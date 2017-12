MESAJE DE ANUL NOU 2018 pe care nu ai vrea să le primeşti. Cum poţi afla dacă ai primit MESAJE DE REVELION copiate de pe internet

MESAJE DE ANUL NOU 2018 pe care nu ai vrea să le primeşti. "Fie ca NOUL AN să pătrundă în sufletul şi în inimile voastre...". Astfel începe unul dintre cele mai cunoscute mesaje cu urări pentru REVELION . Dacă aţi primit un astfel de mesaj pe telefonul mobil nu înseamnă că expeditorul l-a găsit brusc pe Dumnezeu, ci doar că a copiat SMS-ul direct de pe internet.

MESAJE DE ANUL NOU. -Fie ca in anul 2018 sa ai parte de 12 luni de sanatate, 52 de saptamani fericite, 365 de zile cu bogatie, 8760 ore de intelepciune, 525600 minute de distractie si in final 31536000 de secunde petrecute alaturi de persoana pe care o iubesti!

Iti urez un An Nou plin de fericire si liniste sufleteasca! La Multi Ani!

"Fie că Anul nou să va lumineze sufletul şi casa, să vă aducă numai bucurie şi sănătate, iar Dumnezeu să vă aibă în pază!. Sărbători Fericite alături de cei dragi", este un mesaj pe care oamenii îl folosesc pentru a nu mai pierde timpul cu editarea unei urări originale.

"Fie că urările să vi se întoarcă înzecit! Să vi se întoarcă dragostea, gândurile bune şi fiecare lucru minunat pe care îl faceţi, să vă fie cei dragi alături şi să vă bucuraţi de lumina învierii împreună", este un alt SMS, la fel de simplu şi rece, care poate fi trimis unei agende întregi.

MESAJE DE ANUL NOU. -Fie ca bucuriile si gandurile frumoase ale prezentului sa devina amintirile frumoase ale viitorului. Un An Nou exceptional!

Mesaje, SMS-uri, urături şi felicitări anuzante şi haioase pentru prieteni de Anul Nou 2017

„Fie-vă verde dolarul, Şi de whisky plin paharul, Toate să vă reuşească, Să vă doară fix la bască! La Mulţi Ani!”

„Lovi-te-ar trenul fericirii, trazni-te-ar fulgerul iubirii, cade-ti-ar in cap un sac cu bani si un bilet cu La multi ani!”