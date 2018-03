MESAJE DE FLORII 2018. Cele mai frumoase felicitări de Florii

MESAJE DE FLORII 2018 La multi ani cu drag si dor si iti uram o viata frumoasa si parfumata ca un buchet de trandafiri!

MESAJE DE FLORII 2018 La Multi Ani Iubire, La Multi Ani Fericire, La Multi ani de 10 ori, hai ca plec sa cumpar flori…

MESAJE DE FLORII 2018 La multi ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sanatate si numai bucurii!

MESAJE DE FLORII 2018 La Multi Ani si sa cunosti iubirea, iti doresc sa te iei de mana cu Fericirea!

MESAJE DE FLORII 2018 La Multi Ani si sanatate multa, pentru fiecare lumanare de pe tort sa ai cate o surpriza placuta!

MESAJE DE FLORII 2018 La multi ani! In viata sa te impiedici de un bolovan de NOROC, sa calci intr-o balta de FERICIRE, sa te stropesti din cap pana-n picioare cu IUBIRE si sa fi SANATOS!

MESAJE DE FLORII 2018 La multi ani, plini de fericire si impliniri! Sa te pupe norocul si sa ai numai zambete si soare in calea ta!

MESAJE DE FLORII 2018 La Multi Ani, sa ai o sanatate beton, sa ai o zi buna si sa n-ai noroc de ghinion!

MESAJE DE FLORII 2018 Lumea toata-i trecatoare, oamenii se trec si mor, tu esti nemuritoare, La Multi Ani si mult umor!

MESAJE DE FLORII 2018 Mesajele cu La Multi Ani sunt greu de facut, iti doresc tot ce-ti doresti si inca de-o mie de ori pe atat!

MESAJE DE FLORII 2018 Multa sanatate si La Multi Ani, sa ai mai multi fani decat dusmani!

MESAJE DE FLORII 2018 Nu te-am uitat si iti doresc sa ai o zi plina de impliniri!

MESAJE DE FLORII 2018 O sa-ti trimit cu dragoste mesaje sms cu urari La Multi Ani , prietenia noastra inseamna pentru viata mea… cei mai frumosi ani.

MESAJE DE FLORII 2018 Pentru tot ceea ce ai incercat sa faci pana acum si nu ti-a iesit, pentru tot ce ai construit dar s-a ruinat, pentru tot ce ai cautat in zadar si nu ai gasit, azi ai voie mai mult ca oricand sa crezi intr-o minune. Este ziua ta si numai a ta. Azi trebuie sa crezi in visele tale! LA MULTI ANI!!!

MESAJE DE FLORII 2018 Pentru toti anii in care ai fost primul gand dimineata, si ultimul seara. Fiecare an este mai dulce ca ultimul. Daca ar trebui sa o iau de la inceput, as face la fel iar si iar. Daca as avea o singura floare pentru fiecare clipa cand m-am gandit la tine, m-as plimba in propria gradina. La Multi Ani cu multa dragoste.

MESAJE DE FLORII 2018 Sa cresti mare si cuminte, multi ani de-acu-nainte, sa ai parte de fericire sanatate si multa iubire!

MESAJE DE FLORII 2018 Sa fii mereu tanara, frumoasa si cu acelasi spirit vesel! Sa nu ne uiti nici la 100 de ani! Viata sa-ti ofere clipe minunate si bucurii nemaiintalnite!

MESAJE DE FLORII 2018 Sa traiesti 1000 de ani si inca o viata, la multi ani, sa petrecem, sa bem pana dimineata!

MESAJE DE FLORII 2018 Sub tavan de stele, Si cu bani si fara bani, Intr-un miez frumos de noapte, Lumea-ti spune “LA MULTI ANI”

MESAJE DE FLORII 2018 Tot ce-ti doresti, tot ce-ti lipseste, un mesaj de La Multi Ani de la cel ce te iubeste!

MESAJE DE FLORII 2018 Trandafirii pe care i-ai adunat in cununa vietii tale, lasa-i astazi sa se impleteasca intr-un buchet al implinirii. Fie ca florile iubirii sa-ti impodobeasca viata si sa-ti vezi implinite toate dorintele: sa calci mereu pe trandafiri, pe flori nemuritoare, sa ai in ochii tai priviri ca razele de soare, sa ai o viata ca-n povesti, cu vise implinite, sa darui celui ce iubesti doar clipe fericite… La Mulţi Ani!!!!

MESAJE DE FLORII 2018 Un cer albastru fara nori, In calea ta sa fie, Sa ai in viata numai flori, Noroc si bucurie!