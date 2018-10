MESAJE DE SFANTUL DUMITRU 2018. Cele mai frumoase felicitări de SF. DUMITRU 2018

MESAJE DE SFANTUL DUMITRU 2018. Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vremea împăraților Diocletian si Maximian Galeriu (284- 311) si era fiul voievodului cetății Tesalonicului, botezat in taina de părinții săi, de frica cruntelor prigoane împotriva creștinilor.

URARI DE SFANTUL DUMITRU

Fie ca toate împlinirile, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Dumitru cat mai frumoasa!

La mulți ani si voioșie, Domnul alături sa-ti fie, bucurii sa-ti dăruiască si nimic sa nu-ti lipsească! La mulți ani Dumitru!

Iți urez ca ziua numelui sa iți aducă o raza de soare, sa ai inima plina de speranța iar anii ce vin sa iți aducă numai împliniri si bucurii. La mulți ani Dumitru!

Sa ai o zi frumoasa. Sa te bucuri de numele pe care-l porți, sa fii fericit, iubit si bucuros. La mulți ani, Dumitru!

Sfântul Dumitru sa-ti dea sănătate si putere sa lupți pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alături de cei dragi.

MESAJE DE SFANTUL DUMITRU

Sper ca sărbătoarea Sfântului Dumitru sa fie simbolul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si succes!

Sfântul Dumitru sa-ti dea sănătate si putere sa lupți pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alături de familie si cei dragi.

In aceasta zi speciala iți doresc numai bine, multa fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor, si fie ca Sfântul Dumitru sa te călăuzească mereu in viată.

Multa sănătate, putere de munca si împlinirea dorințelor atât pe plan profesional cat si pe cel privat. Sa iți dea Dumnezeu sănătate si liniște in suflet. Sa ti se împlinească visele si sa te poți bucura de tot ce ai!

MESAJE DE LA MULTI ANI DE SFANTUL DUMITRU

La mulți ani Dumitru si abia aștept ca sa sărbătorim aceasta frumoasa zi.

Draga Dumitru, pe ultima suta de metrii vreau sa-ti spun la mulți ani!

Sper sa fiu primul care iți spune la mulți ani de aceasta zi deosebita in care se sărbătorește ziua Sfântului Dumitru.

Onomastica plina de voie buna. La mulți ani Dumitru!

Cel mai frumos la mulți ani li transmit celui mai frumos nume, Dumitru. La mulți ani si cat mai mulți bani si sănătate pentru ca e mai scumpa de cat toate!

La mulți ani, de ziua numelui! Ziua numelui pe care li porți sa iți aducă noroc si bucurii! Sa ne trăiești! La mulți ani de Sf. Dumitru!

La mulți ani, Dumitrița! Sa fii fericita si mereu însoțita de cei care merita sa te iubească. La mulți ani, Dumitrița!

La mulți ani! Ziua numelui tău sa fie luminoasa si sa se prelungească in multe altele aducătoare de bucurii. La mulți ani de Sfântul Dumitru!

La mulți ani, Dumitru! Iți urez ca ziua ta onomastica sa iți aducă o raza de soare, sa ai inima plina de speranța iar in lume sa găsești numai fericire. La Mulți Ani, Dumitru!

La mulți ani de Sfantul Dumitru! Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Dumitru cat mai frumoasa!

MESAJE SFANTUL DUMITRU: URARI, FELICITARI SI SMS de SF DUMITRU 2018

MESAJE SF DUMITRU: Pe 26 octombrie, creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vremea împăraților Diocletian si Maximian Galeriu (284- 311) si era fiul voievodului cetății Tesalonicului, botezat in taina de părinții săi, de frica cruntelor prigoane împotriva creștinilor. Tot pe 26 octombrie, persoanele care poartă numele de Dumitru, Dumitra, Mitică, Dumitriţa sau alte nume derivate din acestea, îşi serbează onomastica. Mai jos găsiţi mai multe idei de MESAJE ŞI URĂRI PRIN SMS, DE SF DUMITRU, pe care le puteţi trimite celor dragi.





MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Sfântul Mare Mucenic Dumtru este unul dintre cei mai iubiţi sfinţi, fiind o prezenţă constantă de-a lungul timpului prin numeroasele MINUNI pe care le-a înfăptuit. Această popularitate este strâns legată de prezenţa continuă a sfântului de-a lungul secolelor, manifestată prin arătările sale şi numeroase minuni. Peste 315.000 de români de români îşi sărbătoresc pe 26 octombrie onomastică de Sărbătoarea Sfântului Dimitrie. Dintre aceştia, 38.195 sunt femei, iar 277.700 sunt bărbaţi.

Mesaje şi SMS-uri de Sf. Dumitru



Fie ca toate implinirile, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni. Iti doresc o zi de Sf. Dumitru cat mai frumoasa!



La multi ani si voiosie, Domnul alaturi sa-ti fie, bucurii sa-ti daruiasca si nimic sa nu-ti lipseasca! La multi ani Dumitru!



Sa ai o zi frumoasa. Sa te bucuri de numele pe care-l porti, sa fii fericit, iubit si bucuros. La multi ani, Dumitru!



Sper ca sarbatoarea Sfantului Dumitru sa fie simbolul unui nou inceput, sa ai parte de un drum presarat cu bucurii, impliniri, sanatate, fericire si succes!



Sfantul Dumitru sa-ti dea sanatate si putere sa lupti pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alaturi de familie si cei dragi.



Sa iti dea Dumnezeu sanatate si liniste in suflet. Sa ti se implineasca visele si sa te poti bucura de tot ce ai!



In aceasta zi speciala iti doresc numai bine, multa fericire, indeplinirea tuturor dorintelor, si fie ca Sfantul Dumitru sa te calauzeasca mereu in viata.



Iti urez ca ziua ta onomastica sa iti aduca o raza de soare, sa ai inima plina de speranta iar in lume sa gasesti numai fericire. La Multi Ani, Dumitru!



Sfantul Dumitru sa-ti dea sanatate si putere sa lupti pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alaturi de cei dragi.



Sper sa fiu primul care iti spune la multi ani de aceasta zi deosebita in care se sarbatoreste ziua Sfantului Dumitru.



Onomastica plina de voie buna. La multi ani Dumitru!



Cel mai frumos la multi ani il transmit celui mai frumos nume, Dumitru. La multi ani si cat mai multi bani si sanatate pentru ca e mai scumpa de cat toate!

URARI DE SFANTUL DUMITRU

Fie ca toate împlinirile, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Dumitru cat mai frumoasa!

La mulți ani si voioșie, Domnul alături sa-ti fie, bucurii sa-ti dăruiască si nimic sa nu-ti lipsească! La mulți ani Dumitru!

Iți urez ca ziua numelui sa iți aducă o raza de soare, sa ai inima plina de speranța iar anii ce vin sa iți aducă numai împliniri si bucurii. La mulți ani Dumitru!

Sa ai o zi frumoasa. Sa te bucuri de numele pe care-l porți, sa fii fericit, iubit si bucuros. La mulți ani, Dumitru!

Sfântul Dumitru sa-ti dea sănătate si putere sa lupți pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alături de cei dragi.

MESAJE DE SFANTUL DUMITRU

Sper ca sărbătoarea Sfântului Dumitru sa fie simbolul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si succes!

Sfântul Dumitru sa-ti dea sănătate si putere sa lupți pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alături de familie si cei dragi.

In aceasta zi speciala iți doresc numai bine, multa fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor, si fie ca Sfântul Dumitru sa te călăuzească mereu in viată.

Multa sănătate, putere de munca si împlinirea dorințelor atât pe plan profesional cat si pe cel privat. Sa iți dea Dumnezeu sănătate si liniște in suflet. Sa ti se împlinească visele si sa te poți bucura de tot ce ai!

MESAJE DE LA MULTI ANI DE SFANTUL DUMITRU

La mulți ani Dumitru si abia aștept ca sa sărbătorim aceasta frumoasa zi.

Draga Dumitru, pe ultima suta de metrii vreau sa-ti spun la mulți ani!

Sper sa fiu primul care iți spune la mulți ani de aceasta zi deosebita in care se sărbătorește ziua Sfântului Dumitru.

Onomastica plina de voie buna. La mulți ani Dumitru!

Cel mai frumos la mulți ani li transmit celui mai frumos nume, Dumitru. La mulți ani si cat mai mulți bani si sănătate pentru ca e mai scumpa de cat toate!

La mulți ani, de ziua numelui! Ziua numelui pe care li porți sa iți aducă noroc si bucurii! Sa ne trăiești! La mulți ani de Sf. Dumitru!

La mulți ani, Dumitrița! Sa fii fericita si mereu însoțita de cei care merita sa te iubească. La mulți ani, Dumitrița!

La mulți ani! Ziua numelui tău sa fie luminoasa si sa se prelungească in multe altele aducătoare de bucurii. La mulți ani de Sfântul Dumitru!

La mulți ani, Dumitru! Iți urez ca ziua ta onomastica sa iți aducă o raza de soare, sa ai inima plina de speranța iar in lume sa găsești numai fericire. La Mulți Ani, Dumitru!

La mulți ani de Sfantul Dumitru! Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Dumitru cat mai frumoasa!

Românii care poartă numele sau derivate ale numelui Sfântului Dumitru îşi serbează ziua onomastică în data de 26 si 27 octombrie octombrie. Statisticile existente la nivel naţional arată că peste 340.000 de persoane din totalul românilor îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Dumitru.

Cu această ocazie fiecare dintre noi transmitem cele mai frumoase gânduri celor care poartă acest nume. Pentru cei care nu au inspirație sau nu au timp, vă propunem câteva mesaje şi urări, pe care le puteţi transmite celor dragi, cu ocazia onomasticii.

Mesaje şi urări pentru prieteni şi familie:

Astăzi e ziua în care tu îţi sărbătoreşti numele, iar eu vin în întâmpinarea ta, să-ţi urez un călduros: La mulţi ani!

Poate o să ţi se pară complet lipsit de originalitate, dar ştii că vorbele simple sunt şi cele mai frumoase. Aşa că…La mulţi ani !

În dimineaţa asta m-am trezi mai repede, deoarece eu am vrut să fiu primul care-ţi luminează ziua cu un gând bun. La mulţi ani din toată inima !

Găseşte calea spre dăruire, iertare, înţelegere… Caută să fii mai bun, să fii aproape cu sufletul de cei care-ţi sunt şi prieteni, şi duşmani.

De ziua numelui tău cele mai frumoase dorinţe să devină realitate. La mulţi ani !

Ziua numelui să-ţi fie plină de realizari şi să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta! La mulţi ani !

De ziua ce-ţi surâde-n prag, şi-i porţi frumosul nume, eu iţi doresc tot ce-i mai drag, şi mai frumos pe lume !

Îţi urez ca ziua ta onomastică să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţă, iar in lume să găseşti numai fericire. La mulţi ani fericiţi !

Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul unei privighetori şi la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori. La mulţi ani!

La mulți ani, de ziua numelui! Ziua numelui pe care îl porți să îți aducă noroc și bucurii! Să ne trăiești! La multi ani de Sf. Dumitru!

La mulți ani, Dumitrita! Să fii fericită și mereu însoțita de cei care merită să te iubească. La mulți ani, Dumitrita!

La mulți ani! Ziua numelui tău să fie luminoasă și să se prelungească în multe altele aducatoare de bucurii. La multi ani de Sfantul Dumitru!

Mesaje şi urări religioase:

Sfântul pe care părinţii ţi l-au dăruit ca protector, când ţi-au ales numele, să-ţi călăuzească paşii pe calea speranţei, bucuriei şi sănătăţii!

Precum Sfântul Dimitrie a luptat pentru credinţa în Hristos, aşa-ţi doresc şi eu să lupţi în viaţa ta, pentru dreptate, adevăr şi iubire.

La mulţi ani cu lumină, pace şi binecuvântare !

Fiecare pas pe care-l faci în viaţa ta, să-ţi fie călăuzit de Sf. Dimitrie. La multi ani binecuvântaţi !

Sfântul al cărui nume îl porţi să-ţi dăruiască sănătate, bucurie şi pace în suflet !

Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii !

Sfântul Dumitru să-ţi dea un răspuns la orice întrebare, un zâmbet pentru fiecare lacrimă, şi o binecuvântare la fiecare pas. La mulţi ani !

Fie ca sfântul ce te protejază să-ţi aducă mult noroc, fericire şi împliniri. Să ai o zi minunată !

Mesaje şi urări pentru colegi:

De ziua numelui tău îţi doresc să ai o zi superbă şi un an plin de realizări. La mulţi ani încununaţi de succes !

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate, fericire şi să ai parte numai de zile senine şi însorite!

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur şi eu celor ce-ţi doresc din adâncul sufletului numai bine.

O zi specială pentru un coleg deosebit. La mulţi ani de ziua numelui tau!

Onomastică fericită ! Ziua numelui să fie luminoasă şi să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. LA MULTI ANI!

De ziua numelui tău, îţi doresc ca toate lucrurile bune şi frumoase să te copleşească şi să strălucească în calea ta către fericire şi succes. La mulţi ani!

La mulţi ani! Sfantul Dimitrie să te călăuzească mereu, să-ţi dea un munte de sănătate, o mare de iubire şi un ocean de fericire.

Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vremea împăraților Diocletian si Maximian Galeriu (284- 311) si era fiul voievodului cetății Tesalonicului, botezat in taina de părinții săi, de frica cruntelor prigoane împotriva creștinilor.

URARI DE SFANTUL DUMITRU

Fie ca toate împlinirile, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Dumitru cat mai frumoasa!

La mulți ani si voioșie, Domnul alături sa-ti fie, bucurii sa-ti dăruiască si nimic sa nu-ti lipsească! La mulți ani Dumitru!

Iți urez ca ziua numelui sa iți aducă o raza de soare, sa ai inima plina de speranța iar anii ce vin sa iți aducă numai împliniri si bucurii. La mulți ani Dumitru!

Sa ai o zi frumoasa. Sa te bucuri de numele pe care-l porți, sa fii fericit, iubit si bucuros. La mulți ani, Dumitru!

Sfântul Dumitru sa-ti dea sănătate si putere sa lupți pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alături de cei dragi.

MESAJE DE SFANTUL DUMITRU

Sper ca sărbătoarea Sfântului Dumitru sa fie simbolul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si succes!

Sfântul Dumitru sa-ti dea sănătate si putere sa lupți pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alături de familie si cei dragi.

In aceasta zi speciala iți doresc numai bine, multa fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor, si fie ca Sfântul Dumitru sa te călăuzească mereu in viată.

Multa sănătate, putere de munca si împlinirea dorințelor atât pe plan profesional cat si pe cel privat. Sa iți dea Dumnezeu sănătate si liniște in suflet. Sa ti se împlinească visele si sa te poți bucura de tot ce ai!

MESAJE DE LA MULTI ANI DE SFANTUL DUMITRU

La mulți ani Dumitru si abia aștept ca sa sărbătorim aceasta frumoasa zi.

Draga Dumitru, pe ultima suta de metrii vreau sa-ti spun la mulți ani!

Sper sa fiu primul care iți spune la mulți ani de aceasta zi deosebita in care se sărbătorește ziua Sfântului Dumitru.

Onomastica plina de voie buna. La mulți ani Dumitru!

Cel mai frumos la mulți ani li transmit celui mai frumos nume, Dumitru. La mulți ani si cat mai mulți bani si sănătate pentru ca e mai scumpa de cat toate!

La mulți ani, de ziua numelui! Ziua numelui pe care li porți sa iți aducă noroc si bucurii! Sa ne trăiești! La mulți ani de Sf. Dumitru!

La mulți ani, Dumitrița! Sa fii fericita si mereu însoțita de cei care merita sa te iubească. La mulți ani, Dumitrița!

La mulți ani! Ziua numelui tău sa fie luminoasa si sa se prelungească in multe altele aducătoare de bucurii. La mulți ani de Sfântul Dumitru!

La mulți ani, Dumitru! Iți urez ca ziua ta onomastica sa iți aducă o raza de soare, sa ai inima plina de speranța iar in lume sa găsești numai fericire. La Mulți Ani, Dumitru!

La mulți ani de Sfantul Dumitru! Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Dumitru cat mai frumoasa!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. În rândul bărbaţilor, Dumitru este cel mai întâlnit nume, în timp ce, majoritatea femeilor care poartă numele de Dumitra.

Potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, majoritatea femeilor care îşi sărbătoresc onomastică la dată de 26 octombrie poartă numele de Dumitra (29.941), Dumitriţa (6.580), Mitra (480), Dumitrica (383), Demetra (340) sau Dumitrana (337).

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Dintre bărbaţii care îşi sărbătoresc onomastică la această dată, cei mai mulţi poartă numele de Dumitru (261.437), Mitică (8.112), Dimitrie (5.393) sau Dumitrache (1.036).

SFÂNTUL DUMITRU. Felicitări, urări, SMS-uri pe care le poţi trimite celor care îşi sărbătoresc onomastică.

URĂRI DE SFÂNTUL DUMITRU

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Fie ca toate împlinirile, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. Dumitru cât mai frumoasă!

La mulţi ani şi voioşie, Domnul alături să-ţi fie, bucurii să-ţi dăruiască şi nimic să nu-ţi lipsească! La mulţi ani, Dumitru!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Îţi urez că ziua numelui să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţă, iar anii ce vin să îţi aducă numai împliniri şi bucurii. La mulţi ani Dumitru!

Să ai o zi frumoasă. Să te bucuri de numele pe care-l porţi, să fii fericit, iubit şi bucuros. La mulţi ani, Dumitru!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de cei dragi.

MESAJE DE SFÂNTUL DUMITRU

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Sper că sărbătoarea Sfântului Dumitru să fie simbolul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes!

Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de familie şi cei dragi.

În această zi specială îţi doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorinţelor, şi fie că Sfântul Dumitru să te călăuzească mereu în viaţă.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Multă sănătate, putere de muncă şi împlinirea dorinţelor atât pe plan profesional cât şi pe cel privat. Să îţi dea Dumnezeu sănătate şi linişte în suflet. Să ţi se împlinească visele şi să te poţi bucură de tot ce ai!

MESAJE DE LA MULŢI ANI DE SFÂNTUL DUMITRU

La mulţi ani Dumitru şi abia aştept că să sărbătorim această frumoasă zi.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Dragă Dumitru, pe ultima sută de metrii vreau să-ţi spun la mulţi ani!

Sper să fiu primul care îţi spune la mulţi ani de această zi deosebită în care se sărbătoreşte ziua Sfântului Dumitru.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Onomastică plină de voie bună. La mulţi ani Dumitru!

Cel mai frumos la mulţi ani li transmit celui mai frumos nume, Dumitru. La mulţi ani şi cât mai mulţi bani şi sănătate pentru că e mai scumpă de cât toate!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. La mulţi ani, de ziua numelui! Ziua numelui pe care li porţi să îţi aducă noroc şi bucurii! Să ne trăieşti! La mulţi ani de Sf. Dumitru!

La mulţi ani, Dumitriţa! Să fii fericită şi mereu însoţită de cei care merită să te iubească. La mulţi ani, Dumitriţa!

La mulţi ani! Ziua numelui tău să fie luminoasă şi să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. La mulţi ani de Sfântul Dumitru!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. La mulţi ani, Dumitru! Îţi urez că ziua ta onomastică să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţa iar în lume să găseşti numai fericire. La Mulţi Ani, Dumitru!

La mulţi ani de Sfântul Dumitru! Fie că toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. Dumitru cât mai frumoasă!

Mesaje, URĂRI, SMS-URI de SFÂNTUL DUMITRU

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Fie că toate împlinirile, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. Dumitru cât mai frumoasă!

La mulţi ani şi voioşie, Domnul alături să-ţi fie, bucurii să-ţi dăruiască şi nimic să nu-ţi lipsească! La mulţi ani Dumitru!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Îţi urez că ziua numelui să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţa iar anii ce vin să îţi aducă numai împliniri şi bucurii. La mulţi ani Dumitru!

Să ai o zi frumoasă. Să te bucuri de numele pe care-l porţi, să fii fericit, iubit şi bucuros. La mulţi ani, Dumitru!

Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de cei dragi.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Sper că sărbătoarea Sfântului Dumitru să fie simbolul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes!

Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de familie şi cei dragi.

În această zi specială îţi doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorinţelor, şi fie că Sfântul Dumitru să te călăuzească mereu în viaţă.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU .Multă sănătate, putere de muncă şi împlinirea dorinţelor atât pe plan profesional cât şi pe cel privat.

Să îţi dea Dumnezeu sănătate şi linişte în suflet. Să ţi se împlinească visele şi să te poţi bucură de tot ce ai!

Mesaje, URĂRI, SMS-URI de SFÂNTUL DUMITRU

O zi de Sf. Dumitru cât mai frumoasă!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Fie că toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. Dumitru cât mai frumoasă!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. La mulţi ani, Dumitra!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Din adâncul sufletului îţi doresc că anii ce se scurg să treacă precum razele soarelui mângâie o trestie umedă şi bătută de vânt, precum iubirea alina sufletele suferinde. Să fii fericită şi mereu însoţită de cei care merită să te iubească. La mulţi ani, Dumitra!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Onomastică fericită!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Ziua numelui tău să fie luminoasă şi să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. La mulţi ani!

La mulţi ani de ziua de nume!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Îţi urez că ziua ta onomastică să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţa iar în lume să găseşti numai fericire. La Mulţi Ani, Dumitru!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. La mulţi ani, Dimitrie!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul unei privighetori şi la fel de frumoasă precum o grădina plină cu flori. La Mulţi Ani, Dimitrie!

La mulţi ani, Dumitru!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Să ai o zi frumoasă. Să te bucuri de numele pe care-l porţi, să fii fericit, iubit şi bucuros. La mulţi ani, Dumitru!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. O zi de nume cât mai frumoasă!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Îţi urez La Mulţi Ani, pentru că porţi acest nume. Fie că Sfântul Dumitru pe care îl reprezinţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară.

La mulţi ani de Sf. Dumitru!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Să ai parte de multă sănătate, bucurii şi multe împliniri. Să te bucuri de această zi frumoasă mereu.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. La mulţi ani cu ocazia sărbătoririi numelui!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Sper că sărbătoarea Sfântului Dumitru să fie semnalul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes!

Felicitări cu ocazia onomasticii!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de familie şi cei dragi.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Sfântul Dumitru este sărbătorit de creştinii ortodocşi. În credinţă populară, anul este împărţit în vara şi iarnă. Dacă Sfântul Gheorghe încuie iarnă şi înfrunzeşte întreagă natură, Sfântul Dumitru desfrunzeste codrul şi usucă toate plantele. Există credinţă că în această zi, căldură intră în pământ şi gerul începe a-şi arată colţii.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Urări de Sfântul Dumitru

Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de cei dragi! La mulţi ani!

Sper că sărbătoarea Sfântului Dumitru să fie simbolul unui nou început, să ai parte de un drumUrari, mesaje şi sms-uri de Sfântul Dumitru presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes! La mulţi ani!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. În această zi specială îţi doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorinţelor, şi fie că Sfântul Dumitru să te călăuzească mereu în viaţă!

Să îţi dea Dumnezeu sănătate şi linişte în suflet. Să ţi se împlinească visele şi să te poţi bucură de tot ce ai!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. La mulţi ani! Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de familie şi cei dragi!

Mesaje de Sfântul Dumitru

Fie că toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfântul Dumitru cât mai frumoasă!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Din adâncul sufletului îţi doresc că anii ce se scurg să treacă precum razele soarelui mângâie o trestie umedă şi bătută de vânt, precum iubirea alina sufletele suferinde. Să fii fericit/a şi mereu însoţit/a de cei care merită să te iubească. La mulţi ani!

Trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieţii tale, lasă-i astăzi să se împletească într-un buchet al împlinirii. Fie că florile iubirii să-ţi împodobească viaţă şi să-ţi vezi împlinite toate dorinţele.

Dacă toată lumea îţi doreşte că această zi să fie una minunată, eu îţi urez că toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii şi realizări! La mulţi ani!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Apropiidu-se o mare zi de sărbătoare, Sfântul Dumitru şi ziua numelui tău, primeşte din partea mea multe urări de bine, sănătate, mult noroc şi împlinirea tuturor dorinţelor! Dumnezeu să te călăuzească în tot ceea ce faci. La mulţi ani!

Sms-uri de Sfântul Dumitru

Să ai parte de multă sănătate, bucurii şi multe împliniri. Să te bucuri de această zi frumoasă mereu! La mulţi ani!

Ziua numelui tău să fie luminoasă şi să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. La mulţi ani!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Îţi urez că ziua ta onomastică să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţa, iar inUrari, mesaje şi sms-uri de Sfântul Dumitru lume să găseşti numai fericire. La mulţi ani, Dumitru!

Sper că ziua numelui tău să îţi aducă multe motive de a sărbători. La mulţi ani!

Fie că sfântul ce te protejaza să-ţi aducă mult noroc, fericire şi împliniri. Să ai o zi minunată! La mulţi ani!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Fie că Sfântul Dumitru să te ocrotesca, să-ţi călăuzească paşii şi să-ţi lumineze calea!

Sf Dumitru 26 octombrie. Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir este prăznuit de către Biserica Ortodoxă în fiecare an pe 26 octombrie. Acesta a trăit pe vremea lui Diocleţian şi Maximilian Galeriu, împăraţi faimoşi ai Imperiului Român. Dimitrie era fiul voievodului din cetatea Tesalonicului. Acesta a fost botezat în taină, părinţii săi temându-se de ceea ce ar fi putut păţi atât ei, cât şi copilul în acea perioadă în care păgânii persecutau creştinii. Acesta a fost învăţat despre Dumnezeu şi creştinism într-o cameră ascunsă a palatului lor.

Sf Dumitru. Sf. Mare Mucenic Dimitrie a cunoscut tainele sfintei credinţe şi tot ceea ce putea învăţa despre Dumnezeu şi despre Mântuitor, despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut şi despre milostenia de care a dat dovadă de-a lungul vieţii Sale. Aceste lucruri reprezintă începuturile lui Dimitrie în slujba lui Dumnezeu.

Sf Dumitru 26 octombrie. Pe măsură ce anii treceau, Dimitrie devenea tot mai înţelept. În momentul în care părinţii acestuia s-au dus la Dumnezeu, el a rămas singur, moştenitor al averilor şi al numelui.

Împăratul Maximian, auzind de moartea tatălui lui Dimitrie, îl cheamă pe acesta la el. Văzând faptul că este o persoană foarte înţeleaptă decide că Dimitrie ar trebui să devină voievod al cetăţii. Toţi credincioşii din cetate s-au bucurat la auzul veştii şi l-au întâmpinat cu mare bucurie. Dimitrie i-a îndrumat cu vrednicie şi a adus pe calea cea dreaptă foarte mulţi oameni.

Sf Dumitru 26 octombrie. Auzind faptul că Dimitrie este creştin, Maximian a devenit foarte mânios. Întorcându-se de la o bătălie împotriva sciţilor, Maximian ordona organizarea de praznice în fiecare cetate, în cinstea zeilor. Astfel, împăratul ajunge la Tesalonic unde îl întreabă pe Dimitrie dacă tot ceea ce auzise despre el este adevărat. Dimitrie, fără să stea pe gânduri, îi răspunde sincer şi direct lui Maximian, mărturisindu-i că el este creştin. Răspunsul lui Dimitrie l-a enervat şi mai tare pe Maximian, care ordona ca Dimitrie să fie închis în temniţă până în momentul în care jocurile care erau date în cinstea venirii sale ar fi luat sfârşit.

Sf Dumitru 26 octombrie. Tradiţii: Ce este Focul lui Sâmedru

Sfântul Dumitru 2016. Printre cele mai spectaculoase obiceiuri care se săvârsesc în ajun de Sâmedru sunt focurile vii. În ajunul sărbătorii, în noaptea de 25 octombrie se ţine „Focul lui Sâmedru”, moment în care oamenii obişnuiesc să aprindă focuri în curţi sau pe dealuri, peste care copiii sar pentru a fi sănătoşi iar tinerii să se căsătorească.

Conform tradiţiei, persoanele care sar peste flăcări vor fi sănătoşi întregul an şi feriţi de necazuri, nenorociri şi boli. Rolul focului este de a alunga atât fiarele, având şi puteri roditoare, astfel încât după ce este stins oamenii obişnuiesc să arunce în grădină cenuşă şi cărbuni.

Sfântul Dumitru. Femeile mai înaintate în vârstă, în special cele din mediul rural, obişnuiesc să împartă covrigi, nuci, mere, pâine, struguri şi prune uscate tuturor celor care sar peste foc, conform calendarulortodox.ro.

De asemenea, în această zi se pomenesc şi morţii şi se dă de pomană colivă de Sâmedru dar şi colaci în formă de cruce.

Conform tradiţiei, Sanmedru era considerat patronul păstorilor care adaugă în cadrul superstiţiilor un străvechi obicei care în regiunea Moldovei se practică şi în zilele noastre. Pentru a putea vedea cum va fi iarnă care vine, păstorii obişnuiesc să îşi aşeze cojocul pe iarbă în mijlocul oilor, aşteptând să vadă care oaie se va aşeza pe el. Dacă o oaie neagră se aşează înseamnă că iarnă va fi una bună, în timp ce dacă se va culcă o oaie albă, iarnă va fi aprigă.

Sf Dumitru 26 octombrie. O altă datină prin care oamenii obişnuiau să vadă cum va fi vremea era mersul oilor în dimineaţă de Sfântul Dumitru. Dacă se va trezi prima oară o oaie albă şi va merge spre sud iarnă va fi una grea, iar dacă se va trezi una neagră şi va merge pe nord, iarnă va fi uşoară.

De sărbătoarea Sfântului Dumitru Izvorâtorul de Mir se întâlnesc foarte multe obiceiuri frumoase şi în alte regiuni ale ţării de 26 octombrie.

Sf Dumitru 26 octombrie. De exemplu, în Bucovina, persoanele care vor semăna usturoiul după Sanmedru vor avea parte anul viitor doar de pagubă. În regiunea Olteniei, oamenii cred că doar dacă vei respectă toate tradiţiile acestei sărbători vei fi într-adevăr protejat de necazuri şi primejdii. Oamenii de la ţară obişnuiau să respecte aceste superstiţii cu stricteţe pentru a-şi proteja animalele de lupi.

Tot astăzi se taie şi coamă cailor tineri pentru că această să crească frumoasă. Totuşi, de Sfântul Dumitru nu trebuie folosit piaptanul. În caz contrar vei atrage asupra ta necazuri şi primejdii.

Sfântul Dumitru. Conform credinţei populare, Sfântul Dumitru este ziua în care toate socotelile sunt lichidate (chirii, împrumuturi), care au fost făcute cu şase luni în urmă, însă şi încheierea altora noi.

Mai mult, de Sfântul Dumitru, servitorii se tocmesc pentru diverse treburi şi se strică stânele. În unele zone, ţăranii îl prăznuiesc pe Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de mir, că fiind cel care a dat oamenilor vinul, folosit la Sfânta Împărtăşanie.

Sf. Dumitru. RUGĂCIUNE către Sfântul Dumitru:

„Sfinte Dumitru, tu ai fost ales de Dumnezeu şi hărăzit să ocupi funcţia de proconsul, în timpul crudului persecutor al creştinismului, Maximilian; lucrul acesta ţi-a îngăduit să poţi veşti cu mai multă uşurinţă şi autoritate cuvântul mântuitor al sfintei Evanghelii.

Tu nu te-ai lăsat impresionat nici de promisiunile tiranului, nici de ameninţările lui, ci ai renunţat la orice demnitate lumească pentru a câştigă fericirea veşnică.

Împărţind toate bunurile tale celor săraci ai mers la închisoare cântând cel mai frumos imn de biruinţă al creştinilor: ‘Aleluia.’ Străpuns de sulitele ucigaşilor te-ai asemănat cu Mântuitorul tău răstignit pe cruce.

Te rog mijloceşte-mi şi mie harul să gust măcar în parte fericirea pe care o da trăirea sinceră a credinţei.

Binecuvântează-mă şi pe mine, că să mă pot împotrivi greutăţilor pe care le întâlnesc în strădania de a-mi apară credinţă.

Binecuvântează-mă şi pe mine, că să mă pot împotrivi greutăţilor pe care le întâlnesc în strădania de a-mi apară credinţă.

Bunul Dumnezeu a răsplătit cucernicia şi dragostea cu care ai îndurat toate suferinţele săvârşind nenumărate minuni cu moaştele tale, care atunci când au fost găsite emanau un parfum plăcut mirositor.

Da-mi şi mie harul să fiu în viaţă o plăcută mireasma a lui Cristos în mijlocul lumii stricate şi să duc pe cât mai mulţi pe drumul mântuirii prin pildă şi rugăciunea mea. Amin’.

SFÂNTUL DUMITRU. În cazul în care cunoști pe cineva care-și serbează astăzi ziua onomastică, îi poți transmite cele mai frumoase mesaje și urări de Sfântul Dumitru.

SFÂNTUL DUMITRU. Fie ca toate împlinirile, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. Dumitru cât mai frumoasă!

SFÂNTUL DUMITRU. La mulţi ani şi voioşie, Domnul alături să-ţi fie, bucurii să-ţi dăruiască şi nimic să nu-ţi lipsească! La mulţi ani, Dumitru!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Îţi urez că ziua numelui să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţă, iar anii ce vin să îţi aducă numai împliniri şi bucurii. La mulţi ani Dumitru!

Să ai o zi frumoasă. Să te bucuri de numele pe care-l porţi, să fii fericit, iubit şi bucuros. La mulţi ani, Dumitru!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de cei dragi.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Sper că sărbătoarea Sfântului Dumitru să fie simbolul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes!

SFÂNTUL DUMITRU. Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de familie şi cei dragi.

În această zi specială îţi doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorinţelor, şi fie că Sfântul Dumitru să te călăuzească mereu în viaţă.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Multă sănătate, putere de muncă şi împlinirea dorinţelor atât pe plan profesional cât şi pe cel privat. Să îţi dea Dumnezeu sănătate şi linişte în suflet. Să ţi se împlinească visele şi să te poţi bucură de tot ce ai!

Mesaje şi SMS-uri de Sfântul Dumitru

Fie ca toate implinirile, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni. Iti doresc o zi de Sf. Dumitru cat mai frumoasa!

La multi ani si voiosie, Domnul alaturi sa-ti fie, bucurii sa-ti daruiasca si nimic sa nu-ti lipseasca! La multi ani Dumitru!

Sa ai o zi frumoasa. Sa te bucuri de numele pe care-l porti, sa fii fericit, iubit si bucuros. La multi ani, Dumitru!

Sper ca sarbatoarea Sfantului Dumitru sa fie simbolul unui nou inceput, sa ai parte de un drum presarat cu bucurii, impliniri, sanatate, fericire si succes!

Sfantul Dumitru sa-ti dea sanatate si putere sa lupti pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alaturi de familie si cei dragi.

Sa iti dea Dumnezeu sanatate si liniste in suflet. Sa ti se implineasca visele si sa te poti bucura de tot ce ai!

In aceasta zi speciala iti doresc numai bine, multa fericire, indeplinirea tuturor dorintelor, si fie ca Sfantul Dumitru sa te calauzeasca mereu in viata.

Iti urez ca ziua ta onomastica sa iti aduca o raza de soare, sa ai inima plina de speranta iar in lume sa gasesti numai fericire. La Multi Ani, Dumitru!

Sfantul Dumitru sa-ti dea sanatate si putere sa lupti pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alaturi de cei dragi.

Sper sa fiu primul care iti spune la multi ani de aceasta zi deosebita in care se sarbatoreste ziua Sfantului Dumitru.

Onomastica plina de voie buna. La multi ani Dumitru!

Cel mai frumos la multi ani il transmit celui mai frumos nume, Dumitru. La multi ani si cat mai multi bani si sanatate pentru ca e mai scumpa de cat toate!

Mesaje de Sfântul Dumitru haioase. Texte cu urări amuzante și hazlii de Sf. Dumitru

-La mulţi ani şi voioşie, Domnul alături să-ţi fie, bucurii să-ţi dăruiască şi nimic să nu-ţi lipsească! La mulţi ani, Mitică!

-Îţi urez că ziua numelui să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţă, iar anii ce vin să îţi aducă numai împliniri şi bucurii. La mulţi ani Dumi!

-Să ai o zi frumoasă. Să te bucuri de numele pe care-l porţi, să fii fericit, iubit şi bucuros. La mulţi ani, Dumitru!

–Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de cei dragi.

-Sper că sărbătoarea Sfântului Dumitru să fie simbolul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes!

-Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de familie şi cei dragi.

-În această zi specială îţi doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorinţelor, şi fie că Sfântul Dumitru să te călăuzească mereu în viaţă.

-Multă sănătate, putere de muncă şi împlinirea dorinţelor atât pe plan profesional cât şi pe cel privat. Să îţi dea Dumnezeu sănătate şi linişte în suflet. Să ţi se împlinească visele şi să te poţi bucură de tot ce ai!

-La mulţi ani Dumitrița şi abia aştept că să sărbătorim această frumoasă zi.

-Dragă Mitică, pe ultima sută de metri vreau să-ţi spun la mulţi ani!

-Sper să fiu primul care îţi spune la mulţi ani de această zi deosebită în care se sărbătoreşte ziua Sfântului Dumitru.

-Onomastică plină de voie bună. La mulţi ani Dumitrache!

-Cel mai frumos la mulţi ani li transmit celui mai frumos nume, Dumitru. La mulţi ani şi cât mai mulţi bani şi sănătate pentru că e mai scumpă de cât toate!

-La mulţi ani, de ziua numelui! Ziua numelui pe care li porţi să îţi aducă noroc şi bucurii! Să ne trăieşti! La mulţi ani de Sf. Dumitru!

-La mulţi ani, Dumitriţa! Să fii fericită şi mereu însoţită de cei care merită să te iubească. La mulţi ani, Dumitriţa!

-La mulţi ani! Ziua numelui tău să fie luminoasă şi să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. La mulţi ani de Sfântul Dumitru!

-La mulţi ani, Dumitru! Îţi urez că ziua ta onomastică să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţa iar în lume să găseşti numai fericire.

MESAJE SFANTUL DUMITRU: URARI, FELICITARI SI SMS de SF DUMITRU 2018

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Sfântul Mare Mucenic Dumtru este unul dintre cei mai iubiţi sfinţi, fiind o prezenţă constantă de-a lungul timpului prin numeroasele MINUNI pe care le-a înfăptuit. Această popularitate este strâns legată de prezenţa continuă a sfântului de-a lungul secolelor, manifestată prin arătările sale şi numeroase minuni. Peste 315.000 de români de români îşi sărbătoresc pe 26 octombrie onomastică de Sărbătoarea Sfântului Dimitrie. Dintre aceştia, 38.195 sunt femei, iar 277.700 sunt bărbaţi.

Mesaje şi SMS-uri de Sf. Dumitru



Fie ca toate implinirile, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni. Iti doresc o zi de Sf. Dumitru cat mai frumoasa!



La multi ani si voiosie, Domnul alaturi sa-ti fie, bucurii sa-ti daruiasca si nimic sa nu-ti lipseasca! La multi ani Dumitru!



Sa ai o zi frumoasa. Sa te bucuri de numele pe care-l porti, sa fii fericit, iubit si bucuros. La multi ani, Dumitru!



Sper ca sarbatoarea Sfantului Dumitru sa fie simbolul unui nou inceput, sa ai parte de un drum presarat cu bucurii, impliniri, sanatate, fericire si succes!



Sfantul Dumitru sa-ti dea sanatate si putere sa lupti pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alaturi de familie si cei dragi.



Sa iti dea Dumnezeu sanatate si liniste in suflet. Sa ti se implineasca visele si sa te poti bucura de tot ce ai!



In aceasta zi speciala iti doresc numai bine, multa fericire, indeplinirea tuturor dorintelor, si fie ca Sfantul Dumitru sa te calauzeasca mereu in viata.



Iti urez ca ziua ta onomastica sa iti aduca o raza de soare, sa ai inima plina de speranta iar in lume sa gasesti numai fericire. La Multi Ani, Dumitru!



Sfantul Dumitru sa-ti dea sanatate si putere sa lupti pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alaturi de cei dragi.



Sper sa fiu primul care iti spune la multi ani de aceasta zi deosebita in care se sarbatoreste ziua Sfantului Dumitru.



Onomastica plina de voie buna. La multi ani Dumitru!



Cel mai frumos la multi ani il transmit celui mai frumos nume, Dumitru. La multi ani si cat mai multi bani si sanatate pentru ca e mai scumpa de cat toate!

URARI DE SFANTUL DUMITRU

Fie ca toate împlinirile, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Dumitru cat mai frumoasa!

La mulți ani si voioșie, Domnul alături sa-ti fie, bucurii sa-ti dăruiască si nimic sa nu-ti lipsească! La mulți ani Dumitru!

Iți urez ca ziua numelui sa iți aducă o raza de soare, sa ai inima plina de speranța iar anii ce vin sa iți aducă numai împliniri si bucurii. La mulți ani Dumitru!

Sa ai o zi frumoasa. Sa te bucuri de numele pe care-l porți, sa fii fericit, iubit si bucuros. La mulți ani, Dumitru!

Sfântul Dumitru sa-ti dea sănătate si putere sa lupți pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alături de cei dragi.

MESAJE DE SFANTUL DUMITRU

Sper ca sărbătoarea Sfântului Dumitru sa fie simbolul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si succes!

Sfântul Dumitru sa-ti dea sănătate si putere sa lupți pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alături de familie si cei dragi.

In aceasta zi speciala iți doresc numai bine, multa fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor, si fie ca Sfântul Dumitru sa te călăuzească mereu in viată.

Multa sănătate, putere de munca si împlinirea dorințelor atât pe plan profesional cat si pe cel privat. Sa iți dea Dumnezeu sănătate si liniște in suflet. Sa ti se împlinească visele si sa te poți bucura de tot ce ai!

MESAJE DE LA MULTI ANI DE SFANTUL DUMITRU

La mulți ani Dumitru si abia aștept ca sa sărbătorim aceasta frumoasa zi.

Draga Dumitru, pe ultima suta de metrii vreau sa-ti spun la mulți ani!

Sper sa fiu primul care iți spune la mulți ani de aceasta zi deosebita in care se sărbătorește ziua Sfântului Dumitru.

Onomastica plina de voie buna. La mulți ani Dumitru!

Cel mai frumos la mulți ani li transmit celui mai frumos nume, Dumitru. La mulți ani si cat mai mulți bani si sănătate pentru ca e mai scumpa de cat toate!

La mulți ani, de ziua numelui! Ziua numelui pe care li porți sa iți aducă noroc si bucurii! Sa ne trăiești! La mulți ani de Sf. Dumitru!

La mulți ani, Dumitrița! Sa fii fericita si mereu însoțita de cei care merita sa te iubească. La mulți ani, Dumitrița!

La mulți ani! Ziua numelui tău sa fie luminoasa si sa se prelungească in multe altele aducătoare de bucurii. La mulți ani de Sfântul Dumitru!

La mulți ani, Dumitru! Iți urez ca ziua ta onomastica sa iți aducă o raza de soare, sa ai inima plina de speranța iar in lume sa găsești numai fericire. La Mulți Ani, Dumitru!

La mulți ani de Sfantul Dumitru! Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Dumitru cat mai frumoasa!

Românii care poartă numele sau derivate ale numelui Sfântului Dumitru îşi serbează ziua onomastică în data de 26 si 27 octombrie octombrie. Statisticile existente la nivel naţional arată că peste 340.000 de persoane din totalul românilor îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Dumitru.

Cu această ocazie fiecare dintre noi transmitem cele mai frumoase gânduri celor care poartă acest nume. Pentru cei care nu au inspirație sau nu au timp, vă propunem câteva mesaje şi urări, pe care le puteţi transmite celor dragi, cu ocazia onomasticii.

Mesaje şi urări pentru prieteni şi familie:

Astăzi e ziua în care tu îţi sărbătoreşti numele, iar eu vin în întâmpinarea ta, să-ţi urez un călduros: La mulţi ani!

Poate o să ţi se pară complet lipsit de originalitate, dar ştii că vorbele simple sunt şi cele mai frumoase. Aşa că…La mulţi ani !

În dimineaţa asta m-am trezi mai repede, deoarece eu am vrut să fiu primul care-ţi luminează ziua cu un gând bun. La mulţi ani din toată inima !

Găseşte calea spre dăruire, iertare, înţelegere… Caută să fii mai bun, să fii aproape cu sufletul de cei care-ţi sunt şi prieteni, şi duşmani.

De ziua numelui tău cele mai frumoase dorinţe să devină realitate. La mulţi ani !

Ziua numelui să-ţi fie plină de realizari şi să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta! La mulţi ani !

De ziua ce-ţi surâde-n prag, şi-i porţi frumosul nume, eu iţi doresc tot ce-i mai drag, şi mai frumos pe lume !

Îţi urez ca ziua ta onomastică să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţă, iar in lume să găseşti numai fericire. La mulţi ani fericiţi !

Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul unei privighetori şi la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori. La mulţi ani!

La mulți ani, de ziua numelui! Ziua numelui pe care îl porți să îți aducă noroc și bucurii! Să ne trăiești! La multi ani de Sf. Dumitru!

La mulți ani, Dumitrita! Să fii fericită și mereu însoțita de cei care merită să te iubească. La mulți ani, Dumitrita!

La mulți ani! Ziua numelui tău să fie luminoasă și să se prelungească în multe altele aducatoare de bucurii. La multi ani de Sfantul Dumitru!

Mesaje şi urări religioase:

Sfântul pe care părinţii ţi l-au dăruit ca protector, când ţi-au ales numele, să-ţi călăuzească paşii pe calea speranţei, bucuriei şi sănătăţii!

Precum Sfântul Dimitrie a luptat pentru credinţa în Hristos, aşa-ţi doresc şi eu să lupţi în viaţa ta, pentru dreptate, adevăr şi iubire.

La mulţi ani cu lumină, pace şi binecuvântare !

Fiecare pas pe care-l faci în viaţa ta, să-ţi fie călăuzit de Sf. Dimitrie. La multi ani binecuvântaţi !

Sfântul al cărui nume îl porţi să-ţi dăruiască sănătate, bucurie şi pace în suflet !

Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii !

Sfântul Dumitru să-ţi dea un răspuns la orice întrebare, un zâmbet pentru fiecare lacrimă, şi o binecuvântare la fiecare pas. La mulţi ani !

Fie ca sfântul ce te protejază să-ţi aducă mult noroc, fericire şi împliniri. Să ai o zi minunată !

Mesaje şi urări pentru colegi:

De ziua numelui tău îţi doresc să ai o zi superbă şi un an plin de realizări. La mulţi ani încununaţi de succes !

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate, fericire şi să ai parte numai de zile senine şi însorite!

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur şi eu celor ce-ţi doresc din adâncul sufletului numai bine.

O zi specială pentru un coleg deosebit. La mulţi ani de ziua numelui tau!

Onomastică fericită ! Ziua numelui să fie luminoasă şi să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. LA MULTI ANI!

De ziua numelui tău, îţi doresc ca toate lucrurile bune şi frumoase să te copleşească şi să strălucească în calea ta către fericire şi succes. La mulţi ani!

La mulţi ani! Sfantul Dimitrie să te călăuzească mereu, să-ţi dea un munte de sănătate, o mare de iubire şi un ocean de fericire.

Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir – Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vremea împăraților Diocletian si Maximian Galeriu (284- 311) si era fiul voievodului cetății Tesalonicului, botezat in taina de părinții săi, de frica cruntelor prigoane împotriva creștinilor.

URARI DE SFANTUL DUMITRU

Fie ca toate împlinirile, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Dumitru cat mai frumoasa!

La mulți ani si voioșie, Domnul alături sa-ti fie, bucurii sa-ti dăruiască si nimic sa nu-ti lipsească! La mulți ani Dumitru!

Iți urez ca ziua numelui sa iți aducă o raza de soare, sa ai inima plina de speranța iar anii ce vin sa iți aducă numai împliniri si bucurii. La mulți ani Dumitru!

Sa ai o zi frumoasa. Sa te bucuri de numele pe care-l porți, sa fii fericit, iubit si bucuros. La mulți ani, Dumitru!

Sfântul Dumitru sa-ti dea sănătate si putere sa lupți pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alături de cei dragi.

MESAJE DE SFANTUL DUMITRU

Sper ca sărbătoarea Sfântului Dumitru sa fie simbolul unui nou început, sa ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire si succes!

Sfântul Dumitru sa-ti dea sănătate si putere sa lupți pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alături de familie si cei dragi.

In aceasta zi speciala iți doresc numai bine, multa fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor, si fie ca Sfântul Dumitru sa te călăuzească mereu in viată.

Multa sănătate, putere de munca si împlinirea dorințelor atât pe plan profesional cat si pe cel privat. Sa iți dea Dumnezeu sănătate si liniște in suflet. Sa ti se împlinească visele si sa te poți bucura de tot ce ai!

MESAJE DE LA MULTI ANI DE SFANTUL DUMITRU

La mulți ani Dumitru si abia aștept ca sa sărbătorim aceasta frumoasa zi.

Draga Dumitru, pe ultima suta de metrii vreau sa-ti spun la mulți ani!

Sper sa fiu primul care iți spune la mulți ani de aceasta zi deosebita in care se sărbătorește ziua Sfântului Dumitru.

Onomastica plina de voie buna. La mulți ani Dumitru!

Cel mai frumos la mulți ani li transmit celui mai frumos nume, Dumitru. La mulți ani si cat mai mulți bani si sănătate pentru ca e mai scumpa de cat toate!

La mulți ani, de ziua numelui! Ziua numelui pe care li porți sa iți aducă noroc si bucurii! Sa ne trăiești! La mulți ani de Sf. Dumitru!

La mulți ani, Dumitrița! Sa fii fericita si mereu însoțita de cei care merita sa te iubească. La mulți ani, Dumitrița!

La mulți ani! Ziua numelui tău sa fie luminoasa si sa se prelungească in multe altele aducătoare de bucurii. La mulți ani de Sfântul Dumitru!

La mulți ani, Dumitru! Iți urez ca ziua ta onomastica sa iți aducă o raza de soare, sa ai inima plina de speranța iar in lume sa găsești numai fericire. La Mulți Ani, Dumitru!

La mulți ani de Sfantul Dumitru! Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Dumitru cat mai frumoasa!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. În rândul bărbaţilor, Dumitru este cel mai întâlnit nume, în timp ce, majoritatea femeilor care poartă numele de Dumitra.

Potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, majoritatea femeilor care îşi sărbătoresc onomastică la dată de 26 octombrie poartă numele de Dumitra (29.941), Dumitriţa (6.580), Mitra (480), Dumitrica (383), Demetra (340) sau Dumitrana (337).

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Dintre bărbaţii care îşi sărbătoresc onomastică la această dată, cei mai mulţi poartă numele de Dumitru (261.437), Mitică (8.112), Dimitrie (5.393) sau Dumitrache (1.036).

SFÂNTUL DUMITRU. Felicitări, urări, SMS-uri pe care le poţi trimite celor care îşi sărbătoresc onomastică.

URĂRI DE SFÂNTUL DUMITRU

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Fie ca toate împlinirile, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. Dumitru cât mai frumoasă!

La mulţi ani şi voioşie, Domnul alături să-ţi fie, bucurii să-ţi dăruiască şi nimic să nu-ţi lipsească! La mulţi ani, Dumitru!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Îţi urez că ziua numelui să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţă, iar anii ce vin să îţi aducă numai împliniri şi bucurii. La mulţi ani Dumitru!

Să ai o zi frumoasă. Să te bucuri de numele pe care-l porţi, să fii fericit, iubit şi bucuros. La mulţi ani, Dumitru!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de cei dragi.

MESAJE DE SFÂNTUL DUMITRU

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Sper că sărbătoarea Sfântului Dumitru să fie simbolul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes!

Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de familie şi cei dragi.

În această zi specială îţi doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorinţelor, şi fie că Sfântul Dumitru să te călăuzească mereu în viaţă.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Multă sănătate, putere de muncă şi împlinirea dorinţelor atât pe plan profesional cât şi pe cel privat. Să îţi dea Dumnezeu sănătate şi linişte în suflet. Să ţi se împlinească visele şi să te poţi bucură de tot ce ai!

MESAJE DE LA MULŢI ANI DE SFÂNTUL DUMITRU

La mulţi ani Dumitru şi abia aştept că să sărbătorim această frumoasă zi.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Dragă Dumitru, pe ultima sută de metrii vreau să-ţi spun la mulţi ani!

Sper să fiu primul care îţi spune la mulţi ani de această zi deosebită în care se sărbătoreşte ziua Sfântului Dumitru.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Onomastică plină de voie bună. La mulţi ani Dumitru!

Cel mai frumos la mulţi ani li transmit celui mai frumos nume, Dumitru. La mulţi ani şi cât mai mulţi bani şi sănătate pentru că e mai scumpă de cât toate!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. La mulţi ani, de ziua numelui! Ziua numelui pe care li porţi să îţi aducă noroc şi bucurii! Să ne trăieşti! La mulţi ani de Sf. Dumitru!

La mulţi ani, Dumitriţa! Să fii fericită şi mereu însoţită de cei care merită să te iubească. La mulţi ani, Dumitriţa!

La mulţi ani! Ziua numelui tău să fie luminoasă şi să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. La mulţi ani de Sfântul Dumitru!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. La mulţi ani, Dumitru! Îţi urez că ziua ta onomastică să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţa iar în lume să găseşti numai fericire. La Mulţi Ani, Dumitru!

La mulţi ani de Sfântul Dumitru! Fie că toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. Dumitru cât mai frumoasă!

Mesaje, URĂRI, SMS-URI de SFÂNTUL DUMITRU

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Fie că toate împlinirile, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. Dumitru cât mai frumoasă!

La mulţi ani şi voioşie, Domnul alături să-ţi fie, bucurii să-ţi dăruiască şi nimic să nu-ţi lipsească! La mulţi ani Dumitru!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Îţi urez că ziua numelui să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţa iar anii ce vin să îţi aducă numai împliniri şi bucurii. La mulţi ani Dumitru!

Să ai o zi frumoasă. Să te bucuri de numele pe care-l porţi, să fii fericit, iubit şi bucuros. La mulţi ani, Dumitru!

Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de cei dragi.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Sper că sărbătoarea Sfântului Dumitru să fie simbolul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes!

Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de familie şi cei dragi.

În această zi specială îţi doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorinţelor, şi fie că Sfântul Dumitru să te călăuzească mereu în viaţă.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU .Multă sănătate, putere de muncă şi împlinirea dorinţelor atât pe plan profesional cât şi pe cel privat.

Să îţi dea Dumnezeu sănătate şi linişte în suflet. Să ţi se împlinească visele şi să te poţi bucură de tot ce ai!

Mesaje, URĂRI, SMS-URI de SFÂNTUL DUMITRU

O zi de Sf. Dumitru cât mai frumoasă!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Fie că toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. Dumitru cât mai frumoasă!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. La mulţi ani, Dumitra!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Din adâncul sufletului îţi doresc că anii ce se scurg să treacă precum razele soarelui mângâie o trestie umedă şi bătută de vânt, precum iubirea alina sufletele suferinde. Să fii fericită şi mereu însoţită de cei care merită să te iubească. La mulţi ani, Dumitra!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Onomastică fericită!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Ziua numelui tău să fie luminoasă şi să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. La mulţi ani!

La mulţi ani de ziua de nume!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Îţi urez că ziua ta onomastică să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţa iar în lume să găseşti numai fericire. La Mulţi Ani, Dumitru!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. La mulţi ani, Dimitrie!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul unei privighetori şi la fel de frumoasă precum o grădina plină cu flori. La Mulţi Ani, Dimitrie!

La mulţi ani, Dumitru!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Să ai o zi frumoasă. Să te bucuri de numele pe care-l porţi, să fii fericit, iubit şi bucuros. La mulţi ani, Dumitru!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. O zi de nume cât mai frumoasă!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Îţi urez La Mulţi Ani, pentru că porţi acest nume. Fie că Sfântul Dumitru pe care îl reprezinţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară.

La mulţi ani de Sf. Dumitru!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Să ai parte de multă sănătate, bucurii şi multe împliniri. Să te bucuri de această zi frumoasă mereu.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. La mulţi ani cu ocazia sărbătoririi numelui!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Sper că sărbătoarea Sfântului Dumitru să fie semnalul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes!

Felicitări cu ocazia onomasticii!

Mesaje şi urări de Sf. Dumitru

Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de familie şi cei dragi.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Sfântul Dumitru este sărbătorit de creştinii ortodocşi. În credinţă populară, anul este împărţit în vara şi iarnă. Dacă Sfântul Gheorghe încuie iarnă şi înfrunzeşte întreagă natură, Sfântul Dumitru desfrunzeste codrul şi usucă toate plantele. Există credinţă că în această zi, căldură intră în pământ şi gerul începe a-şi arată colţii.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Urări de Sfântul Dumitru

Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de cei dragi! La mulţi ani!

Sper că sărbătoarea Sfântului Dumitru să fie simbolul unui nou început, să ai parte de un drumUrari, mesaje şi sms-uri de Sfântul Dumitru presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes! La mulţi ani!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. În această zi specială îţi doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorinţelor, şi fie că Sfântul Dumitru să te călăuzească mereu în viaţă!

Să îţi dea Dumnezeu sănătate şi linişte în suflet. Să ţi se împlinească visele şi să te poţi bucură de tot ce ai!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. La mulţi ani! Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de familie şi cei dragi!

Mesaje de Sfântul Dumitru

Fie că toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfântul Dumitru cât mai frumoasă!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Din adâncul sufletului îţi doresc că anii ce se scurg să treacă precum razele soarelui mângâie o trestie umedă şi bătută de vânt, precum iubirea alina sufletele suferinde. Să fii fericit/a şi mereu însoţit/a de cei care merită să te iubească. La mulţi ani!

Trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieţii tale, lasă-i astăzi să se împletească într-un buchet al împlinirii. Fie că florile iubirii să-ţi împodobească viaţă şi să-ţi vezi împlinite toate dorinţele.

Dacă toată lumea îţi doreşte că această zi să fie una minunată, eu îţi urez că toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii şi realizări! La mulţi ani!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Apropiidu-se o mare zi de sărbătoare, Sfântul Dumitru şi ziua numelui tău, primeşte din partea mea multe urări de bine, sănătate, mult noroc şi împlinirea tuturor dorinţelor! Dumnezeu să te călăuzească în tot ceea ce faci. La mulţi ani!

Sms-uri de Sfântul Dumitru

Să ai parte de multă sănătate, bucurii şi multe împliniri. Să te bucuri de această zi frumoasă mereu! La mulţi ani!

Ziua numelui tău să fie luminoasă şi să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. La mulţi ani!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Îţi urez că ziua ta onomastică să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţa, iar inUrari, mesaje şi sms-uri de Sfântul Dumitru lume să găseşti numai fericire. La mulţi ani, Dumitru!

Sper că ziua numelui tău să îţi aducă multe motive de a sărbători. La mulţi ani!

Fie că sfântul ce te protejaza să-ţi aducă mult noroc, fericire şi împliniri. Să ai o zi minunată! La mulţi ani!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Fie că Sfântul Dumitru să te ocrotesca, să-ţi călăuzească paşii şi să-ţi lumineze calea!

Sf Dumitru 26 octombrie. Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir este prăznuit de către Biserica Ortodoxă în fiecare an pe 26 octombrie. Acesta a trăit pe vremea lui Diocleţian şi Maximilian Galeriu, împăraţi faimoşi ai Imperiului Român. Dimitrie era fiul voievodului din cetatea Tesalonicului. Acesta a fost botezat în taină, părinţii săi temându-se de ceea ce ar fi putut păţi atât ei, cât şi copilul în acea perioadă în care păgânii persecutau creştinii. Acesta a fost învăţat despre Dumnezeu şi creştinism într-o cameră ascunsă a palatului lor.

Sf Dumitru. Sf. Mare Mucenic Dimitrie a cunoscut tainele sfintei credinţe şi tot ceea ce putea învăţa despre Dumnezeu şi despre Mântuitor, despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut şi despre milostenia de care a dat dovadă de-a lungul vieţii Sale. Aceste lucruri reprezintă începuturile lui Dimitrie în slujba lui Dumnezeu.

Sf Dumitru 26 octombrie. Pe măsură ce anii treceau, Dimitrie devenea tot mai înţelept. În momentul în care părinţii acestuia s-au dus la Dumnezeu, el a rămas singur, moştenitor al averilor şi al numelui.

Împăratul Maximian, auzind de moartea tatălui lui Dimitrie, îl cheamă pe acesta la el. Văzând faptul că este o persoană foarte înţeleaptă decide că Dimitrie ar trebui să devină voievod al cetăţii. Toţi credincioşii din cetate s-au bucurat la auzul veştii şi l-au întâmpinat cu mare bucurie. Dimitrie i-a îndrumat cu vrednicie şi a adus pe calea cea dreaptă foarte mulţi oameni.

Sf Dumitru 26 octombrie. Auzind faptul că Dimitrie este creştin, Maximian a devenit foarte mânios. Întorcându-se de la o bătălie împotriva sciţilor, Maximian ordona organizarea de praznice în fiecare cetate, în cinstea zeilor. Astfel, împăratul ajunge la Tesalonic unde îl întreabă pe Dimitrie dacă tot ceea ce auzise despre el este adevărat. Dimitrie, fără să stea pe gânduri, îi răspunde sincer şi direct lui Maximian, mărturisindu-i că el este creştin. Răspunsul lui Dimitrie l-a enervat şi mai tare pe Maximian, care ordona ca Dimitrie să fie închis în temniţă până în momentul în care jocurile care erau date în cinstea venirii sale ar fi luat sfârşit.

Sf Dumitru 26 octombrie. Tradiţii: Ce este Focul lui Sâmedru

Sfântul Dumitru 2016. Printre cele mai spectaculoase obiceiuri care se săvârsesc în ajun de Sâmedru sunt focurile vii. În ajunul sărbătorii, în noaptea de 25 octombrie se ţine „Focul lui Sâmedru”, moment în care oamenii obişnuiesc să aprindă focuri în curţi sau pe dealuri, peste care copiii sar pentru a fi sănătoşi iar tinerii să se căsătorească.

Conform tradiţiei, persoanele care sar peste flăcări vor fi sănătoşi întregul an şi feriţi de necazuri, nenorociri şi boli. Rolul focului este de a alunga atât fiarele, având şi puteri roditoare, astfel încât după ce este stins oamenii obişnuiesc să arunce în grădină cenuşă şi cărbuni.

Sfântul Dumitru. Femeile mai înaintate în vârstă, în special cele din mediul rural, obişnuiesc să împartă covrigi, nuci, mere, pâine, struguri şi prune uscate tuturor celor care sar peste foc, conform calendarulortodox.ro.

De asemenea, în această zi se pomenesc şi morţii şi se dă de pomană colivă de Sâmedru dar şi colaci în formă de cruce.

Conform tradiţiei, Sanmedru era considerat patronul păstorilor care adaugă în cadrul superstiţiilor un străvechi obicei care în regiunea Moldovei se practică şi în zilele noastre. Pentru a putea vedea cum va fi iarnă care vine, păstorii obişnuiesc să îşi aşeze cojocul pe iarbă în mijlocul oilor, aşteptând să vadă care oaie se va aşeza pe el. Dacă o oaie neagră se aşează înseamnă că iarnă va fi una bună, în timp ce dacă se va culcă o oaie albă, iarnă va fi aprigă.

Sf Dumitru 26 octombrie. O altă datină prin care oamenii obişnuiau să vadă cum va fi vremea era mersul oilor în dimineaţă de Sfântul Dumitru. Dacă se va trezi prima oară o oaie albă şi va merge spre sud iarnă va fi una grea, iar dacă se va trezi una neagră şi va merge pe nord, iarnă va fi uşoară.

De sărbătoarea Sfântului Dumitru Izvorâtorul de Mir se întâlnesc foarte multe obiceiuri frumoase şi în alte regiuni ale ţării de 26 octombrie.

Sf Dumitru 26 octombrie. De exemplu, în Bucovina, persoanele care vor semăna usturoiul după Sanmedru vor avea parte anul viitor doar de pagubă. În regiunea Olteniei, oamenii cred că doar dacă vei respectă toate tradiţiile acestei sărbători vei fi într-adevăr protejat de necazuri şi primejdii. Oamenii de la ţară obişnuiau să respecte aceste superstiţii cu stricteţe pentru a-şi proteja animalele de lupi.

Tot astăzi se taie şi coamă cailor tineri pentru că această să crească frumoasă. Totuşi, de Sfântul Dumitru nu trebuie folosit piaptanul. În caz contrar vei atrage asupra ta necazuri şi primejdii.

Sfântul Dumitru. Conform credinţei populare, Sfântul Dumitru este ziua în care toate socotelile sunt lichidate (chirii, împrumuturi), care au fost făcute cu şase luni în urmă, însă şi încheierea altora noi.

Mai mult, de Sfântul Dumitru, servitorii se tocmesc pentru diverse treburi şi se strică stânele. În unele zone, ţăranii îl prăznuiesc pe Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de mir, că fiind cel care a dat oamenilor vinul, folosit la Sfânta Împărtăşanie.

Sf. Dumitru. RUGĂCIUNE către Sfântul Dumitru:

„Sfinte Dumitru, tu ai fost ales de Dumnezeu şi hărăzit să ocupi funcţia de proconsul, în timpul crudului persecutor al creştinismului, Maximilian; lucrul acesta ţi-a îngăduit să poţi veşti cu mai multă uşurinţă şi autoritate cuvântul mântuitor al sfintei Evanghelii.

Tu nu te-ai lăsat impresionat nici de promisiunile tiranului, nici de ameninţările lui, ci ai renunţat la orice demnitate lumească pentru a câştigă fericirea veşnică.

Împărţind toate bunurile tale celor săraci ai mers la închisoare cântând cel mai frumos imn de biruinţă al creştinilor: ‘Aleluia.’ Străpuns de sulitele ucigaşilor te-ai asemănat cu Mântuitorul tău răstignit pe cruce.

Te rog mijloceşte-mi şi mie harul să gust măcar în parte fericirea pe care o da trăirea sinceră a credinţei.

Binecuvântează-mă şi pe mine, că să mă pot împotrivi greutăţilor pe care le întâlnesc în strădania de a-mi apară credinţă.

Binecuvântează-mă şi pe mine, că să mă pot împotrivi greutăţilor pe care le întâlnesc în strădania de a-mi apară credinţă.

Bunul Dumnezeu a răsplătit cucernicia şi dragostea cu care ai îndurat toate suferinţele săvârşind nenumărate minuni cu moaştele tale, care atunci când au fost găsite emanau un parfum plăcut mirositor.

Da-mi şi mie harul să fiu în viaţă o plăcută mireasma a lui Cristos în mijlocul lumii stricate şi să duc pe cât mai mulţi pe drumul mântuirii prin pildă şi rugăciunea mea. Amin’.

SFÂNTUL DUMITRU. În cazul în care cunoști pe cineva care-și serbează astăzi ziua onomastică, îi poți transmite cele mai frumoase mesaje și urări de Sfântul Dumitru.

SFÂNTUL DUMITRU. Fie ca toate împlinirile, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. Dumitru cât mai frumoasă!

SFÂNTUL DUMITRU. La mulţi ani şi voioşie, Domnul alături să-ţi fie, bucurii să-ţi dăruiască şi nimic să nu-ţi lipsească! La mulţi ani, Dumitru!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Îţi urez că ziua numelui să îţi aducă o rază de soare, să ai inima plină de speranţă, iar anii ce vin să îţi aducă numai împliniri şi bucurii. La mulţi ani Dumitru!

Să ai o zi frumoasă. Să te bucuri de numele pe care-l porţi, să fii fericit, iubit şi bucuros. La mulţi ani, Dumitru!

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de cei dragi.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Sper că sărbătoarea Sfântului Dumitru să fie simbolul unui nou început, să ai parte de un drum presărat cu bucurii, împliniri, sănătate, fericire şi succes!

SFÂNTUL DUMITRU. Sfântul Dumitru să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să ai parte numai de clipe minunate, de bucurii şi fericire alături de familie şi cei dragi.

În această zi specială îţi doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorinţelor, şi fie că Sfântul Dumitru să te călăuzească mereu în viaţă.

MESAJE SFÂNTUL DUMITRU. Multă sănătate, putere de muncă şi împlinirea dorinţelor atât pe plan profesional cât şi pe cel privat. Să îţi dea Dumnezeu sănătate şi linişte în suflet. Să ţi se împlinească visele şi să te poţi bucură de tot ce ai!

Mesaje şi SMS-uri de Sfântul Dumitru

Fie ca toate implinirile, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni. Iti doresc o zi de Sf. Dumitru cat mai frumoasa!

La multi ani si voiosie, Domnul alaturi sa-ti fie, bucurii sa-ti daruiasca si nimic sa nu-ti lipseasca! La multi ani Dumitru!

Sa ai o zi frumoasa. Sa te bucuri de numele pe care-l porti, sa fii fericit, iubit si bucuros. La multi ani, Dumitru!

Sper ca sarbatoarea Sfantului Dumitru sa fie simbolul unui nou inceput, sa ai parte de un drum presarat cu bucurii, impliniri, sanatate, fericire si succes!

Sfantul Dumitru sa-ti dea sanatate si putere sa lupti pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alaturi de familie si cei dragi.

Sa iti dea Dumnezeu sanatate si liniste in suflet. Sa ti se implineasca visele si sa te poti bucura de tot ce ai!

In aceasta zi speciala iti doresc numai bine, multa fericire, indeplinirea tuturor dorintelor, si fie ca Sfantul Dumitru sa te calauzeasca mereu in viata.

Iti urez ca ziua ta onomastica sa iti aduca o raza de soare, sa ai inima plina de speranta iar in lume sa gasesti numai fericire. La Multi Ani, Dumitru!

Sfantul Dumitru sa-ti dea sanatate si putere sa lupti pentru idealurile tale. Sa ai parte numai de clipe minunate, de bucurii si fericire alaturi de cei dragi.

Sper sa fiu primul care iti spune la multi ani de aceasta zi deosebita in care se sarbatoreste ziua Sfantului Dumitru.

Onomastica plina de voie buna. La multi ani Dumitru!

Cel mai frumos la multi ani il transmit celui mai frumos nume, Dumitru. La multi ani si cat mai multi bani si sanatate pentru ca e mai scumpa de cat toate!