii mei părinţi voioşi, eu vreau să fiţi bucuroşi, vreau ca noul an să vă aducă, sănătate multă, multă şi belşug ca să v-ajungă!

Citeşte şi Cât costă o damă de companie pentru noaptea de Revelion 2016-2018

Dragii mei, pentu toate momentele frumoase care au fost şi care urmează să vină, în pragul noului an vă mulţumesc şi îmi reînnoiesc legătura de suflet cu voi. La mulţi ani!

MESAJE SMS DE ANUL NOU 2018 pentru prieteni:

„A mai trecut un an ...Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu încredere de tot ce nu ai reuşit.. Fii mândră că ai rămas acelaşi suflet cald."

"Cu spMesaje de anul noueranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul an, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un An Nou Fericit!"

„Să crezi mai mult în tine, să ai parte de iubire, să ierţi mult mai uşor, să munceşti cu mai mult spor! La mulţi ani !

„Fie ca spiritul sărbătorilor de iarnă să pătrundă în casa şi în sufletul tău şi al tuturor celor dragi ! Iubirea, bucuria, înţelepciunea şi generozitatea să vă fie călăuză în 2018 ! În speranţa unui an mai bun, vă trimit o boare de sănătate, un strop de încredere şi fericire! La mulţi ani!"

Citeşte şi REVELION 2018. Jumătate dintre români preferă să stea acasă de Revelion; doar 4% susţin că merg în vacanţă

"Anul nou bate la uşă, răul facă-se cenuşă, bucurii şi sănătate ,Domnul să vă dea de toate, şi când nici nu vă gândiţi, să fiţi şi mai fericiţi! La Mulţi Ani!"

„Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. „La Multi Ani!"

" Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate pentru tine şi familie."La Mulţi Ani!

"Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!"

„Pentru vremurile bune, recunoştinţă. Pentru cele rele, multă speranţă. Pentru fiecare zi, o dorinţă. Şi mereu, mereu, fericire. Aceasta este ceea ce vă doresc în noul an. Un an nou fericit! La mulţi ani 2018"

„Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani !"

„Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în bratele-i pline de căldură şi duioşie, iar norocul să te urmeze oriunde...Anul ce a venit să te ajute să descoperi minunea unei vieţi împlinite...LA MULŢI ANI!"

„Un an nou cu sănătate, Voie bună, trai uşor, Bucurie şi mult spor. La mulţi ani !"

„Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire pentru ca la sfârşitul volumului să-l citiţi cu bucurie. Un An Nou fericit!"

–

„Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! Anul ăsta care vine să îţi fie numai bine! La mulţi ani 2018"

„Va doresc de 2018 ori câte 12 luni de fericire, 52 de săptămani de distracţie, 365 de zile de succes, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute de noroc! Un An Nou fericit!

" Vă dorim ca în noul an în care vom intra, să aveţi parte de: 12 luni de bucurii, 52 de săptămâni de pace, 525.600 minute de credinţă şi în final 31.536.000 secunde sub Protecţia lui Dumnezeu. La Mulţi Ani!"

" Îţi doresc atâtea clipe fericite câţi fulgi de nea într-o iarnă ca-n basme. Un an nou mai bun, cu pace şi linişte în suflet şi cu multă dragoste în inimă.La mulţi ani 2018!"

Citeşte şi Dai petrecere de Revelion? Iată cum să faci curăţenie rapid

" Aho, Aho de anul nou! Sănătate şi iubire de la mine pentru tine, şi la anul care vine să îţi meargă numai bine. La Mulţi Ani cu bucurie, sănătate, fericire, pace şi multe împliniri. La mulţi ani, 2018!"

„Fie ca spiritul sărbătorilor de iarnă să pătrundă în casa şi în sufletul tău şi al tuturor celor dragi! Iubirea, bucuria, înţelepciunea şi generozitatea să vă fie călăuză în 2018! În speranţa unui an mai bun, vă trimit o boare de sănătate, un strop de încredere şi ceva fericire! La mulţi ani!"

"Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!"

„În fiecare picătură a şampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase şi călduroase gânduri! Un an minunat!"

„Anul ăsta care vine să îţi fie numai bine! La mulţi ani 2018"

2018! Un An Nou, un nou început... Uitaţi ce a fost rău, bucuraţi-vă de ce a fost bine! Vă urez din inimă să aveţi un an bun, norocos şi fericit. La Mulţi Ani!

„Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sanatate şi iubire Şi cu multă fericire!La Mulţi Ani 2018!"

„La mulţi ani cu sănătate, Domnul să vă dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc!"

Citeşte şi Horoscop: 3 zodii ocrotite de Dumnezeu în 2018

„La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriţi si sus paharul! Un An Nou fericit!"

"Sărbători fericite alături de cei dragi! Noul an să fie presărat cu realizari remarcabile, împliniri, sănătate, fericire şi baftă!"

„Anul Nou a venit, spiritul a întinerit! La mulţi ani 2018!"

„Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un dar de împărţit cu apropiaţii. La Mulţi Ani şi Un An Nou Fericit!"

"E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri. La mulţi ani!

„Îţi doresc atâtea clipe fericite câţi fulgi de nea într-o iarnă ca-n basme. Un an nou mai bun, cu pace şi liniste în suflet şi cu multă dragoste în inimă."

„Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!"

„Eu îţi doresc de Anul Nou, doar Sentimente drept cadou! La mulţi ani!"

„Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus. La mulţi ani !

„La răscruce dintre ani, sănătate şi mulţi bani, mult noroc şi fericire şi un car plin de iubire! La mulţi ani!"

„Spune anului ce vine, să-ţi aducă numai bine; şi mai spune-i să îtţ dea, tot ce vrea inima ta: fericire, sănătate şi mulţi bani... La Anu' şi La Mulţi Ani!"

„Fie ca anul 2018 să îţi aducă realizări pe toate planurile: dragoste, prietenie, momente haioase, sănătate şi mărire de salariu!"

„Acum că roata timpului a mai ţesut încă un an, iar cristalele fulgilor de nea întregesc magia sărbătorilor, să ne bucurăm alături de cei dragi nouă, de minunea vieţii, de darurile moşului şi să aşteptăm încrezători clipele viitorului! La mulţi ani!"

„Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în bratele-i pline de căldură, iar norocul să te urmeze oriunde... Anul ce vine să te ajute să descoperi minunea unei vieţi implinite! La Mulţi Ani!"

Mesaje de Anul Nou haioase

„Viata mea ar fi goală fără tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!"

„Previziuni meteo de revelion 2018: prevăzut o furtună de pupici şi îmbrăţişări...te sfătuim să închizi umbrela şi deschide inima. La Multi Ani şi un An Nou Fericit!"

„Noul an să vă aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani !"

„Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!"

„Căţeluş cu părul creţ / să ai jeep-ul în coteţ / să ai vilă cu piscină / pe Madonna ca vecină / o lopată pentru bani / LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!.

„In contul tău nr. 2018 la bancă "viaţă" am depus 365 de zile de fericire, sănătate, dragoste şi bucurii! Bucură-te atunci când îl vei goli...! La Mulţi Ani 2015!

„Te-ai gândit unde petreci Revelionul? Să nu uiţi să iei cu tine: voia bună, lumina în gand şi veselia de altă dată!

Citeşte şi Horoscop 2018. Ce vă rezervă astrele în Noul An

„Ho Ho Ho, aţi văzut un ren maro? Sau un spiriduş în bleu? S-aveţi Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sănătate, La Mulţi Ani (şi la mulţi Bani)!"

„Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!"

„Multă sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani!"

„Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!"

„În pariul cu viaţa am mai învins un an, am rămas la masa de joc şi am ridicat miza la 2018. Un alt an, o nouă provocare! La mulţi ani!"

„Un an nou, cu certificat de garanţie. Oferta valabilă doar în noaptea de 31 Decembrie 2016 – 1 Ianuarie 2018!

Mesaje de revelion 2016 pentru ÎNDRĂGOSTIŢI

„În seara dintre ani te invit sub o crenguţă de vâsc să ne punem aceeaşi dorinţă şi să o facem să se împlinească în anul ce va urma. Accepţi invitaţia?"

„În zorii noului an, aştept cu nerăbdare zilele ce vor urma pentru că ştiu că le voi petrece pe toate alături de tine! Un An Nou Fericit!"

„Toate artificiile din lume nu ar putea echivala cu cele stârnite în inima mea...M-au bucurat urările tale din noaptea de 31...în sfârşit ai rostit în clar că mă iubeşti.....Uite...o ploaie de luminiţe multicolore s-au conturat în sufletul meu...Îţi aparţin....TE IUBESC !!!"

„Voi fi mereu lângă tine, în fiecare an, în fiecare clipă! La mulţi ani, iubitule!"

„Un an mai plin de distracţii, mai plin de voie bună, mai plin de tine! La mulţi ani!"

„Din 60 de secunde te-aş iubi 59 pentru ca într-o secundă să iau aer şi să te pot iubi în continuare ...La mulţi ani cu 1 minut înainte de 2018"

„E timpul să începem un alt an şi e timpul să îmi pun dorinţe pentru tine... ca fiecare zi ce urmează să îţi rezerve o bucurie specială! La multi ani!

MESAJE DE ANUL NOU. Exemple de MESAJE DE ANUL NOU:

”Îţi doresc ca în anul 2016 sa ai parte de 12 luni de sănătate, 52 de săptămâni fericite, 365 de zile cu bogăţie, 8760 ore de înţelepciune, 525600 minute de distracţie şi în final 31536000 de secunde petrecute alături de persoana pe care o iubeşti!”

”Îţi urez un An Nou plin de fericire şi linişte sufletească! La Mulţi Ani!”

"Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2016, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un AN NOU FERICIT!"

"La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc."

"Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. LA MULŢI ANI!"

"Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!"

"La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate,tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!"

"Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!"

"Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma"

"Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!"

"Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!"

"Fie ca anul care vine să însemne pentru tine o nouă treaptă pe care o urci. Îţi doresc o viaţă împlinită şi fericită! La mulţi ani!"

"Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!"

"Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări."

"E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri"

"Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus"

"Mult belşug şi sănătate să-ţi ofere Noul An! Multă dragoste în viaţă şi s-aduni ban după ban!"

Mesaje de Anul Nou 2018. "Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai înalte realizări.”

"Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! La mulţi ani 2016!

"Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinească şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani 2016!”

"La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate, tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!”

"E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri. La mulţi ani !”

"Ultimele zile ale anului 2015 sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! 2016 este aproape să-şi deschidă primele file albe, necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri! La mulţi ani!”

"Mult belşug şi sănătate să-ţi ofere Noul An! Multă dragoste în viaţă şi s-aduni ban după ban!”

"La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc.”

"Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!”

"La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate, tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!”

"Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbători să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma”

"Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!”

"Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. Tot ce vă este de folos să se realizeze şi nimic să nu vă înnoureze "cerul” senin al vieţii! Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate.”

"Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!”

"Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi pornește la drum cu încredere! La mulţi ani! O viaţă împlinită şi fericită!”

"Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus”

"Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele noastre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!

"Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani”!

"Când Dumnezeu te are drag / Şi te ia în paza milei sfinte / Ca arme de-a lupta înainte / Nu-ţi dă nici bâtă nici toiag / Îți dă pricepere şi minte. La Mulți Ani !

"Ultima zi din an este întâlnirea între moarte şi viaţă. Omorâm amărăciunile şi clipele urâte şi reînviem iubirea şi înţelepciunea. Un An Nou Fericit!”

"A mai trecut un an …Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu încredere de tot ce nu ai reuşit.. Fii mândră că ai rămas acelaşi suflet cald.”

"Fie ca spiritul sărbătorilor de iarnă să pătrundă în casa şi în sufletul tău şi al tuturor celor dragi! Iubirea, bucuria, înţelepciunea şi generozitatea să vă fie călăuză în 2016! În speranţa unui an mai bun, vă trimit o boare de sănătate, un strop de încredere şi ceva fericire! La mulţi ani!”

"Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul an, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un An Nou Fericit!”

"Să crezi mai mult în tine, să ai parte de iubire, să ierţi mult mai uşor, să munceşti cu mai mult spor! La mulţi ani !

"Fie ca spiritul sărbătorilor de iarnă să pătrundă în casa şi în sufletul tău şi al tuturor celor dragi ! Iubirea, bucuria, înţelepciunea şi generozitatea să vă fie călăuză în 2014 ! În speranţa unui an mai bun, vă trimit o boare de sănătate, un strop de încredere şi fericire! La mulţi ani!”

"Anul nou bate la uşă, răul facă-se cenuşă, bucurii şi sănătate ,Domnul să vă dea de toate, şi când nici nu vă gândiţi, să fiţi şi mai fericiţi! La Mulţi Ani!”

"Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. "La Mulți Ani!”

"Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate pentru tine şi familie.”La Mulţi Ani!

"Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele noastre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!”

"Pentru vremurile bune, recunoştinţă. Pentru cele rele, multă speranţă. Pentru fiecare zi, o dorinţă. Şi mereu, mereu, fericire. Aceasta este ceea ce vă doresc în noul an. Un an nou fericit! La mulţi ani 2015”

"Fie ca iubirea, înţelepciunea, încrederea şi generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an! La mulţi ani ″!

"Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani !”

"Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în brațele-i pline de căldură şi duioşie, iar norocul să te urmeze oriunde…Anul ce a venit să te ajute să descoperi minunea unei vieţi împlinite…LA MULŢI ANI!”

"Un an nou cu sănătate, Voie bună, trai uşor, Bucurie şi mult spor. La mulţi ani !”

"Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire pentru ca la sfârşitul volumului să-l citiţi cu bucurie. Un An Nou fericit!”

"Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi pornește la drum cu încredere! Anul ăsta care vine să îţi fie numai bine! La mulţi ani 2015”

"Va doresc de 2016 ori câte 12 luni de fericire, 52 de săptămâni de distracţie, 365 de zile de succes, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute de noroc! Un An Nou fericit!

"Vă dorim ca în noul an în care vom intra, să aveţi parte de: 12 luni de bucurii, 52 de săptămâni de pace, 525.600 minute de credinţă şi în final 31.536.000 secunde sub Protecţia lui Dumnezeu. La Mulţi Ani!”

"Îţi doresc atâtea clipe fericite câţi fulgi de nea într-o iarnă ca-n basme. Un an nou mai bun, cu pace şi linişte în suflet şi cu multă dragoste în inimă. La mulţi ani 2016!”

"Aho, Aho de anul nou! Sănătate şi iubire de la mine pentru tine, şi la anul care vine să îţi meargă numai bine. La Mulţi Ani cu bucurie, sănătate, fericire, pace şi multe împliniri. La mulţi ani, 2016!”

"Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinească şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!”

"În fiecare picătură a şampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase şi călduroase gânduri! Un an minunat!”

"Anul ăsta care vine să îţi fie numai bine! La mulţi ani 2016”

"2014! Un An Nou, un nou început… Uitaţi ce a fost rău, bucuraţi-vă de ce a fost bine! Vă urez din inimă să aveţi un an bun, norocos şi fericit. La Mulţi Ani!

"Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sănătate şi iubire Şi cu multă fericire!La Mulţi Ani 2016!”

"La mulţi ani cu sănătate, Domnul să vă dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc!”

"La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriţi si sus paharul! Un An Nou fericit!”

"Sărbători fericite alături de cei dragi! Noul an să fie presărat cu realizări remarcabile, împliniri, sănătate, fericire şi baftă!”

"Anul Nou a venit, spiritul a întinerit! La mulţi ani 2016!”

"Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un dar de împărţit cu apropiaţii. La Mulţi Ani şi Un An Nou Fericit!”

"E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri. La mulţi ani!

"Îţi doresc atâtea clipe fericite câţi fulgi de nea într-o iarnă ca-n basme. Un an nou mai bun, cu pace şi liniște în suflet şi cu multă dragoste în inimă.”

"Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!”

"Eu îţi doresc de Anul Nou, doar Sentimente drept cadou! La mulţi ani!”

"Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus. La mulţi ani !

"La răscruce dintre ani, sănătate şi mulţi bani, mult noroc şi fericire şi un car plin de iubire! La mulţi ani!”

"Spune anului ce vine, să-ţi aducă numai bine; şi mai spune-i să îtţ dea, tot ce vrea inima ta: fericire, sănătate şi mulţi bani… La Anu’ şi La Mulţi Ani!”

"Fie ca anul 2015 să îţi aducă realizări pe toate planurile: dragoste, prietenie, momente haioase, sănătate şi mărire de salariu!”

"Acum că roata timpului a mai ţesut încă un an, iar cristalele fulgilor de nea întregesc magia sărbătorilor, să ne bucurăm alături de cei dragi nouă, de minunea vieţii, de darurile moşului şi să aşteptăm încrezători clipele viitorului! La mulţi ani!”

"Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în bratele-i pline de căldură, iar norocul să te urmeze oriunde… Anul ce vine să te ajute să descoperi minunea unei vieţi împlinite! La Mulţi Ani!”

MESAJE DE ANUL NOU 2018 GENERALE

"Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2016, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un AN NOU FERICIT!"

"E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri. La mulţi ani !"

"La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc."

"Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. LA MULŢI ANI!"

"Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!"

"La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate, tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!"

"Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani 2018!"

"Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma"

"Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!"

"Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. Tot ce vă este de folos să se realizeze şi nimic să nu vă înnoureze "cerul" senin al vieţii! Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate."

"Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!"

"Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări."

"Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! La mulţi ani! O viaţă împlinită şi fericită!"

– "Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus"

"Ultimele zile ale anului 2015 sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! 2018 este aproape să-şi deschidă primele file albe, necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri! La mulţi ani!"

" LA MULTI ANI cu bucurie! Casa, casa să vă fie, Masa, masă ăa rămâie Iar în jurul ei să vie Oameni buni, de omenie, Să v-aducă veselie, Gânduri bune, cumpătate şi urări de sanatate/ Zile multe şi prospere, de la Dumnezeu putere/ Să învingeţi relele ce va-ncurcă viţtile!"

Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!

"Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani"!

"Fie ca iubirea, înţelepciunea, încrederea şi generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an! La mulţi ani ″!

"Când Dumnezeu te are drag / Şi te ia în paza milei sfinte / Ca arme de-a lupta înainte / Nu-ţi dă nici bâtă nici toiag / Îti dă pricepere şi minte. La Multi Ani !

"Ultima zi din an este întâlnirea între moarte şi viaţă. Omorâm amărăciunile şi clipele urâte şi reînviem iubirea şi înţelepciunea.Un An Nou Fericit!"

"Să prinzi aripi pentru a trece cu uşurinţă peste ceea ce aduce Noul An. Culege ce e frumos şi bucură-te cu adevărat. Petrece frumos la început de an pentru a trăi senzaţii tari tot anul! La mulţi ani 2018!

MESAJE DE ANUL NOU 2018 pentru părinţi:



Tată bun, mamă iubită, Azi e ziua potrivită, Să vă spun ce vă doresc, Să v-arăt cât vă iubesc. Vă doresc întâi de toate, Un an nou cu sănătate, Voie bună, trai uşor, Bucurie şi mult spor. La mulţi ani!

Dragii mei părinţi voioşi, eu vreau să fiţi bucuroşi, vreau ca noul an să vă aducă, sănătate multă, multă şi belşug ca să v-ajungă!

Dragii mei, pentu toate momentele frumoase care au fost şi care urmează să vină, în pragul noului an vă mulţumesc şi îmi reînnoiesc legătura de suflet cu voi. La mulţi ani!

MESAJE SMS DE ANUL NOU 2018 pentru prieteni:

"A mai trecut un an …Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu încredere de tot ce nu ai reuşit.. Fii mândră că ai rămas acelaşi suflet cald."

"Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul an, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un An Nou Fericit!"

"Să crezi mai mult în tine, să ai parte de iubire, să ierţi mult mai uşor, să munceşti cu mai mult spor! La mulţi ani !

"Fie ca spiritul sărbătorilor de iarnă să pătrundă în casa şi în sufletul tău şi al tuturor celor dragi ! Iubirea, bucuria, înţelepciunea şi generozitatea să vă fie călăuză în 2018 ! În speranţa unui an mai bun, vă trimit o boare de sănătate, un strop de încredere şi fericire! La mulţi ani!"

"Anul nou bate la uşă, răul facă-se cenuşă, bucurii şi sănătate ,Domnul să vă dea de toate, şi când nici nu vă gândiţi, să fiţi şi mai fericiţi! La Mulţi Ani!"

"Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. "La Multi Ani!"

" Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate pentru tine şi familie."La Mulţi Ani!

"Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!"

"Pentru vremurile bune, recunoştinţă. Pentru cele rele, multă speranţă. Pentru fiecare zi, o dorinţă. Şi mereu, mereu, fericire. Aceasta este ceea ce vă doresc în noul an. Un an nou fericit! La mulţi ani 2018"

"Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani !"

"Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în bratele-i pline de căldură şi duioşie, iar norocul să te urmeze oriunde…Anul ce a venit să te ajute să descoperi minunea unei vieţi împlinite…LA MULŢI ANI!"

"Un an nou cu sănătate, Voie bună, trai uşor, Bucurie şi mult spor. La mulţi ani !"

"Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire pentru ca la sfârşitul volumului să-l citiţi cu bucurie. Un An Nou fericit!"

–

"Treci peste ce-a fost, crede cu adevărat în tine. Anul Nou e o carte deschisă cu reţetele succesului, alege ce ţi se potriveşte şi porneste la drum cu încredere! Anul ăsta care vine să îţi fie numai bine! La mulţi ani 2018"

"Va doresc de 2018 ori câte 12 luni de fericire, 52 de săptămani de distracţie, 365 de zile de succes, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute de noroc! Un An Nou fericit!

" Vă dorim ca în noul an în care vom intra, să aveţi parte de: 12 luni de bucurii, 52 de săptămâni de pace, 525.600 minute de credinţă şi în final 31.536.000 secunde sub Protecţia lui Dumnezeu. La Mulţi Ani!"

" Îţi doresc atâtea clipe fericite câţi fulgi de nea într-o iarnă ca-n basme. Un an nou mai bun, cu pace şi linişte în suflet şi cu multă dragoste în inimă.La mulţi ani 2018!"

" Aho, Aho de anul nou! Sănătate şi iubire de la mine pentru tine, şi la anul care vine să îţi meargă numai bine. La Mulţi Ani cu bucurie, sănătate, fericire, pace şi multe împliniri. La mulţi ani, 2018!"

"Fie ca spiritul sărbătorilor de iarnă să pătrundă în casa şi în sufletul tău şi al tuturor celor dragi! Iubirea, bucuria, înţelepciunea şi generozitatea să vă fie călăuză în 2018! În speranţa unui an mai bun, vă trimit o boare de sănătate, un strop de încredere şi ceva fericire! La mulţi ani!"

"Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!"

"În fiecare picătură a şampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase şi călduroase gânduri! Un an minunat!"

"Anul ăsta care vine să îţi fie numai bine! La mulţi ani 2018"

2018! Un An Nou, un nou început… Uitaţi ce a fost rău, bucuraţi-vă de ce a fost bine! Vă urez din inimă să aveţi un an bun, norocos şi fericit. La Mulţi Ani!

"Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sanatate şi iubire Şi cu multă fericire!La Mulţi Ani 2018!"

"La mulţi ani cu sănătate, Domnul să vă dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc!"

"La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriţi si sus paharul! Un An Nou fericit!"

"Sărbători fericite alături de cei dragi! Noul an să fie presărat cu realizari remarcabile, împliniri, sănătate, fericire şi baftă!"

"Anul Nou a venit, spiritul a întinerit! La mulţi ani 2018!"

"Ieri e istorie, mâine e mister, azi e un dar. Un dar de împărţit cu apropiaţii. La Mulţi Ani şi Un An Nou Fericit!"

"E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri. La mulţi ani!

"Îţi doresc atâtea clipe fericite câţi fulgi de nea într-o iarnă ca-n basme. Un an nou mai bun, cu pace şi liniste în suflet şi cu multă dragoste în inimă."

"Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!"

"Eu îţi doresc de Anul Nou, doar Sentimente drept cadou! La mulţi ani!"

"Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus. La mulţi ani !

"La răscruce dintre ani, sănătate şi mulţi bani, mult noroc şi fericire şi un car plin de iubire! La mulţi ani!"

"Spune anului ce vine, să-ţi aducă numai bine; şi mai spune-i să îtţ dea, tot ce vrea inima ta: fericire, sănătate şi mulţi bani… La Anu’ şi La Mulţi Ani!"

"Fie ca anul 2018 să îţi aducă realizări pe toate planurile: dragoste, prietenie, momente haioase, sănătate şi mărire de salariu!"

"Acum că roata timpului a mai ţesut încă un an, iar cristalele fulgilor de nea întregesc magia sărbătorilor, să ne bucurăm alături de cei dragi nouă, de minunea vieţii, de darurile moşului şi să aşteptăm încrezători clipele viitorului! La mulţi ani!"

"Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în bratele-i pline de căldură, iar norocul să te urmeze oriunde… Anul ce vine să te ajute să descoperi minunea unei vieţi implinite! La Mulţi Ani!"

Mesaje de Anul Nou haioase



"Viata mea ar fi goală fără tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!"

"Previziuni meteo de revelion 2018: prevăzut o furtună de pupici şi îmbrăţişări…te sfătuim să închizi umbrela şi deschide inima. La Multi Ani şi un An Nou Fericit!"

"Noul an să vă aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani !"

"Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!"

"Căţeluş cu părul creţ / să ai jeep-ul în coteţ / să ai vilă cu piscină / pe Madonna ca vecină / o lopată pentru bani / LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!.

"In contul tău nr. 2018 la bancă "viaţă" am depus 365 de zile de fericire, sănătate, dragoste şi bucurii! Bucură-te atunci când îl vei goli…! La Mulţi Ani 2015!

"Te-ai gândit unde petreci Revelionul? Să nu uiţi să iei cu tine: voia bună, lumina în gand şi veselia de altă dată!

"Ho Ho Ho, aţi văzut un ren maro? Sau un spiriduş în bleu? S-aveţi Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sănătate, La Mulţi Ani (şi la mulţi Bani)!"

"Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!"

"Multă sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani!"

"Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!"

"În pariul cu viaţa am mai învins un an, am rămas la masa de joc şi am ridicat miza la 2018. Un alt an, o nouă provocare! La mulţi ani!"

"Un an nou, cu certificat de garanţie. Oferta valabilă doar în noaptea de 31 Decembrie 2016 – 1 Ianuarie 2018!

Mesaje de revelion 2016 pentru ÎNDRĂGOSTIŢI

"În seara dintre ani te invit sub o crenguţă de vâsc să ne punem aceeaşi dorinţă şi să o facem să se împlinească în anul ce va urma. Accepţi invitaţia?"

"În zorii noului an, aştept cu nerăbdare zilele ce vor urma pentru că ştiu că le voi petrece pe toate alături de tine! Un An Nou Fericit!"

"Toate artificiile din lume nu ar putea echivala cu cele stârnite în inima mea…M-au bucurat urările tale din noaptea de 31…în sfârşit ai rostit în clar că mă iubeşti…..Uite…o ploaie de luminiţe multicolore s-au conturat în sufletul meu…Îţi aparţin….TE IUBESC !!!"

"Voi fi mereu lângă tine, în fiecare an, în fiecare clipă! La mulţi ani, iubitule!"

"Un an mai plin de distracţii, mai plin de voie bună, mai plin de tine! La mulţi ani!"

"Din 60 de secunde te-aş iubi 59 pentru ca într-o secundă să iau aer şi să te pot iubi în continuare …La mulţi ani cu 1 minut înainte de 2018"

"E timpul să începem un alt an şi e timpul să îmi pun dorinţe pentru tine… ca fiecare zi ce urmează să îţi rezerve o bucurie specială! La multi ani!

Urări haioase de Anul Nou



"Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!"

"Previziuni meteo de REVELION 2018: ploaie de pupici şi îmbrăţişări… te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit!"

Căţeluş cu părul creţ / Să ai jeep-ul în coteţ / Să ai vilă cu piscină / Pe Madonna ca vecină / O lopată pentru bani / La anul şi la mulţi ani!"

"Noul an să va aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani!"

"Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!"

"Vă doresc de 2018 ori câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizări, 365 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!"

"Aho Aho, e Anul nou,

Şi găina-i fără ou,

Şi cucoşu’ fără guşă,

Dă-mi şi mie un leu mătuşă!

La Mulţi Ani, 2018!"

"Bate-n uşă. Bate-n geam. Cine este, noul an"

"Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!"

Urări haioase de Anul Nou



Doamne de Sărbători ajută-mă să uit de persoanele pe care nu le plac,

Fă-mă să mă întâlnesc cu cei care îmi plac,

Si ajută-mă să fac diferenţa între cei care nu-mi plac şi cei care-mi plac…

(Mai ales după câteva pahare)

Se iau 12 luni,

Se curăţă bine de amar, ura şi invidie.

Se găteşte apoi un An Nou cât mai curat şi mai luminos posibil…

La Mulţi Ani cu multă iubire!!!

La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casă plină de bucate, dragoste pe săturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriţi şi… sus paharul!!!

Viaţa e o luptă pe care o purtam zi de zi. Mai şi pierzi, mai şi câştigi, dar daca nu te dai bătut vei avea cele mai mari satisfacţii! La Mulţi Ani! Un an plin de satisfacţii!

Iţi doresc ca în Noul An Dumnezeu să-ţi dea 12 luni de fericire, 52 săptămâni de distracţie, 365 zile cu succes, 8760 ore cu sănătate, 525600 minute cu noroc, 31536000 secunde de veselie!

Anul Nou este la uşă, aşa că ţine minte: viaţa-i scurtă! Încalcă regulile, pune-ţi întrebări, iartă repede, iubeşte cu adevărat, râzi fără reţinere, şi nu regreta nimic din ce te-a făcut să zâmbeşti sau să simţi. La Mulţi Ani!

Lovi-te-ar trenul fericirii, trăsni-te-ar fulgerul iubirii, căde-ţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani!

Spune anului ce vine să-ţi aducă numai bine. Şi mai spune-i să îţi dea tot ce vrea inima ta: fericire, sănătate şi La Mulţi (B)Ani!

Sub un cer înalt de stele, şi cu bani şi fără bani, într-un miez frumos de noapte, lumea-şi spune: La mulţi ani! Noul An să fie un an mai bun!

La fel ca păsările, să lăsăm în urma tot ceea ce nu avem nevoie să cărăm cu noi: supărări, frică, regrete… Cât mai multe bucurii în Noul An. La Mulţi Ani!

În contul tău, la bancă numită Viaţa, am depus o urare pentru 365 de zile de fericire, sănătate, dragoste şi bucurii! Bucura-te atunci când îl vei goli! La Mulţi Ani!

Un bătrânel cu chipul drag va veni la voi în prag. Să nu-l goniţi, e Moş Ajun şi vă aduce-un an mai bun! La mulţi ani!

REŢETĂ pentru un AN BUN:

– Se iau 12 luni şi se curăţă foarte bine de amărăciune, mândrie, ură, invidie, frică, irascibilitate şi stres.

– Se împarte fiecare lună în 28 – 31 zile, după caz, astfel ca proviziile să ajungă exact 1 an!

– Fiecare zi se prepară separat: 1 parte muncă, 1 parte linişte, 1 parte veselie şi umor.

Se mai adaugă 3 linguri optimism,1 linguriţă toleranţă, o priză de bun simţ şi … o picătură de speranţă!

Peste aluatul astfel obţinut se toarnă apoi dragoste din belşug!

Preparatul gata făcut se împodobeşte cu un bucheţel de curaj şi încredere în sine.

– Se serveşte zilnic, cu bucurie, la o ceaşcă de cafea înviorătoare şi cu încredere inepuizabilă în Dumnezeu!

Prezenta reţetă nu se compensează, ea este gratuită şi se transmite liber, însoţită de LA MULŢI ANI !

MESAJE DE ANUL NOU 2018, URARI DE ANUL NOU 2018, FELICITARI DE ANUL NOU 2018

"Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!"

"La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate,tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!"

"Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!"

"Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma"

“Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2013, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un An Nou Fericit!”

“Să crezi mai mult în tine, să ai parte de iubire, să ierţi mult mai uşor, să munceşti cu mai mult spor! La mulţi ani 2016!

”Anul nou bate la uşă, răul facă-se cenuşă, bucurii şi sănătate ,Domnul să vă dea de toate, şi când nici nu vă gândiţi, să fiţi şi mai fericiţi! La Mulţi Ani!”

“Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. “La Multi Ani!”

” Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate pentru tine şi familie.”La Mulţi Ani!

"Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!"

"Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!"

"Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări."

"E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri"

"Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus"

“Dragul meu cel rasfatat, multumesc ca m-ai distrat, si c-ai fost cu mine mereu, si la bine si la greu!”

“In anul nou iti urez cat mai multe zile langa mine!”

“Anul nou care tocmai vine, si m-aduce langa tine, va fi poate cel mai bun an, pentru ca pe tine te am!”

“Draga boss care tu esti, iti doresc sa te-odihnesti, ca tot anul n-ai muncit, si ne noi ne-ai cam sclavit.”

“Anul vechi care a trecut n-am avut tot ce am vrut, dar la anul care vine, totul va fi bine.”

“Multa sanatate, bucurie, casa plina de veselie, bani la greu, noroc cu carul, sanatate, sus paharul!”

“Noul an sa va aduca belsug in casa, bucate pe masa, valuta in cont, un iaht in port, motor pe autostrada si vecinii ca sa vada. La Multi Ani!”

“Noul an se asterne inaintea noastra ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Va uram sa le scrieti numai cu lucruri bune, impliniri si fericire pentru ca la sfarsitul volumului sa-l cititi cu bucurie.”

“Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorintele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar calduroasele mele urari sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!”

MESAJE DE ANUL NOU 2018, URARI DE REVELION 2018

"Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!"

Anul Nou fie cu spor

Şi pe card, şi-n dormitor,

Că e criză sau marasm

Cu cardul s-aveţi orgasm;

Multiplu, când îl citiţi,

Ori mici spasme când plătiţi...

Trăiţi bine, cu de toate,

La mulţi ani şi sănătate!

"Previziuni meteo de REVELION 2018: ploaie de pupici şi îmbrăţişări... te sfătuim să închizi umbrela şi să deschizi inima. Un An Nou Fericit!"

Aho, aho, prieten bun care stai pe mess acum, ia opreşte-te din scris şi-ascultă ce-am de zis! Chiar de esţi cu DND, BE RIGHT BACK sau NMD, sper să nu-mi dai ignor că îţi spun un pluguşor, n-am intrat să te stresez, am intrat să îţi urez "la mulţi ani şi fericire, liste de id-uri pline"

Acum când lumea noastră mai creşte cu un an, îţi doresc să primeşti cea mai mare felie de fericire şi noroc cu care să-ţi umpli inima şi casa, azi şi pentru tot restul anului. La Mulţi Ani!!!

"Căţeluş cu părul creţ / Să ai jeep-ul în coteţ / Să ai vilă cu piscină / Pe Madonna ca vecină / O lopată pentru bani / La anul şi la mulţi ani!"

"Noul an să va aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani!"

"Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!"

"Vă doresc de 2018 ori câte 12 luni de succes, 52 de săptămâni de realizari, 365 de zile reuşite, 8760 de ore de sănătate şi 525600 de minute inspirate. La Mulţi Ani!"

"Aho Aho, e Anul nou,

Şi găina-i fără ou,

Şi cucoşu' fără guşă,

Dă-mi şi mie un leu mătuşă!

La Multi Ani, 2018!"

Fie-vă verde dolarul,

Şi de whisky plin paharul,

Toate să vă reuşească,

Să vă doară fix la bască!

La Mulţi Ani, 2018 !

"Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!"

Tata bun, mamă iubită,

Azi e ziua potrivită

Să vă spun ce vă doresc

Să v-arăt cât vă iubesc.

Vă doersc întâi de toate,

Un an nou cu sănătate,

Voie bună, trai uşor,

Bucurie şi mult spor!

Vă urăm de prin nămeţi

S-aveţi apă ca să beţi,

Să glumiţi cu multă vervă,

Să mâncaţi fără rezervă!



C-am poftit cu sufleţelu'

Să biseze iar Băselu...

Din nou la o ţară-ntreagă,

Are cine să i-o tragă...



Om avea zile cu plată,

Ca să mai votăm o dată.

Ne-o pofti pe nepoftite

La salarii nesimţite,

Iară dragii pensionari

Or pofti la bugetari,

Şi de-o fi concediere,

În loc de conciliere,

Credem că este frumos

Să ne punem pene-n dos,

Să ieşim cu ele afară

C-am fost traşi iarăşi pe sfoară,

În cinci ani a câta oară?



Iar de treceţi de Crăciun

Vă dorim un an mai bun,

Şi de nu ar fi sinistru,

Să ajungeţi chiar ministru,

De ce nu, la Apărare,

Semne bune anul are...

Lucru' acum perfect posibil,

Până ieri neverosimil.



Şi vă mai dorim oral

Un stomac bicameral.

Să trăiţi în beneficiu

Împreună cu Patriciu,

Ceilalţi, noi, să stăm aici,

Tot cu-n Mare Licurici



Iar pentru c-am fost cuminţi,

Vom mai strânge-un pic din dinţi,

Şi-acceptăm c-a fost erată,

Dar şi-aşa mai vrem o dată.



La anul şi la mulţi ani,

Şi un cont preaplin cu bani!

MESAJE DE ANUL NOU: La multi ani, 2018!

”Îţi doresc ca în anul 2018 sa ai parte de 12 luni de sănătate, 52 de săptămâni fericite, 365 de zile cu bogăţie, 8760 ore de înţelepciune, 525600 minute de distracţie şi în final 31536000 de secunde petrecute alături de persoana pe care o iubeşti!”

”Îţi urez un An Nou plin de fericire şi linişte sufletească! La Mulţi Ani!”

"Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2014, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un AN NOU FERICIT! "

" Cel mai haios mesaj de "La multi ani!": Reţeta perfectă pentru un AN NOU FERICIT

"La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc."

"Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. LA MULŢI ANI !"

"Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!"

"La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate,tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!"

"Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!"

"Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma"



"Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!"



"Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!"



”Fie ca anul care vine să însemne pentru tine o nouă treaptă pe care o urci. Îţi doresc o viaţă împlinită şi fericită! La mulţi ani!”



Mesaje de ANUL NOU. Urări frumoase pentru Revelion 2018



”Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!”



"Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări."



"E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri"



"Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus"



”Mult belşug şi sănătate să-ţi ofere Noul An! Multă dragoste în viaţă şi s-aduni ban după ban!”



Mesaje de Anul Nou Uneori, cand trebuie sa compui un mesaj cu diferite urari pentru noul an, poate fi greu sa gasesti cuvintele potrivite. Decat sa recurgi la clisee, de care probabil ca si tu te-ai saturat, mai bine inspira-te din urmatoarele mesaje haioase cu care sa iti inveselesti apropiatii. 1. Fie ca noul an sa ne dea senilitatea sa uitam oamenii care nu ne plac, norocul sa dam peste cei care ne plac si o vedere buna, ca sa facem diferenta intre ei. 2. De Anul Nou iti doresc un singur lucru: sa redescoperi diferenta intre dorinte si nevoi. Sa ai tot ceea ce iti doresti si sa ai nevoie de tot ceea ce ai! Un an nou fericit! 3. Parca ieri era 2014 si ne puneam tot felul de dorinte pentru viitor. Ce repede trece timpul! La multi ani! 4. Fie ca toate problemele tale sa dureze la fel de mult ca rezolutiile de Anul Nou, adica nu mai mult de cateva ore! Un an nou cat mai bun! 5. Au fost multe momente in 2014 cand te-am sacait, enervat si batut la cap. Iti dau acest mesaj ca sa iti spun ca voi continua la fel si in anul 2018. La multi ani! 6. La multi ani! "Acum este timpul sa te gandesti la rezolutiile anuale pentru a deveni o persoana mai buna. De saptamana viitoare poti sa incepi sa pavezi Iadul cu ele, ca de obicei" (Mark Twain) 7. Fie ca noul an sa iti aduca rezolvarea problemelor si o viata mai usoara! Cu alte cuvinte, iti doresc sa castigi la loterie (si sa nu uiti de persoana care ti-a dorit binele)! Un an nou minunat! 8. Cei mai multi oameni vor un Revelion pe care sa nu il uite niciodata, apoi beau atat de mult incat nu isi mai amintesc nimic. Iti doresc un an nou minunat si o memorie de elefant! La multi ani! 9. Fie ca in 2018 sa traim ca sa invatam si sa invatam sa traim cu adevarat! Sa traiesti atat cat iti doresti, dar sa nu fii macinata de dorinte atat cat traiesti! La multi ani! 10. 1 ianuarie este prima pagina a alba a unei carti cu 365 de pagini. Iti doresc sa scrii un bestseller! Un an nou excelent! Oamenii se bucura mai mult cand primesc mesaje haioase sau originale decat cand citesc aceleasi urari de la zeci de persoane. Asadar, fii tu cea care le aduce zambetul pe buze cu mesaje simpatice pentru noul an !



MESAJE DE ANUL NOU 2018 pentru părinţi: LA MULTI ANI!

MESAJE DE ANUL NOU, URĂRI DE ANUL NOU, SMS DE ANUL NOU, FELICITARI DE ANUL NOU, URARI REVELION:

1.Ultimele zile ale anului 2014 sunt gata sa treaca prin clepsidra timpului! 2014este aproape sa-si deschida primele file albe, necunoscute. Va doresc sanatate, bucurii si impliniri!

2. Cand Dumnezeu te are drag / Si te ia in paza milei sfinte / Ca arme de-a lupta inainte / Nu-ti da nici bata nici toiag / Iti da pricepere si minte. La Multi Ani.

3. Noul an se asterne inaintea noastra ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Va uram sa le scrieti numai cu lucruri bune, impliniri si fericire pentru ca la sfirsitul volumului sa-l cititi cu bucurie.



4. Iti doresc atitea clipe fericite cati fulgi de nea intr-o iarna ca-n basme. Un an nou mai bun, cu pace si liniste in suflet si cu multa dragoste in inima.

5. LA MULTI ANI cu bucurie! Casa, casa sa va fie, Masa, masa sa ramaie Iar in jurul ei sa vie Oameni buni, de omenie, Sa v-aduca veselie, Ganduri bune, cumpatate si urari de sanatate/ Zile multe si prospere, de la Dumnezeu putere/ Sa invingeti relele ce va-ncurca vietile!

6. Un an nou cu sanatate

Voie buna, trai usor,

Bucurie si mult spor.

7. A mai trecut un an ... Sa-ti amintesti cu placere de toate implinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase si cu incredere de tot ce nu ai reusit.. Fii mandra ca ai ramas acelasi suflet cald.

8. Lasati o parte din lumina artificiilor aprinse in noaptea anului Nou sa va lumineze. Fie ca anul care vine sa fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. Tot ce va este de folos sa se realizeze si nimic sa nu va innoureze "cerul" senin al vietii! Anul Nou sa va daruiasca sanatate, pace in suflet si prosperitate.

9. Sufletul tau sa vibreze in armonie si pace, iubirea sa te primeasca in bratele-i pline de caldura si duiosie, iar norocul sa te urmeze oriunde... Anul ce a venit sa te ajute sa descoperi minunea unei vieti implinite... LA MULTI ANI!

10. Fie ca anul care incepe sa ti se astearna in cale, poteca neteda , vegheata de stelute norocoase si ingeri balai! Iar dorintele tale, toate-toate sa se implineasca, cate una in fiecare zi...!!

11. La multi ani cu veselie, sanatate pe vecie, casa plina de bucate, dragoste pe saturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriti si sus paharul!

12. Toate artificiile din lume nu ar putea echivala cu cele starnite in inima mea...M-au bucurat urarile tale din noaptea de 31...in sfarsit ai rostit in clar ca ma iubesti.....Uite...o ploaie de luminite multicolore s-au conturat in sufletul meu...Iti apartin....TE IUBESC !!!

MESAJE DE ANUL NOU PENTRU CEI DRAGI

-In 2018 o sa ii cer lui Dumnezeu sa-ti dea sanatate, dar ca sa iti umplu sufletul cu dragoste, o sa ma ocup personal. Un An Nou fericit!



-Vine un uragan de fericire, dragoste si liniste cu urarea ca anul 2013 sa-ti aduca toate aceste lucruri.

Mesaj trimis de Cadou de Revelion



-Imi datorezi cadoul promis, dar nu mai poti sa mi-l dai pentru ca nu puteai sa imi faci decat unul singur, sa petreci prima secunda din Anul Nou alaturi de mine. La multi ani!



-In fiecare picatura a sampaniei pe care o bei in cinstea noului an sunt urarile mele de bine, pline de cele mai frumoase si calduroase ganduri! Un an minunat!



-Viata mea ar fi goala fara tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!



-Mult belsug si sanatate, sa-ti ofere Noul An! Multa dragoste in viata si s-aduni ban dupa ban!



-Anul asta care vine sa iti fie numai bine! La multi ani 2018

-De sfintele Sarbatori sa deschidem usa pentru oaspeti dragi, si inima pentru speranta bucurie si lumina. Sa fim mai buni si sa privim inainte cu incredere, stiind ca daca avem credinta, drumul din fata noastra va fi presarat cu impliniri.



-Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sanatate si iubire Si cu multa fericire!



-La multi ani cu sanatate, Domnul sa va dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc!

MESAJE DE ANUL NOU

-Fie ca sarbatorile de iarna sa iti aduca liniste sufleteasca, mult noroc si iubire! Un An Nou alaturi de cei dragi si apropiati sufleteste. La Multi Ani!



-Inchide ochii si pune-ti o dorinta! Am auzit ca de Anul nou orice vis poate deveni realitate si sper sa ti se intample si tie! La multi ani fericiti!



-Mult belsug si sanatate, sa-ti ofere Noul An! Multa dragoste in viata si s-aduni ban dupa ban!



-Viata mea ar fi goala fara tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit!



-Treci peste ce-a fost, crede cu adevarat in tine. Anul Nou e o carte deschisa cu retetele succesului, alege ce ti se potriveste si porneste la drum cu incredere! Anul asta care vine sa iti fie numai bine! La multi ani



-Previziuni meteo de revelion 2018: prevazut o furtuna de pupici si imbratisari…te sfatuim sa inchizi umbrela si deschide inima. La Multi Ani si un An Nou Fericit



-La multi ani cu veselie, sanatate pe vecie, casa plina de bucate, dragoste pe saturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriti si sus paharul! Un An Nou fericit!



-A mai trecut un an … Sa-ti amintesti cu placere de toate implinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase si cu incredere de tot ce nu ai reusit.. Fii mandra ca ai ramas acelasi suflet cald.



-Va doresc de 2018 ori cate 12 luni de fericire, 52 de saptamani de distractie, 365 de zile de succes, 8760 de ore de sanatate si 525600 de minute de noroc! Un An Nou fericit!



-In contul tau nr 200.. la banca “viata” am depus 365 de zile de fericire, sanatate,dragoste si bucurii!Bucura-te atunci cand il vei goli…! La Multi Ani 200.. !



-Mireasa tuturor vremurilor ne deschide portile inimii catre armonie si intelegere si ne primeste in feeria Sfintelor Sarbatori cu credinta ca nimic nu va putea umbri vreodata stralucirea Nasterii Domnului. Lasati magia colindului strabun sa va picure in suflet fiori de sfintenie si primiti cu drag gandurile noastre de pretuire, realizari depline, sanatate si prosperitate!



-E cumpana dintre ani! Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere si in sus cu recunostinta! Speranta sa va deschida poarta spre un An Nou plin de bucurii si impliniri! La multi ani!



-La multi ani cu veselie, sanatate pe vecie, casa plina de bucate, dragoste pe saturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriti si sus paharul!



-Fie ca bucuria si linistea aduse de sfintele sarbatori sa va insoteasca pe tot parcursul anului ce va urma.



-Va doresc un sfarsit de an imbelsugat si plin de bucurii! La multi ani!



-Pentru fiecare zambet ce te va face sa te simti bine, Pt fiecare vis indeplinit, Pt fiecare sarut ce-ti va incalzi inima…eu iti spun La Multi Ani pt Noul An plin de surprize si momente frumoase…



-Noul an se asterne inaintea noastra ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Va uram sa le scrieti numai cu lucruri bune, impliniri si fericire pentru ca la sfarsitul volumului sa-l cititi cu bucurie. Un An Nou fericit!



-Ca noul an sa-ti aduca fericire in suflet, daruinduti in fiecare zi un motiv pentru a zambi. La Multi Ani si un An Nou Fericit

MESAJE DE ANUL NOU





-Acum cand timpul sta sa-si împarta trupul intre vechi si nou, cand colindul isi pregateste cu emotie armoniile, cand magii strabat distantele pentru clipa cea de taina, acum, dupa Sfanta porunca a datinii strabune, Iti incredintez gandurile frumoase de calde urari de fericire, sanatate, belsug şi impliniri.



-Iti doresc atatea clipe fericite cati fulgi de nea intr-o iarna ca-n basme. Un an nou mai bun, cu pace si liniste in suflet si cu multa dragoste in inima.



-Ho Ho Ho, ati vazut un ren maro? Sau un spiridus in bleu? S-aveti Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sanatate, La Multi Ani (si la multi Bani)!



-Anul nou sa-ti aduca un strop de fericire,un strop de iubire, un strop de noroc si daca se poate toate la un loc. La Multi Ani !!



-Miros de brad, parfum de flori, bat in ferestre uratori, clipesc pe cer mii de culori, fiti fericiti de sarbatori, acum si'n anii urmatori!



-Frumusetea iernii cu albul fulgilor de nea presarati peste gandurile noastre, cu dulcele ecoul al colindelor, cu imaginea in suflet a celor dragi, ne va petrece intr-un nou an impliniti, iubiti, fericiti. La multi ani!



-Sa va aduca Bunul Dumnezeu pacea si fericirea in casa voastra (dvs), multa iubire si dragoste de apropiatii vostrii. LA ANUL SI LA MULTI ANI!



-Catelus cu parul cret / sa ai jeep-ul in cotet / sa ai vila cu piscina / pe Madonna ca vecina / o lopata pentru bani / LA ANUL SI LA MULTI ANI!.



-Fie ca bucuria si linistea aduse de sfintele sarbatori sa va insoteasca pe tot parcursul anului ce va urma.



-Aminteste-ti rasul, bucuria, munca si lacrimile. Iar in timp ce tu reflectezi asupra anului care a trecut, gandeste-te si la posibilitatile ce vor urma in noul an. Aminteste-ti pentru ca acuma e vremea noilor sperante, e timpul in care sarbatorim bucuria vietii. La Multi Ani !



-Fiecare moment al zilei este important. Dimineata aduce SPERANTA. Dupa amiaza aduce CREDINTA. Seara aduce DRAGOSTEA. Noaptea aduce ODIHNA. Iti doresc sa ai parte de toate acestea astazi de Anul Nou. LA Multi Ani 2011 !



-Magia sarbatorilor de iarna sa-ti aduca multa liniste in suflet, bucurii, implinirea visurilor si, mai ales, multe cadouri si surprize placute. La multi ani pentru anul nou!



-Mult belsug si sanatate, sa-ti ofere Noul An! Multa dragoste in viata si s-aduni ban dupa ban!



-La multi ani cu sanatate, Domnul sa va dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc!



-Mult belsug in casa, painea mai gustoasa, datorii putine, in anul care vine La Multi Ani :) fericiti si tot ce va doriti.



-Abia astept anul ce incepe pentru a-l putea petrece alaturi de tine. Iti urez cele mai fericite sarbatori!



-Sufletul tau sa vibreze in armonie si pace, iubirea sa te primeasca in bratele-i pline de caldura si duiosie, iar norocul sa te urmeze oriunde... Anul ce a venit sa te ajute sa descoperi minunea unei vieti implinite...

LA MULTI ANI!



-A mai trecut un an ...Sa-ti amintesti cu placere de toate implinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase si cu incredere de tot ce nu ai reusit.. Fii mandra ca ai ramas acelasi suflet cald.

MESAJE DE ANUL NOU

"Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2012, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un An Nou Fericit!"

"La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc."

"Gândiţi-vă la trecerea dintre ani ca la o poartă. Puteţi să treceţi prin această poartă în noul an şi să luaţi cu voi doar lucrurile şi gândurile bune. La mulţi ani!"

"Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani!"

"La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casa plină de bucate, dragoste pe săturate,tot ce doriţi şi sus paharul! La Mulţi Ani!"

"Fie ca toate visele pe care le făuriţi în aceste zile magice să se împlinescă şi drumul străbătut pentru realizarea lor să vă aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi belşug. La mulţi ani!"

"Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbatori să vă însoţească pe tot parcursul anului ce va urma"

"Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!"

"Pentru anul ce vine îţi doresc: pace în suflet, bucurie fără margini, sănătate cât cuprinde, credinţă în bine şi săruturi o mie!"

"Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai mai înalte realizări."

"E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri"

"Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu speranţă de tot ce ţi-ai propus"

SMS-uri de Anul Nou Căţeluş cu părul creţ / Să ai jeep-ul în coteţ / Să ai vilă cu piscină / Pe Madonna ca vecină / O lopată pentru bani / La anul şi la mulţi ani!" "Noul an să va aduca belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani!" "Momentele speciale ale sfîrşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!" "Multa sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani! "Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!" "Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!"

MESAJE DE ANUL NOU

1. Anul Nou sa-ti daruiasca sanatate, pace in suflet si prosperitate atat pentru tine cat si pentru familia ta. La multi ani!

2. Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorintele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar urarile mele calduroase sunt pentru totdeauna! La multi ani!

3. Spune anului ce vine, sa-ti aduca numai bine; si mai spune-i sa iti dea, tot ce vrea inima ta: fericire, sanatate si multi bani… La Anu’ si La Multi Ani!

4. La multi ani cu veselie, sanatate pe vecie, casa plina de bucate, dragoste pe saturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriti si sus paharul!

5. Noul an se asterne inaintea noastra ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Va uram sa le scrieti numai cu lucruri bune, impliniri si fericire pentru ca la sfarsitul volumului sa-l cititi cu bucurie.

6. Fie ca spiritul sarbatorilor de iarna sa patrunda in casa si in sufletul tau si al tuturor celor dragi! Iubirea, bucuria, intelepciunea si generozitatea sa va fie calauza in 2018! In speranta unui an mai bun, va trimit o boare de sanatate, un strop de incredere si ceva fericire! La multi ani!

7.Sfintele Sarbatori sa te gaseasca fericit, sanatos si sa iti aduca tot binele din lume. Un an nou fericit si bogat. La multi ani!

8.Un batranel cu chipul drag va veni la voi in prag. Sa nu-l goniti, e Mos Ajun si va aduce un an mai bun! La multi ani!

9.Sa crezi mai mult in tine, sa ai parte de iubire, sa ierti mult mai usor, sa muncesti cu mai mult spor! La multi ani!

Alte mesaje de anul nou...

10. 2011 sa va aduca munti de sanatate, mese imbelsugate, fericire multa cu multi bani in punga. La multi ani!

11. Un an nou cu sanatate, voie buna, trai usor, bucurie si mult spor.

12. Fie ca noul an sa-ti aduca mai multe zambete decat impotriviri, mai multe reusite decat infrangeri si mai multe impliniri decat te-ai gandit vreodata. La multi ani!

13. Acum ca roata timpului a mai tesut inca un an, iar cristalele fulgilor de nea intregesc magia sarbatorilor, sa ne bucuram alaturi de cei dragi noua, de minunea vietii, de darurile mosului si sa asteptam increzatori clipele viitorului! La multi ani!

14. Cu fiecare fulg de nea ne apropiem de un an nou pe care trebuie sa il petrecem numai in fericire, bucurie si dragoste! La multi ani!

15. Fie ca bucuria si linistea aduse de Sfintele Sarbatori sa va insoteasca pe tot parcursul anului ce va urma. La multi ani!

16. In pariul cu viata am mai invins un an, am ramas la masa de joc si am ridicat miza la 2011. Un alt an, o noua provocare! La multi ani!

17. La rascruce dintre ani sanatate si multi bani, mult noroc si fericire si un car plin de iubire! La multi ani!

18. Ultimele zile ale anului sunt gata sa treaca prin clepsidra timpului! 2011 este aproape sa-si deschida primele file albe, necunoscute. Va doresc sanatate, bucurii si impliniri!