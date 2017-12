MESAJE DE CRACIUN pentru colegi. Cele mai haioase urari de Craciun

MESAJE DE CRACIUN pentru colegi. Moş Crăciun cu suflet bun, să v-aducă în Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, că s-a ars şi cozonacul!

Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, căde-ţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu LA MULŢI ANI!

Moşul vine cam tiptil, niciodata nu-l simţim, dar de fiecare dată, lasa-n fiecare poartă fericire, bucurie, sănătate pe vecie!

SĂRBĂTORI FERICITE şi un brad cât mai frumos. Să vină Mos Crăciun cu un Ferrari şi să plece pe jos.

Sunt virusul Mos Craciun. Daca vrei cadouri, trimite telefonul tau la adresa pe care o vei primi in urmatorul mesaj sms.

Mos Craciun cu suflet bun, Sa va aduca in Ajun, Carduri VISA Diamant, Carnavaluri pe la Rio, Brazilience-n custodie, Haide, gata cu VISAtul, S-a mai ars si cozonacul!

Ho Ho Ho, ati vazut un ren maro? Sau un spiridus in bleu? S-aveti Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sanatate, La Multi Ani (si la multi bani)!

E Craciun! Este divin! Ne uitam pe geam afara…prin zapada Mosul zboara? …Ni se trage de la vin…

MESAJE DE CRACIUN pentru colegi. Iti doresc un Craciun si un Revelion fericit alaturi de familie si prieteni, sa te distrezi si sa te relaxezi… si, cel mai important, sa nu faci nimic din ceea ce eu nu as face! Mosul te vede! Ho-ho-ho!

Daca un picior de-al tau ar fi Pastele iar altul Craciunul, pot sa te vizitez intre sarbatori?

Chiar daca esti gropar – macar acum in Ajun, te rog sa lasi lopata si sa te bucuri de Craciun.

Ai avut un an bun, ai fost sincer, modest si umil, ai dat de-o parte problemele ca Basescu in copil…

Daca ma iei cu Feliz Navidad eu te iau cu Bahto delo delo si cand vine vorba de pictura daca-mi vorbesti de Rubens eu ma gandes la Barrichello.

Desi esti medic de garda – in seara asta esti Santa Claus si daca mai mergi schiopatand… o sa-ti zica lumea House.

MESAJE DE CRACIUN pentru colegi. Sa primesti cadouri frumoase, decorate cu fundite si Daniela Crudu sa-ti fie una dintre craciunite.

Mos Craciun ti-a trimis un card cu 2011 Mega de noroc si sanatate pe care sa-l folosesti in anul urmator! Craciun fericit!

Scoala s-a terminat si ne cam plictisim acum, noroc ca avem telefonane si ne dam mesaje de Craciun.

Sa ai un Craciun Fericit si sa traiesti in Sarbatoare, sa-ti miroasa a brad in casa si a bani in buzunare.!

Bucuria Craciunului sa tina pana in zori si un cor de craciunite sa-ti cante de Sarbatori!