MESAJE DE PAŞTE 2018. Cele mai frumoase felicitări pe care le puteţi trimite celor dragi. Paste fericit!

MESAJE de PASTE fericit 2018 • Texte cu URARI, FELICITARI, SMS -uri frumoase, haiose şi amuzante de Sfintele Pasti • Felicitări de Paşte pentru persoanele dragi, prieteni, părinți, profesori, bunici, colegi, iubit(ă), sefi.

MESAJE DE PAŞTE 2018. Paştele este o sărbătoare care se petreace în familie sau alături de cei dragi; se cionesc ouă roşii şi se mănâncă preparate din miel, cozonac şi pască.

Crin printre spini

MESAJE DE PAŞTE 2018. Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a înviat!

O singură dată pe an e Paştele. O zi specială, îmbogăţită de aroma bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primavară şi al tău! Paşte fericit!

MESAJE DE PAŞTE 2018. Pentru unii, Paştele e un moment de întregire a familiei, în care îşi doresc pace şi bucurie. Pentru alţii, e o zi în care se distrează ceva mai mult sau scapă de serviciu ori de şcoală. Pentru mine e pur şi simplu o zi minunată, pe care vreau să o împărtăşesc cu voi. Paşte fericit!

MESAJE DE PAŞTE Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!

MESAJE DE PAŞTE. Sper ca Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!

Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. Paşte fericit!

MESAJE DE PAŞTE. Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!

MESAJE DE PAŞTE. Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit!

MESAJE DE PAŞTE. Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ţi aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări!

MESAJE DE PAŞTE Hristos a înviat! Fie ca lumina Învierii să îţi umple sufletul de speranţă, linişte, bucurie şi iubire!

Aş vrea să petrecem Paştele împreună. Deşi ştiu că nu e posibil, îţi voi fi alături cu sufletul şi fie ca speranţa Învierii să mi te aducă aproape în curând! Paşte fericit!

MESAJE DE PAŞTE. Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!

MESAJE DE PAŞTE. Un iepuraş cu boticul alb, a venit la voi în prag. Să v-aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Hristos a înviat!

„Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!”

Mesaje de PAȘTE 2018. Paştele este o ocazie potrivită pentru a te gândi la cei dragi, un mesaj sau un SMS fiind ocazia ideală pentru a vă arăta sentimentele.



* Noaptea Sfântă a Învierii să vă lumineze sufletele pentru a fi mai buni, mai curaţi, mai înţelegători şi mai apropiaţi de Dumnezeu! Un Paşte fericit alături de cei dragi!



* Ou înroşit, miel rumenit, cozonac mărit, Paşte fericit! Fie ca această sărbătoare să vă aducă multă nădejde şi pace în viaţă şi pe Iisus în suflete!



* Fie ca spiritul Sfânt al Sărbătorilor de Paşte să vă lumineze sufletele şi casele! Dumnezeu să vă binecuvânteze şi să vă ocrotească!



* Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzească sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţă, iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi.



* Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă cele patru taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Paşte Fericit!



* Lumina Sfintei Învieri să pătrundă în sufletul şi în inimile voastre bucurându-vă de minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos!



* Învierea Domnului să vă aducă armonie în casă şi în gând, împăcare şi regâsirea înţelepciunii în sânul familiei. Hristos a înviat!



* De Paşti să iei de poftă, nu să mănânci de foame, carnea de miel are cam 200 de calorii la suta de grame. MESAJE DE PASTE 2018. Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet. Hristos a înviat!

MESAJE DE PASTE 2018. Paşte mielul fericit, oul şade înroşit, de ruşine s-o scumpit, iar iubitul iepuroi să v-aducă euroi, fericire, sănătate, mult noroc şi spor la toate.

MESAJE DE PASTE 2018. Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzeasca sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţa şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. Sărbători Fericite!

MESAJE DE PASTE 2018. Sfintele sărbători de Paste să vă aducă liniște în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire și puterea de a dărui și ajuta semenii. Hristos a Înviat!

MESAJE DE PASTE 2018. Poate o să ți se pară complet lipsit de originalitate, dar știi că vorbele simple sunt și cele mai frumoase. Așa că Hristos a înviat!

MESAJE DE PASTE 2018. Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să știe să iubească, iar cei bogați să învețe să dăruiască. Hristos a Înviat! Sărbători fericite!

MESAJE DE PASTE 2018. Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine!

MESAJE DE PASTE 2018. Hristos a înviat! Sărbătoarea Învierii Domnului binecuvântată de lumina sfântă să aducă sentimente calde, bogăţie sufletească şi bunăstare într-un ou înroşit de iubire şi într-un cozonac delicios precum voia bună.

MESAJE DE PASTE 2018. Fie ca Sfintele Sărbători să ne facă viaţa mai frumoasă, casa mai bogată şi masa înbelşugată. Fie ca Învierea Mântuitorului să ne facă să aducem lumină, căldură şi iubire în suflet.

Aş vrea să petrecem Paştele împreună. Deşi ştiu că nu e posibil, îţi voi fi alături cu sufletul şi fie ca speranţa Învierii să mi te aducă aproape în curând! Paşte fericit!

Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!

Un iepuraş cu boticul alb, a venit la voi în prag. Să v-aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Hristos a înviat!

O singură dată pe an e Paştele. O zi specială, îmbogăţită de aroma bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primavară şi al tău! Paşte fericit!

Sper ca Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!

Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. Paşte fericit!

E atâta lumină în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit.

Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!

Mai bine dau MESAJE DE PASTE decât să fac minute adiţionale. Mi-am dat salariul ca să umplu masa de bucate tradiţionale.

Simte-te bine de Paşte şi înfruptă-te cu bucate. Bucură-te ca daltonistul când vede ouă colorate.

Paşte, mielul fericit, oul şade înroşit, de ruşine s-a scumpit, iar iubitul iepuroi să v-aducă euroi, fericire, sănătate, mult noroc şi spor la toate. Paşte fericit!

Iepuraşul mustăcios şi-a luat ciorapii pe dos şi mi-a zis în două şoapte, să-ţi dau un MESAJ DE PAŞTE

Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine.

M-a contactat iepuraşul şi mi-a zis că eu o să fiu cadoul tău de Paşte.

Iepuraşi nenumăraţi/ Să îţi sară buclucaş/ Drept pe covoraş.

De Paşte te provoc la un concurs de spart ouă. Am o presimţire că voi fi cel mai bun sau că te voi lăsa să câştigi dacă iepuraşul mă va umple de generozitate şi compasiune! Ce zici? Te bagi?

Poti să te maturizezi, să te cultivi, dar nu vei putea renunţa niciodată la bunătăţile mesei de Paşte!

Sunt zile cand trebuie să ne reamintim să fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima caldă şi mai deschisă, când lumina sfântă coboară în casele şi în inimile noastre. Paşte Fericit!

Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet. Hristos a înviat!

16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou PAŞTE FERICIT!

Sper să nu te ocolească iepuraşul nici anul acesta, deşi ştiu că nu ai fost atât de cuminte precum încerci să pari!

Un gând curat, un miel împănat, un ou înroşit, cozonac îndulcit, un vin de-ai bea, HRISTOS va Învia!

Iepuraşul mustăcios, e de Paşte norocos. Nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pască, oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte fericit!

Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzeasca sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţa şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. Sărbători Fericite!

Hristos a înviat! Sărbătoarea Învierii Domnului binecuvântată de lumina sfântă să aducă sentimente calde, bogăţie sufletească şi bunăstare într-un ou înroşit de iubire şi într-un cozonac delicios precum voia bună.

Fie ca Sfintele Sărbători să ne facă viaţa mai frumoasă, casa mai bogată şi masa înbelşugată. Fie ca Învierea Mântuitorului să ne facă să aducem lumină, căldură şi iubire în suflet.

În noaptea învierii, când clopotele bat, eu îţi doresc din suflet „Hristos a înviat!”.

Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine.

Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire şi puterea de a dărui şi ajuta semenii. Paşte Fericit!

“Să paştem cât de mulţi, să paştem toţi de-o dată, chiar dacă iarba nu-i legală, măcar e tolerată.”

“16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou Paşte fericit!”

“De Paşte să iei de poftă, nu să mănânci de foame, carnea de miel are cam 200 de calorii la suta de grame.”

“Mai bine dau mesaje de Paşte decât să fac minute adiţionale. Mi-am dat salariul ca să umplu masa de bucate tradiţionale.”

“Simte-te bine de Paşte şi înfruptă-te cu bucate. Bucură-te ca daltonistul când vede ouă colorate.”

MESAJE DE PASTE 2018. În noaptea învierii, când clopotele bat, eu îţi doresc din suflet „Hristos a înviat!”.

MESAJE DE PASTE 2018. Învierea Domnului să îți aducă în suflet bucurie și iubire. Paste Fericit alături de toți cei dragi!

MESAJE DE PASTE 2018. O singură dată pe an este Paștele. O zi specială, îmbogățită de aroma bucatelor tradiționale și parfumul florilor de primavară și al tău! Paste fericit!

MESAJE DE PASTE 2018. Fie ca Paștele să-ți întărească încrederea și speranța! Hristos a înviat!

MESAJE DE PASTE 2018. Sfintele Sărbători de Paste să vă aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire şi puterea de a dărui şi ajuta semenii. Paste Fericit!

MESAJE DE PASTE 2018. Sunt zile cand trebuie să ne reamintim să fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima caldă şi mai deschisă, când lumina sfântă coboară în casele şi în inimile noastre. Paste Fericit!

MESAJE DE PASTE 2018. Un iepuraş tare drăgălaş a iesit în cale cu viteză mare şi-ţi urează neîncetat să ai Paşte Minunat…si Hristos a Înviat!

MESAJE DE PASTE 2018. Iepuraşul mustăcios e de Paste norocos, nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pasca, oul înroşit, cozonac, mielul fript şi un Paşte Fericit!

MESAJE DE PASTE 2018. Pastrez pentru tine, dragostea mea / O lumanare de la Paste, pe care s-o aprind / De ajutor mereu, oricand, oriunde / S-apropie de tine vreo primejdie rea!

MESAJE DE PAȘTE Sa va bucure Dumnezeu, sa va dea sanatate, sa fiţi împreuna cat mai mult timp, iar bucuriile sa tina la distanta toate necazurile! Paste Fericit! MESAJE DE PAȘTE

MESAJE DE PAȘTE Un gand curat, un miel impanat, un ou inrosit, cozonac indulcit, un vin de-ai bea, HRISTOS VA INVIA!

MESAJE DE PAȘTE Fie ca Sfanta Sarbatoare de Paste sa va coboare in suflet minunea Invierii. Multa caldura, pace si liniste in suflet. Hristos a Inviat!

MESAJE DE PAȘTE Dumnezeu sa va ofere un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, o binecuvantare la fiecare pas si un raspuns la fiecare intrebare. Paste fericit!

MESAJE DE PAȘTE Noaptea Sfântă a Învierii să vă lumineze sufletele pentru a fi mai buni, mai curaţi, mai înţelegători şi mai apropiaţi de Dumnezeu! Un Paşte fericit alături de cei dragi!

MESAJE DE PAȘTE Pastele este o promisiune pe care Dumnezeu o reînnoişte în fiecare primăvara. Fie ca promisiunea de Paste sa îţi umple inima de pace si bucurie! Paste fericit! URĂRI DE PAȘTE

MESAJE DE PAȘTE In noaptea Învierii, când clopotele bat, cu lumânări aprinse, cu sufletul curat, sa spunem împreuna HRISTOS A INVIAT! Paste fericit!

MESAJE DE PAȘTE Iisus a venit pe lume pentru a ne darui viata, astfel incat fiecare dintre noi sa se bucure de clipele de traire de pe pamant si de vesnicia din in ceruri .

MESAJE DE PAȘTE Copacii care cresc, florile care înfloresc si păsările care canta suav, îmi şoptesc ca Pastele e aici si iti doresc multa caldura in suflet, presarata cu fericire! Paste fericit!

MESAJE DE PAȘTE Oul inrosit, mielul rumenit, cozonacul marit, Paste fericit. Fie ca aceasta sarbatoare sa va aduca multa nadejde si pace in viata.

MESAJE DE PAȘTE Un Paste fericit !

MESAJE DE PAȘTE Sa te protejeze îngerii, tristeţea să o uiţi, bunăstarea sa te înconjoareă, si Dumnezeu sa te binecuvanteze mereu. Paste Fericit!

MESAJE DE PAȘTE Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzească sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţă, iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi.

MESAJE DE PAȘTE Un înger blând din cer coboară, Se roagă-n taină, apoi zboară. De-acolo sus el ne trimite: Un zâmbet blând, o rază caldă Şi trei cuvinte: Hristos a Înviat!

MESAJE DE PAȘTE Umbla veste-n tot oraşul, cum că vine iepurasul, Să v-aducă pe-nserat, Paşti bun şi Luminat!

MESAJE DE PAȘTE Iepuraşi … 8 se spionează … 5 sunt la somnic şi frumos visează … 2 mai albiori … dau cadou de sărbători … iar ultimul a citit … UN NOU PAŞTE FERICIT!

Fie ca sfânta sărbătoare a învierii Domnului să vă aducă cele patru taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Un Paşte Fericit!

Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aduca renaşterea credinţei, speranţei, bucuriei cu bunătate şi căldură în suflete! Hristos a Înviat !

Lumina Sfintei Învieri să pătrundă în sufletul şi în inimile voastre bucurându-vă de minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos!

Învierea Domnului să-ţi umple sufletul de lumină, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri frumoase şi inima de iubire! HRISTOS A ÎNVIAT!

Învierea Domnului să vă aduca armonie în casă şi în gând, împăcare şi regăsirea înţelepciunii în sânul familiei. Hristos a înviat!

Fie ca Paştele să-ţi întârească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!

Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit!

MESAJE PAŞTE 2018. E atâta lumină în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit.

MESAJE PAŞTE 2018. FELICITĂRI PAŞTE. Hristos a înviat! Fie ca lumina Învierii să îţi umple sufletul de speranţă, linişte, bucurie şi iubire!

Aş vrea să petrecem Paştele împreună. Deşi ştiu că nu e posibil, îţi voi fi alături cu sufletul şi fie ca speranţa Învierii să mi te aducă aproape în curând! Paşte fericit!

FELICITĂRI PAŞTE. Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!

MESAJE PAŞTE 2018. FELICITĂRI PAŞTE. Un iepuraş cu boticul alb, a venit la voi în prag. Să v-aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Hristos a înviat!

FELICITĂRI PAŞTE. Mai bine dau MESAJE DE PASTE decât să fac minute adiţionale. Mi-am dat salariul ca să umplu masa de bucate tradiţionale.

MESAJE DE PAŞTE. Simte-te bine de Paşte şi înfruptă-te cu bucate. Bucură-te ca daltonistul când vede ouă colorate.

Paşte, mielul fericit, oul şade înroşit, de ruşine s-a scumpit, iar iubitul iepuroi să v-aducă euroi, fericire, sănătate, mult noroc şi spor la toate. Paşte fericit!

FELICITĂRI PAŞTE. Iepuraşul mustăcios, şi-a luat ciorapii pe dos şi mi-a zis în două şoapte, să-ţi dau un MESAJ DE PAŞTE

Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine.

MESAJE DE PAŞTE. M-a contactat iepuraşul şi mi-a zis că eu o să fiu cadoul tău de Paşte.

MESAJE PAŞTE 2018. Iepuraşi nenumăraţi/ Să îţi sară buclucaş/ Drept pe covoraş.

FELICITĂRI PAŞTE. De Paşte te provoc la un concurs de spart ouă. Am o presimţire că voi fi cel mai bun sau că te voi lăsa să câştigi dacă iepuraşul mă va umple de generozitate şi compasiune! Ce zici? Te bagi?

FELICITĂRI PAŞTE. Poti să te maturizezi, să te cultivi, dar nu vei putea renunţa niciodată la bunătăţile mesei de Paşte!

MESAJE DE PAŞTE. Sunt zile cand trebuie să ne reamintim să fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima caldă şi mai deschisă, când lumina sfântă coboară în casele şi în inimile noastre. Paşte Fericit!

MESAJE PAŞTE 2018. Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet. Hristos a înviat!

MESAJE DE PAŞTE. 16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou PAŞTE FERICIT!

MESAJE PAŞTE 2018. FELICITĂRI PAŞTE. Sper să nu te ocolească iepuraşul nici anul acesta, deşi ştiu că nu ai fost atât de cuminte precum încerci să pari!

Un gând curat, un miel împănat, un ou înroşit, cozonac îndulcit, un vin de-ai bea, HRISTOS va Învia!

MESAJE PAŞTE 2018. MESAJE DE PAŞTE. Iepuraşul mustăcios, e de Paşte norocos. Nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pască, oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte fericit!

Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzeasca sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţa şi iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. Sărbători Fericite!

MESAJE PAŞTE 2018. MESAJE DE PAŞTE. Hristos a înviat! Sărbătoarea Învierii Domnului binecuvântată de lumina sfântă să aducă sentimente calde, bogăţie sufletească şi bunăstare într-un ou înroşit de iubire şi într-un cozonac delicios precum voia bună.

Fie ca Sfintele Sărbători să ne facă viaţa mai frumoasă, casa mai bogată şi masa înbelşugată. Fie ca Învierea Mântuitorului să ne facă să aducem lumină, căldură şi iubire în suflet.

MESAJE DE PAŞTE. În noaptea învierii, când clopotele bat, eu îţi doresc din suflet „Hristos a înviat!”.

FELICITĂRI PAŞTE. Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine.

MESAJE PAŞTE 2018. Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire şi puterea de a dărui şi ajuta semenii. Paşte Fericit!

Cu lumânări aprinse şi sufletul curat sa spunem împreună HRISTOS A INVIAT!

MESAJE PAŞTE 2018. FELICITĂRI PAŞTE. Paşte mielul fericit, oul sade înroşit, de ruşine s-a scumpit. Iubitul iepuroi să-ti aducă euroi, fericire, sănătate, mult noroc si spor la toate!

Iepuroiul nu mai vine, ca nu prea se simte bine. A aflat din Parlament ca e criza in buget. Aşa ca s-a îmbătat ca sa nu fie crizat! PASTE FERICIT!

FELICITĂRI PAŞTE.E totul gol, lipsit de miez. Nu e iubire, nu e crez, ce este bun e aruncat. E-o lume noua, în păcat că uiţi să ierţi ce-i de iertat chiar de HRISTOS A INVIAT!

Fie ca sfânta sărbătoare a învierii Domnului sa vă aducă cele patru taine divine: încredere, lumina, iubire, speranţa. Un Paste Fericit!

FELICITĂRI PAŞTE.Azi, in zi de sărbătoare sa coboare liniştea si pacea. Minunea invierii lui Iisus sa dainuie in inimile voastre, sa va lumineze viaţa si sa va aducă renaşterea credintei, sperantei, bucuriei cu bunătate şi căldura in suflete! Hristos a Înviat!

MESAJE PAŞTE 2018. Lumina Sfintei Învieri sa pătrundă în sufletul si in inimile voastre bucurându-vă de minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos!

MESAJE DE PAŞTE. Învierea Domnului sa-ti umple sufletul de lumina, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri frumoase si inima de iubire ! HRISTOS A INVIAT!

MESAJE PAŞTE 2018. Dumnezeu sa va dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zâmbet la fiecare lacrima, o binecuvântare la fiecare pas, o promisiune la fiecare grija si un raspuns la fiecare întrebare! Învierea Domnului sa îţi aducă în suflet bucurie si iubire. Paste fericit, alaturi de cei dragi!

FELICITĂRI PAŞTE. Învierea Domnului să vă aducă armonie in casa si în gând, împăcare si regăsirea înţelepciunii în sânul familiei. Hristos a înviat!

Sper să nu te ocolească iepuraşul nici anul acesta, deşi ştiu că nu ai fost atât de cuminte precum încerci să pari!

FELICITĂRI PAŞTE. Un gând curat, un miel împănat, un ou înroşit, cozonac îndulcit, un vin de-ai bea, HRISTOS va Învia!

Iepuraşul mustăcios, e de Paşte norocos. Nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pască, oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte fericit!

MESAJE PAŞTE FERICIT. Paşte, mielul fericit, oul şade înroşit, de ruşine s-a scumpit, iar iubitul iepuroi să v-aducă euroi, fericire, sănătate, mult noroc şi spor la toate. Paşte fericit!

MESAJE PAŞTE 2018. Iepuraşul mustăcios, şi-a luat ciorapii pe dos şi mi-a zis în două şoapte, să-ţi dau un MESAJ DE PAŞTE

MESAJE PAŞTE FERICIT. Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine.

M-a contactat iepuraşul şi mi-a zis că eu o să fiu cadoul tău de Paşte.

MESAJE PAŞTE FERICIT. Iepuraşi nenumăraţi/ Să îţi sară buclucaş/ Drept pe covoraş.

De Paşte te provoc la un concurs de spart ouă. Am o presimţire că voi fi cel mai bun sau că te voi lăsa să câştigi dacă iepuraşul mă va umple de generozitate şi compasiune! Ce zici? Te bagi?

MESAJE PAŞTE FERICIT. Poţi să te maturizezi, să te cultivi, dar nu vei putea renunţa niciodată la bunătăţile mesei de Paşte!

16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou PAŞTE FERICIT!

MESAJE PAŞTE 2018. Pastele este o promisiune pe care Dumnezeu o reînnoişte în fiecare primăvara. Fie ca promisiunea de Paste sa îţi umple inima de pace si bucurie! Paste fericit!

MESAJE PAŞTE 2018. In noaptea Învierii, când clopotele bat, cu lumânări aprinse, cu sufletul curat, sa spunem împreuna HRISTOS A INVIAT! Paste fericit!

MESAJE DE PAŞTE. Copacii care cresc, florile care înfloresc si păsările care canta suav, îmi şoptesc ca Pastele e aici si iti doresc multa caldura in suflet, presarata cu fericire! Paste fericit!

Sa va bucure Dumnezeu, sa va dea sanatate, sa fiţi împreuna cat mai mult timp, iar bucuriile sa tina la distanta toate necazurile! Paste Fericit!

FELICITĂRI PAŞTE. Oul inrosit, mielul rumenit, cozonacul marit, Paste fericit. Fie ca aceasta sarbatoare sa va aduca multa nadejde si pace in viata.

Fie ca Sfanta Sarbatoare de Paste sa va coboare in suflet minunea Invierii. Multa caldura, pace si liniste in suflet. Hristos a Inviat!

MESAJE PAŞTE FERICIT. Iisus a venit pe lume pentru a ne darui viata, astfel incat fiecare dintre noi sa se bucure de clipele de traire de pe pamant si de vesnicia din in ceruri .

Un Paste fericit !

MESAJE PAŞTE 2018. Un gand curat, un miel impanat, un ou inrosit, cozonac indulcit, un vin de-ai bea, HRISTOS VA INVIA!

FELICITĂRI PAŞTE. HRISTOS A ÎNVIAT! Dumnezeu sa va ofere un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, o binecuvantare la fiecare pas si un raspuns la fiecare intrebare. Paste fericit!

Sa te protejeze îngerii, tristeţea să o uiţi, bunăstarea sa te înconjoareă, si Dumnezeu sa te binecuvanteze mereu. Paste Fericit!

FELICITĂRI PAŞTE. Milioane de mesaje și urări sunt trimise anual în perioada Paștelui de români, fie că e vorba de SMS-uri sau e-mailuri. În acest articol vă rezentăm cele mai frumoase urări de Paște.

FELICITĂRI PAŞTE. O singură dată pe an e Paştele. O zi specială, îmbogăţită de aroma bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primavară şi al tău! Paşte fericit!

Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!

MESAJE PAŞTE 2018. MESAJE DE PAŞTE. Sărbători fericite încărcate de lumină, seninătate, bucurie și dragoste!

E ziua în care se naşte speranţa, iubirea şi gândul bun. E ziua în care iertăm şi dăruim. E ziua Învierii domnului. Paşte fericit!

MESAJE PAŞTE FERICIT. Sărbătoarea Învierii revarsă speranţă, înţelegere şi bucurie în lăcaşul fiecăruia dintre noi. Deschide-ţi inima şi păşeşte cu pioşenie în acest cadru sacru.

Dincolo de petreceri, de cadouri şi zile libere se află adevărata semnificaţie a Paştelui. Îţi doresc linişte, dragoste, bucurie de sărbători şi tot restul anului!

FELICITĂRI PAŞTE. HRISTOS A ÎNVIAT! Paştele rămâne cea mai importantă sărbătoare creştină, cea mai vasta atât în semnificaţii cât şi în obiceiuri. Trăieşte de Paşti, prin rugăciune, o adevărată sărbătoare.

„Dacă ești singur, îți doresc să ai parte de dragoste. Dacă ești trist, îți doresc să ai parte de fericire. Dacă ești tulburat, îți doresc să ai parte de liniște. Dacă te simți gol pe dinăuntru, îți doresc să fii plin de speranță. Paște fericit!”

MESAJE DE PAŞTE. „Paștele să îți umple casa de fericire, prosperitate și sănătate. Sărbători fericite!”

MESAJE PAŞTE 2018. „Fie ca Domnul să te binecuvânteze de acest Paște și să îți ofere un nou început, plin de prosperitate, succes și fericire. Paște fericit!”

MESAJE DE PAŞTE. „Paștele este o promisiune, pentru că Dumnezeu ne înnoiește în fiecare primăvară. Fie ca acest Paște să îți umple inima cu pace și bucurie. Sărbători Fericite!”

FELICITĂRI PAŞTE. „Spiritul Paștelui este despre speranță, iubire și bucuria de a trăi. Paște fericit!”

MESAJE PAŞTE 2018. „Răstignirea lui Iisus ne arată că dragostea lui Dumnezeu este mai presus de orice. Să ai un Paște fericit!”

MESAJE DE PAŞTE. „Fie ca Lumina Învierii Domnului să vă umple casa de speranță, iubire, sănătate și prosperitate. Paște fericit!”

MESAJE PAŞTE 2018. „Învierea Domnului Iisus să îți aducă în suflet Iubire și Bucurie! Nu uita că destinul Său a fost crucea, scopul Său a fost dragostea, iar motivul Lui ai fost tu!”

HRISTOS A ÎNVIAT! "Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ţi aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări!”

MESAJE DE PAŞTE. „E atâta lumină în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit. Bucuria vine din lucrurile mărunte, dragostea faţă de frumos vine din trăirile noastre. Trăieşte cu adevărat Învierea Domnului!”

MESAJE PAŞTE 2018. FELICITĂRI PAŞTE. MESAJE PAŞTE FERICIT. „Abia aştept să ajung lângă voi, cei dragi sufletului meu. Până atunci aveţi grijă de voi şi faceţi curăţenie în casă şi în suflete. Se apropie Marea Sărbătoare a Învierii Domnului. Să o întâmpinăm aşa cum se cuvine!”

MESAJE PAŞTE 2018. „Sufletul mi se umple de lumină gândindu-mă la sărbătoarea ce se apropie, la noaptea de Înviere, la mine şi la tine, la sentimentele ce ne apropie în fiecare zi tot mai mult! Hristos a înviat!”

MESAJE PAŞTE 2018. „Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!”

1. Sentimentul de Paste nu se sfarseste niciodata, el semnaleaza un nou inceput al naturii de primavara si al prieteniei. Ii doresc Paste Fericit celui mai bun prieten al meu!

MESAJE PAŞTE 2018. MESAJE PAŞTE FERICIT. 2. Sfanta sarbatoare de Paste este un moment in care dragostea, pacea si seninatatea se unesc in numele Domnului. Hristos a inviat!

3. Lumina Invierii Domnului sa va calauzeasca drumul in viata si sa va aduca liniste si pace in suflet. Sarbatori Fericite alaturi de cei dragi!

FELICITĂRI PAŞTE. MESAJE PAŞTE FERICIT. 4. Mireasma Sarbatorilor Pascale sa fie un moment unic de intoarcere spre pietate, armonie, speranta, toleranta, evlavie. HRISTOS A INVIAT!

MESAJE PAŞTE 2018. 5. Hristos a inviat! Si asta se simte in orice are viata, in firul ierbii, in cantul pasarilor, in seninul cerului. Invierea este un act divin ce da o noua existenta firii noastre. Un fapt care ne priveste pe noi, ne este data sa o dobandim si s-o intelegem. Fie ca astfel sa devenim mai curati si mai buni…

6. Învierea Domnului este un mesaj de dragoste, speranta si bunavointa. Paste Fericit!

MESAJE PAŞTE FERICIT. 7. Priveste prin credinta spre Golgota, spre cununa de spini, pune mana in ranile cuielor, opreste-te si asculta soapta lui ISUS: "Pentru tine am facut-o." Sarbatori fericite! HRISTOS A INVIAT!

MESAJE PAŞTE 2018. MESAJE DE PAŞTE.. 8. Sarbatoarea Sfanta a Invierii Domnului sa reverse asupra voastra sanatate, belsug si bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfanta sa va ridice sufletele spre noi trepte spiritoale si sa va calauzeasca pasii pe drumul vietii.

MESAJE PAŞTE FERICIT. 9. Fie ca ingerii sa te protejeze, tristetea sa te uite, bunatatea sa te inconjoare si Dumnezeu sa te binecuvanteze. Paste Fericit!

MESAJE PAŞTE 2018. 10. Mantuitorul a avut o cruce de lemn si o inima de aur. Azi multi vrem cruci de aur si inimi de lemn. Fie ca in clipa vestirii, intr-un glas al Invierii Celui fara de moarte, sa renasca si puterea noastra de a iubi si a ierta. Paste fericit!

MESAJE PAŞTE 2018. - Iepuraşul mustăcios, şi-a luat ciorapii pe dos, şi mi-a zis în două şoapte, să-ţi dau un mesaj de Paşte

- (mesaj pentru cei care sunt în plin program de slăbit) De Paşti să iei de poftă, nu să mănânci de foame, carnea de miel are cam 200 de calorii la suta de grame

- (din ciclul --- mesaje de Paşti pentru hipioţi) Să paştem cât mai mulţi, să paştem toţi de-o dată, chiar dacă iarba nu-i legală, măcar e tolerată

MESAJE PAŞTE 2018. Noaptea Sfântă a Învierii să vă lumineze sufletele pentru a fi mai buni, mai curaţi, mai înţelegători şi mai apropiaţi de Dumnezeu! Un Paşte fericit alături de cei dragi!

MESAJE PAŞTE FERICIT. Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzească sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţă, iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi.

MESAJE DE PAŞTE.. Un înger blând din cer coboară, Se roagă-n taină, apoi zboară. De-acolo sus el ne trimite: Un zâmbet blând, o rază caldă Şi trei cuvinte: Hristos a Înviat!

MESAJE PAŞTE 2018. Ca in fiecare an, de fiecare sarbatoare importanta, de aceasta data Pastele, romanii blocheaza retelele de telefonie mobila trimitand sms-uri de Paste. Insa de cand Facebook a luat amploare, iar toti prietenii nostri sunt pe reteaua de socializare, sms-urile, mesajele si urarile de Paste sunt trimise cu ajutorul acesteia. Cel mai utilizat mesaj postat pe Facebook, de Paste, este “Hristos a Inviat!”, caruia i se adauga o imagine, de obicei cu iepurasi.

MESAJE PAŞTE 2018. MESAJE DE PAŞTE. “Să paştem cât de mulţi, să paştem toţi de-o dată, chiar dacă iarba nu-i legală, măcar e tolerată.”

MESAJE PAŞTE 2018. “16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou Paşte fericit!”

MESAJE PAŞTE FERICIT. “De Paşte să iei de poftă, nu să mănânci de foame, carnea de miel are cam 200 de calorii la suta de grame.”

“Mai bine dau mesaje de Paşte decât să fac minute adiţionale. Mi-am dat salariul ca să umplu masa de bucate tradiţionale.”

“Simte-te bine de Paşte şi înfruptă-te cu bucate. Bucură-te ca daltonistul când vede ouă colorate.”

MESAJE PAŞTE FERICIT. Felicitari de Paste. De Paşte se obişnuieşte să se petreacă în familie sau alături de cei dragi; se cionesc ouă roşii şi se mănâncă preparate din miel, cozonac şi pască.

MESAJE PAŞTE 2018. În cazul în care cei dragi nu sunt alături de tine le poţi trimite o FELICITARE VIRTUALĂ, în care să-ţi exprimi gândurile tale.

MESAJE PAŞTE 2018. MESAJE PAŞTE FERICIT. Milioane de mesaje și urări sunt trimise anual în perioada Paștelui de români, fie că e vorba de SMS-uri sau e-mailuri. În acest articol vă rezentăm cele mai frumoase urări de Paște.

MESAJE DE PAŞTE. O singură dată pe an e Paştele. O zi specială, îmbogăţită de aroma bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primavară şi al tău! Paşte fericit!

Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!

MESAJE PAŞTE 2018. Sărbători fericite încărcate de lumină, seninătate, bucurie și dragoste!

E ziua în care se naşte speranţa, iubirea şi gândul bun. E ziua în care iertăm şi dăruim. E ziua Învierii domnului. Paşte fericit!

MESAJE PAŞTE 2018. MESAJE DE PAŞTE. FELICITĂRI PAŞTE. HRISTOS A ÎNVIAT! Sărbătoarea Învierii revarsă speranţă, înţelegere şi bucurie în lăcaşul fiecăruia dintre noi. Deschide-ţi inima şi păşeşte cu pioşenie în acest cadru sacru.

Dincolo de petreceri, de cadouri şi zile libere se află adevărata semnificaţie a Paştelui. Îţi doresc linişte, dragoste, bucurie de sărbători şi tot restul anului!

MESAJE DE PAŞTE. Paştele rămâne cea mai importantă sărbătoare creştină, cea mai vasta atât în semnificaţii cât şi în obiceiuri. Trăieşte de Paşti, prin rugăciune, o adevărată sărbătoare.

„Spiritul Paștelui este despre speranță, iubire și bucuria de a trăi. Paște fericit!”

MESAJE PAŞTE 2018. „Răstignirea lui Iisus ne arată că dragostea lui Dumnezeu este mai presus de orice. Să ai un Paște fericit!”

„Fie ca Lumina Învierii Domnului să vă umple casa de speranță, iubire, sănătate și prosperitate. Paște fericit!”

FELICITĂRI PAŞTE. „Învierea Domnului Iisus să îți aducă în suflet Iubire și Bucurie! Nu uita că destinul Său a fost crucea, scopul Său a fost dragostea, iar motivul Lui ai fost tu!”

Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a înviat!

O singură dată pe an e Paştele. O zi specială, îmbogăţită de aroma bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primavară şi al tău! Paşte fericit!

MESAJE DE PAŞTE. Pentru unii, Paştele e un moment de întregire a familiei, în care îşi doresc pace şi bucurie. Pentru alţii, e o zi în care se distrează ceva mai mult sau scapă de serviciu ori de şcoală. Pentru mine e pur şi simplu o zi minunată, pe care vreau să o împărtăşesc cu voi. Paşte fericit!

Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!

MESAJE PAŞTE 2018. Sper ca Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!

Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!

Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit!

Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ţi aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări!

MESAJE PAŞTE 2018. E atâta lumină în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit.

Hristos a înviat! Fie ca lumina Învierii să îţi umple sufletul de speranţă, linişte, bucurie şi iubire!

Aş vrea să petrecem Paştele împreună. Deşi ştiu că nu e posibil, îţi voi fi alături cu sufletul şi fie ca speranţa Învierii să mi te aducă aproape în curând! Paşte fericit!

MESAJE PAŞTE FERICIT. Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!

MESAJE PAŞTE FERICIT. Berbec

Sarbatoarea Sfanta a Invierii Domnului sa reverse asupra voastra sanatate, belsug si bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfanta sa va ridice sufletele spre noi trepte spirituale si sa va insoteasca pasii pe drumul vietii

MESAJE PAŞTE FERICIT. Taur

Bucuria vine din lucruri marunte. Linistea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecaruia. Paste Fericit!

MESAJE PAŞTE FERICIT. Gemeni

Eu iti trimit un cos de oua, virtual. Tu vino cu cele reale si cu o sticla cu vin ca sa sarbatorim impreuna Sfintele Pasti!

MESAJE PAŞTE FERICIT. Rac

Sa-ti fie viata pufoasa ca un cozonac, fara griji ca a unui miel, colorata ca un ou de Pasti si luminoasa si bucuroasa ca Ziua Invierii. Hristos a inviat!

MESAJE PAŞTE FERICIT. Leu

Hristos e viu,

Ou inrosit, miel rumenit, cozonac marit, Paste fericit. Fie ca aceasta sarbatoare sa iti aduca liniste si bucurie in viata!

MESAJE PAŞTE FERICIT. Fecioara

M-a intrebat Iepurasul daca vreau eu sa fiu cadoul tau de Paste. Am acceptat... dar sunt putin in dilema. Vrei ca in dimineata de Paste sa ne vedem in gradina - dar parca tu stai la bloc - sau sa vin pe balcon? Astept raspunsul tau! Paste Fericit!

MESAJE PAŞTE FERICIT. Balanta

Fie ca spiritul Sfant al acestei zile de sarbatoare sa ne faca pe toti mai buni, mai intelegatori si mai plini de iertare! Hristos a inviat!

MESAJE PAŞTE FERICIT. Scorpion

"Asa cum, cand impreunezi doua lumanari, una se vede in cealalta, tot astfel cred ca se intampla cu cel care primeste inlauntrul sau pe Domnul Iisus" (Sfantul Chiril al Alexandriei). Lasa-te patruns de adevarata semnificatie a Pastelui. Hristos a inviat!

MESAJE PAŞTE FERICIT. Sagetator

"Dumnezeu S-a facut purtator de trup, pentru ca omul sa poata deveni purtator de duh" (Sfantul Atanasie cel Mare). De Paste fii mai intelegator, fii alaturi de cei dragi si fie ca bucuria Invierii Domnului sa iti umple viata. Hristos a inviat!

MESAJE PAŞTE FERICIT. Capricorn

“Poti inchide adevarul si lumina intr-un mormant, dar ele nu vor ramane acolo!” – iata o invatatura importanta pe care ne-o transimte Ziua Invierii.

MESAJE PAŞTE FERICIT. Varsator

Iisus a infruntat judecata nedreapta a oamenilor tocmai pentru a ne pazi pe noi de mania judecatii drepte a parintelui sau. Hristos a inviat!

MESAJE PAŞTE FERICIT. Pesti

Exista probabil doar doua moduri prin care oamenii raspund la chemarea lui Iisus: prin credinta sau prin tradare!

Albaneza – Gëzuar Pashkët!

Aromana – Ti multsa-anji Pashtili! Hristolu-nye! – Dealihea cŕ-nye!

Bulgara – cestit Velikden!

Chineza – Fu huo jie kuai le!

Croata – Sretan Uskrs!

Ceha – Veselé Velikonoce!

Daneza – God pĺske!

Engleza – Happy Easter!

Estoniana – Häid lihavőttepühi!

Finlandeza – Hyvää pääsiäistä!

Franceza – Joyeuses Paques!

Germana – Frohe Ostern!

Indoneziana – Selamat Paskah!

Italiana – Buona Pasqua!

Latina – Prospera Pascha sit!

Lituaniana – Sveiki sulauke velyku!

Macedoniana – Sreken Veligden!

Maghiara – Boldog Húsvéti Ünnepeket!

Norvegiana – God pĺske!

Olandeza – Gelukkig Paasfest!

Poloneza – Wesolych Swiat Wielkanocnych!

Portugheza – Páscoa Feliz!

Rusa – Schtsjastlivyje Paschi!

Sarba – Srecan Uskrs!

Slovaca – Milostiplné prežitie Velkonocných sviatkov!

Slovena – Vesele velikonocne praznike!

Spaniola – Felices Pascuas!

Suedeza – Glad Pask!

Vietnameza – Chúc Mung Phuc Sinh!

De zeci de ani, înainte ca pe piaţă să apară abţibildurile colorate, ouăle de Paşte eraz vopsite natural, cu ajutorul cojilor de ceapă. Iar pentru un plus de imagine, cu ajutorul unui „truc”, pe ouăle de Paşte apar şi formele unor frunze şi plante precum trifoiul. Ingredientele de care ai nevoie pentru a vopsi ouăle de Paşte în coji de ceapă sunt: ouă proaspete, sare şi coji de ceapă roşie şi ceapă albă.

MESAJE DE PAŞTE. Dacă însă vrei ca pe ouăle de Paşte să apară şi diferite forme, mai ai nevoie şi de câteva fire de trifoi, pătrunjel sau alte astfel de plante şi frunzuliţe, aţă şi nu în ultimul rând un ciorap curat, fie de mătase sau de material sintetic, important este să fie transparent.

MESAJE PAŞTE 2018. Pentru a vopsi ouăle în coji de ceapă, întâi pregăteşte o oală cu destulă apă încât să acopere ouăle pe care le vei fierbe aici şi pune în ea mai multe coji de ceapă roşie şi ceapă albă. După ce adaugi ouăle crude adaugă şi o lingură de sare şi lasă-le la fiert cel puţin 15 minute, iar apoi încă 10 minute să se răcească.

Vopsirea sau încondeierea ouălor, înnoirea hainelor şi oferirea de cadouri aduse de Iepuraş sunt cele mai cunoscute obiceiuri de Paşte, alături de datini din unele regiuni, cum ar fi stropitul fetelor pentru a rămâne frumoase tot anul şi împodobirea porţilor caselor în care sunt fete nemăritate. Pentru români, pregătirea Paştelui înseamnă mai întâi curăţenia şi bucatele care se fac în casă. De "curăţenia de Paşte" orice gospodină trebuie să se achite în timp util şi să aibă casa lună pentru primirea musafirilor pe parcursul a trei zile de sărbătoare. Preparatele de Paşte care în general nu lipsesc de pe masă sunt ouăle roşii, drobul de miel, pasca şi cozonacul.

Ouăle se vopsesc în Joia Mare, considerându-se un păcat mare orice lucru făcut în casă vineri, când la biserică are loc Prohodul. La ţară, românii aleg ouă proaspete de găină şi raţă prin scufundarea lor în apă (ouăle proaspete cad la fund, cele vechi se ridică la suprafaţă) şi pregătesc uneltele de ornamentat. Cele mai vechi "condeie" au fost lumânarea - cu al cărui capăt încins la foc se desenau pe ou anumite semne - şi pana de gâscă. Oamenii topesc ceara de albine în care se adaugă puţin cărbune pisat, încondeiază ouăle cu motivele dorite şi le pun apoi în vopsea pentru colorarea fondului. Local, se folosesc metode noi de decorare, mai mult sau mai puţin legate de încondeierea cu ceară: ouă pictate, decorate în relief, încondeiate cu frunze de plante, împodobite cu mărgele.

MESAJE PAŞTE 2018. În cea de-a patra zi a Săptămânii celei Mari, în joia mare, la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia, după ce s-au cântat minunatele stihiri care aduc aminte cum ,,să dea Pilat pe Ziditorul şi Făcătorul tuturor. O nelegiuiţii, o necredincioşii ! Că rânduiesc spre judecata pe Cel ce vine să judece vii şi morţii ; pe Cel ce vindecă patimile’’ şi mai departe îl amintesc pe : ,,Iuda cel fără de lege, Doamne care şi-a întins mâna în blid, la cină, împreună cu Tine…ca să ia argintii, nu s-a temut a te vinde pe Tine’’. Apoi au urmat paremiile extrase din : cartea Ieşirii (19, 10-19), text scripturistic care comemorează ordinul Domnului către Moise, ordin care are menirea că omul ,,să ţină curat astăzi şi mâine, ca să fie gata pentru poimâine. A doua paremie este luată din cartea lui Iov (38, 1-23 ; 42, 1-5) are rolul de a pregăti pe creştin pe drumul jertfei, ca să înţeleagă mai bine menirea acesteia care ,,acum ochiul meu a vazut’’. A treia paremie este extrasă din cartea lui Isaia (50 4-11) şi, care are rolul de a subliniază importanta durerii şi a jertfei deoarece ,,din mâna mea vi se întâmplă una ca aceasta ; pe patul durerii veţi fi culcaţi.

„Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!”

„Sărbători fericite încărcate de lumină, seninătate, bucurie şi dragoste!”

„Căldură în suflet, familie reunită, sentimente împărtăşite, satisfacţie maximă şi baftă la ciocnit ouă!”

„Lumina Sfintei Învieri să îţi aducă bucurie, iubire şi o minune care să îţi schimbe viaţa în cel mai frumos mod posibil!” „Sfânta sărbătoare de Paşte este un moment în care dragostea, pacea şi seninătatea se unesc în numele Domnului. Hristos a înviat!” „Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ţi aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări!” „E atâta lumină în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit. Azi, în zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet. Hristos a înviat! Bucuria vine din lucrurile mărunte, dragostea faţă de frumos vine din trăirile noastre. Trăieşte cu adevărat Învierea Domnului!” „Abia aştept să ajung lângă voi, cei dragi sufletului meu. Până atunci aveţi grijă de voi şi faceţi curăţenie în casă şi în suflete. Se apropie Marea Sărbătoare a Învierii Domnului. Să o întâmpinăm aşa cum se cuvine!” Fie ca Sfintele Sărbători să ne facă viaţa mai frumoasă, casa mai bogată şi masa îmbelşugată. Fie ca Învierea Mântuitorului să ne facă să aducem lumină, căldură şi iubire în suflet. „Sufletul mi se umple de lumină gândindu-mă la sărbătoarea ce se apropie, la noaptea de Înviere, la mine şi la tine, la sentimentele ce ne apropie în fiecare zi tot mai mult! Hristos a înviat!” „Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!” „Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a înviat!” „Poate o să ţi se pară complet lipsit de originalitate, dar ştii că vorbele simple sunt şi cele mai frumoase. Aşa că Hristos a înviat!” „Sper ca Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!” „Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. Paşte fericit!” MESAJE AMUZANTE : Un iepuraş cu boticul alb, a venit la voi în prag. Să v-aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Hristos a înviat! Mai bine dau MESAJE DE PAŞTE decât să fac minute adiţionale. Mi-am dat salariul ca să umplu masa de bucate tradiţionale. Simte-te bine de Paşte şi înfruptă-te cu bucate. Bucură-te ca daltonistul când vede ouă colorate. Sper să nu te ocolească iepuraşul nici anul acesta, deşi ştiu că nu ai fost atât de cuminte precum încerci să pari! Un gând curat, un miel împănat, un ou înroşit, cozonac îndulcit, un vin de-ai bea, HRISTOS va Învia! Iepuraşul mustăcios, e de Paşte norocos . Nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pască , oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte fericit! Paşte, mielul fericit, oul şade înroşit, de ruşine s-a scumpit, iar iubitul iepuroi să v-aducă euroi, fericire, sănătate, mult noroc şi spor la toate. Paşte fericit! Iepuraşul mustăcios, şi-a luat ciorapii pe dos şi mi-a zis în două şoapte, să-ţi dau un MESAJ DE PAŞTE Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine. M-a contactat iepuraşul şi mi-a zis că eu o să fiu cadoul tău de Paşte. Iepuraşi nenumăraţi/ Să îţi sară buclucaş/ Drept pe covoraş. De Paşte te provoc la un concurs de spart ouă. Am o presimţire că voi fi cel mai bun sau că te voi lăsa să câştigi dacă iepuraşul mă va umple de generozitate şi compasiune! Ce zici? Te bagi? Poti să te maturizezi, să te cultivi, dar nu vei putea renunţa niciodată la bunătăţile mesei de Paşte! 16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou PAŞTE FERICIT !