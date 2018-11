MESAJE Sfinţii Mihail şi Gavriil. Trimite cele mai frumoase urări de La Mulţi Ani celor dragi

Sunt multi cei care isi sarbatoresc astazi, 8 noiembrie, ziua onomastica Daca te numeri printre cei care poarta unul din derivatele numelor de Mihail si Gavriil, atunci iti uram un frumos si cald "La Multi Ani". Daca prietenii, rudele, colegii, cunostintele tale poarta acest nume, trimite-le atunci un gand frumos si o urare de bine. Arata-le ca iti sunt dragi, ca ii ai aproape de inima ta si ca nu ai uitat de ei in aceasta zi deosebita.

De Sfantul Mihail si Gavriil, ti-am pregatit cateva dintre cele mai simple si frumoase urari de La Multi Ani pe care le poti trimite drept cadou de suflet. Garbo iti prezinta cateva sugestii originale de mesaje prin care le poti transmite sarbatoritilor un gand frumos. Da mai departe urarea ta de bine!

Urari speciale de Sfantii Mihail si Gavriil! Trimite-le celor dragi!

Fie ca sfintii Mihail si Gavriil sa-ti aduca numai fericire, noroc si impliniri. Sa ai o zi frumoasa!

Cu ocazia sfintilor Mihail si Gavriil iti urez un calduros La multi ani !

De Sf. Mihail si Gavriil, fie ca cei dragi sa te inconjoare cu caldura sufletelor lor intr-o seara magica, iar fericirea sa te ia in bratele ei in acest moment special!

De ziua numelui tau, iti doresc ca cele mai bune si frumoase lucruri sa te copleseasca si sa straluceasca in calea ta catre fericire. La multi ani!

O zi minunata si o viata plina de bucurii! La multi ani, Gabriel/Mihai!

De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui!

In aceasta zi speciala iti doresc sa gasesti fericire si dragoste in orice persoana si in orice lucru din viata ta!

De ziua ta de nume iti doresc sanatate si noroc. Fiecare zi sa inceapa cu o lucru frumos, fiecare clipa sa iti aduca implinire. La multi ani!

Cu ocazia Sfintilor Mihail si Gavriil, iti doresc un munte de sanatate, o mare de iubire si un ocean de fericire!

Sper ca ziua numelui tau sa iti aduca numai motive de a sarbatoare. La multi ani!

De Sf. Mihail si Gavriil, fie ca cei iubiti sa te inconjoare cu caldura sufletelor lor intr-o seara minunata, iar fericirea sa te stranga in bratele ei in acest moment special!

Ingerii Mihail si Gavriil sa iti calauzeasca pasii, sa iti aduca fericire in inima si in suflet si sa fie intotdeauna cu tine! La multi ani!

De ziua ta de nume, Gabriel/Mihai, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui!

Cu ocazia zilei de nume, iti urez sa ai parte de cele mai frumoase clipe alaturi de cei dragi!La multi ani!

La multi ani de ziua numelui tau! Numai bucurii, sanatate si lucruri frumoase iti doresc!

Cu ocazia zilei tale de nume iti urez La Multi Ani! Multa Sanatate, Noroc si Fericire!

Azi fiind o mare sarbatoare,Sfintii Mihail si Gavriil si ziua numelui tau , primeste din partea mea multe urari de bine, fericire, mult noroc si implinirea tuturor dorintelor!