MESAJE SFINTII MIHAIL SI GAVRIL 2018: cele mai frumoase urari de SF. MIHAIL şi Gavriil

MESAJE SFINTII MIHAIL SI GAVRIL 2018: Din cele 1.306.537 de persoane care poartă nume sau derivate ale numelor de Mihail şi Gavriil, majoritatea sunt bărbaţi (726.294).

Cei mai mulţi poartă numele de Mihai (360.872), Gabriel (237.458), Mihail (54.158), Mihăiţă (27.197) şi Gavril (22.058).

Totodată, se sărbătoresc şi Gavrilă (8.131), Mihnea (6.786), Gabi (4.047), Mihalache (2.544) şi Mişu (1.632).

Cele mai frecvente prenume ale femeilor sărbătorite în această zi sunt Mihaela (351.150), Gabriela (218.815), Mihaiela (6.595), Gabi (3.5189) şi Găbiţa (159).

SFINTII MIHAIL SI GAVRIL. Felicitari, mesaje, cele mai frumoase urari, 8 noiembrie 2018 La mulți ani și fie ca sfinții care te protejează să te călăuzească mereu!

Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiți un călduros „La mulți ani", multă sănătate, multe realizări și tot ce va doriți lângă cei dragi.

Dragă Mihai / Mihaela / Gavril / Gabriel/ Gabriela , de ziua numelui tău îți dorim un sincer „LA MULȚI ANI" să ai parte de mulți bani, sănătate și voie bună. Petrecere frumoasă alaturi de cei dragi.

Ziua numelui să fie luminoasă și să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii! LA MULȚI ANI!

SFINTII MIHAIL SI GAVRIL. Felicitari, mesaje, cele mai frumoase urari, 8 noiembrie 2018 Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, satisfacții și multă sănătate. La mulți ani!

Felicitări cu ocazia aceastei zile. Îti urez să fii mereu sănătos, energic și plin de bucurie. La mulți ani, Mihai / Mihaela / Gavril Gabriel/ Gabriela!

La mulți ani, fericire, împacare sufletească, flori, iubire, sănătatea te palească, prietenii să nu te uite și să ai bucurii multe!

La mulți ani cu veselie / Sănătate pe vecie / Casa plină de bucate / Dragoste pe săturate / Bani la greu / Noroc cu carul / La mulți ani și sus paharul!!

Astazi este o zi speciala pentru tine iar tu esti special(a) pentru noi in fiecare zi. Iti doresc din adancul sufletului sa ai parte numai de impliniri, satisfactii si multa sanatate. La multi ani!

MESAJE SF MIHAIL ȘI GAVRIL De ziua numelui tau iti doresc sa ai parte de succes, impliniri si sanatate. Sfantul al carui nume il porti sa te ocroteasca si sa te calauzeasca in viata. La multi ani!

Draga Mihai / Mihaela / Gavril Gabriel/ Gabriela, de ziua numelui tau iti dorim un sincer La Multi Ani, sa ai parte de multi bani, sanatate si voie buna. Petrecere frumoasa alaturi de cei dragi!

SFINTII MIHAIL SI GAVRIL. Felicitari, mesaje, cele mai frumoase urari, 8 noiembrie 2018 În zi de mare sarbatoare a Ortodoxiei, pentru că porţi numele unui sfânt îţi urez multă sănătate şi fericire!

Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată înţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se-mplinească!

La Mulţi Ani, Mihai / Mihaela / Gavril / Gabriel/ Gabriela, şi sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale!

Cu ocazia zilei Sfântului tău, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

La mulţi ani şi fie ca Sfântul al cărui nume îl porți să te călăuzească mereu!

MESAJE Mihail si Gavril

MESAJE Mihail si Gavril pentru prieteni și familie

– „Sper ca ziua numelui tău să îți aducă multe motive de a sărbătorii. La mulți ani, Mihai!”

– „De ziua numelui tău cele mai frumoase dorințe să devină realitate. La multi ani, Gabriel!”

– „Fie ca Sfinții ce te protejază să-ți aducă mult noroc, fericire și împliniri. Să ai o zi minunată!”

– „Ziua numelui să-ți fie plină de realizari și să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viața ta! La mulți ani, Gabi!”

– „Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulți ani, Gabriela!”

– „Dacă toată lumea îți dorește ca această zi să fie una minunată, eu iți urez ca toate zilele ce urmează să fie pline de bucurii și realizări și să îți umple sufletul de voie bună. La mulți ani, Mihai!”

– „Trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieții tale, lasă-i astăzi să se împletească într-un buchet al implinirii. Fie ca florile iubirii să-ți împodobească viața și să-ți vezi împlinite toate dorințele. La mulți ani, Mihaela!”

– „Gabriel(a) te felicit cu ocazia zilei de naștere și îți urez un cer senin, un soare strălucitor, fericire deplină și tot ceea ce este mai pur și mai luminos. Fie ca această sărbătoare să-ți aducă în dar realizarea tuturor visurilor.”

– „Scumpă Mihaela, îți doresc să îți sărbătorești ziua numelui înconjurată de sănătate, fericire și de privirile pline de iubire ale celor dragi ție!”

– „Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de colorată precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori.”

– “De Sfântul Mihail și Gavriil, fie ca cei dragi să te înconjoare cu caldura sufletelor lor într-o seară magică, iar fericirea să te ia în brațele ei în acest moment special!”

Mesaje religioase – MESAJE Mihail si Gavril

– „La mulți ani, de Sfinții Mihail și Gavriil! Să ai parte de multă sănătate, bucurii, împliniri și să te bucuri de această zi frumoasă mereu!”

– „Îngerul Gavril, înger al Bunei Vestiri, să îţi călăuzească paşii Gabriel/Gabriela şi să ai parte de o zi la fel de frumoasă ca tine “La mulţi ani!””

– „Arhanghelul Mihail, înger al adevărului şi al dreptăţii, să-ţi stea alături mereu, la bine şi la greu, să-ţi lumineze calea şi să-ţi arate destinul. La mulţi ani Mihai/Mihaela!”

– „Azi fiind o mare sărbătoare, Sfinții Mihail și Gavriil și ziua numelui tău, primește din partea mea multe urări de bine, fericire, mult noroc și împlinirea tuturor dorințelor!”

– „Fie ca din această zi Sfântă, în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. Multă sănătate şi un sincer La mulţi ani!”

MESAJE de MIHAIL şi GAVRIL 2014. Urări care pot fi trimise prin SMS

De Sf. Mihail si Gavriil, fie ca cei dragi sa te inconjoare cu caldura sufletelor lor intr-o seara magica, iar fericirea sa te ia in bratele ei in acest moment special!



De ziua ce-ti surade-n prag Si-i porti frumosul nume, Eu iti doresc tot ce-i mai drag Si mai frumos pe lume.



De ziua numelui tau, iti doresc ca toate lucrurile bune si frumoase sa te copleseasca si sa straluceasca in calea ta catre fericire. La multi ani!



De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca macar jumatate din dorintele pe care o sa ti le pui!



FIE CA SFINTII CE TE PROTEJEAZA SA-TI ADUCA MULT NOROC, FERICIRE SI IMPLINIRI.



La multi ani, de Sfintii Mihail si Gavril! Sa ai parte de multa sanatate, bucurii si impliniri cat cuprinde si sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu!



La multi ani, dragul meu Mihai! Ziua numelui tau sa-ti fie luminoasa si fericita si sa te bucuri mereu de orice lucru frumos din viata ta!



O zi frumoasa si o viata plina de bucurii! La multi ani, Gabriel!



Scumpa Mihaela, iti doresc sa iti sarbatoresti ziua numelui inconjurata de sanatate, fericire si de privirile pline de iubire ale celor dragi tie!



Scumpa Gabriela, iti doresc sa iti sarbatoresti ziua numelui inconjurata de sanatate, fericire si de privirile pline de iubire ale celor dragi tie!



De Sf. Mihail si Gavriil, fie ca cei dragi sa te inconjoare cu caldura sufletelor lor intr-o seara magica, iar fericirea sa te ia in bratele ei in acest moment special!



Scumpa Mihaela, iti doresc sa iti sarbatoresti ziua numelui inconjurata de sanatate, fericire si de privirile pline de iubire ale celor dragi tie!

Peste 1,3 milioane de români îşi serbează onomastica cu ocazia zilei Sfinţilor Arhanghei Mihai şi Gavril. Dacă printre cei dragi sau printre cunoştinţe ai pe cineva ce poartă numele celor doi sfinţi poţi trimite un gând bun printr-un mesaj sau sms.



Iată mai jos câteva exemple pentru inspiraţie:



La mulţi ani, de Sfinţii Mihail şi Gavril! Să ai parte de multă sănătate, bucurii şi împliniri cât cuprinde şi să te bucuri de această zi frumoasă mereu!



Îngerul Gavril, înger al Bunei Vestiri, să îţi călăuzească paşii Gabriel/Gabriela şi să ai parte de o zi la fel de frumoasă ca tine "La mulţi ani!"



Arhanghelul Mihail, înger al adevărului şi al dreptăţii, să-ţi stea alături mereu,la bine şi la greu, să-ţi lumineze calea şi să-ţi arate destinul. La mulţi ani Mihai/Mihaela!



De Sfinţii Mihail şi Gavril, zi sfântă, să se răsfrângă asupra ta toată bunătatea şi dragostea ce izvorăsc dintr-o inimă mare. La mulţi ani!



La mulţi ani! Îngerii să-ţi călăuzească paşii şi Sfânta Fecioară să-ţi lumineze drumul în viaţă.



Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. La mulţi ani de Sfinţii Mihail şi Gavril!



Fie ca toate întâmplările frumoase şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfinţii Mihail şi Gavril cât mai frumoasă!



Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur şi eu celor ce-ţi doresc din adâncul sufletului la mulţi ani!



Cineva acolo sus te iubeşte, cineva aici jos ţine tare mult la tine. La mulţi ani!



Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de colorată precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori.



Păstrează-ţi sufletul tânăr şi bucură-te neîncetat, pentru mine rămai un prieten de nădejde şi un om de valoare! Fie ca Sfinţii Mihail şi Gavril să-ţi lumineze vieţile şi mintea mereu! La mulţi ani!



De Sf. Mihail şi Gavriil, fie ca cei dragi să te înconjoare în căldura sufletelor lor într-o zi magică, iar fericirea să te ia in braţele ei în acest moment special!



De ziua numelui tău, îţi doresc ca toate lucrurile bune şi frumoase să te copleşească şi să strălucească în calea ta către fericire. La mulţi ani!



De ziua ce-ţi surâde-n prag/ De-i porţi frumosul nume/ Eu îţi doresc tot ce-i mai drag/ Şi mai frumos pe lume!



De ziua numelui tău, îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire şi sănătate şi să ţi se îndeplinească măcar jumatate din dorinţele pe care o să ţi le pui!



Cu ocazia sărbatorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate, fericire şi să ai parte numai de zile senine şi însorite!



Ziua numelui să-ţi fie plină de realizari şi să te bucuri mereu de orice lucru frumos din viaţa ta!



Îngerul Mihail să îţi călăuzească paşii, să îţi aducă bucurie în suflet şi să fie întotdeauna cu tine! La mulţi ani!



Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur şi eu celor ce-ţi doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulţi ani!



MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2014 – Felicitări, mesaje și urari de Sfinții Mihail și Gavril. Cele mai frumoase MESAJE Mihai, Mihaela, Gavril, Gabriel, Gabriela. MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2018 MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL. Felicitări, mesaje și urari de Sfinții Mihail și Gavril. Cele mai frumoase MESAJE Mihai, Mihaela, Gavril, Gabriel, Gabriela. Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri este sărbătorit de creştinii ortodocşi sâmbătă, 8 noiembrie. În aceeaşi zi, peste 1,3 milioane de români îşi serbează ziua onomastică. Vocea Transilvaniei.ro vă prezintă mai jos idei de MESAJE ŞI URĂRI DE SF MIHAIL ŞI GAVRIL, pe care le puteţi trimite atât membrilor familiei care își sărbătoresc onomastica, cât și cunoștințelor și apropiaților:

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2018 – La mulți ani și fie ca sfinții care te protejează să te călăuzească mereu!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2018.

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2014 – Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiți un călduros “La mulți ani”, multă sănătate, multe realizări și tot ce va doriți lângă cei dragi.

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL - Dragă Mihai / Mihaela / Gavril / Gabriel/ Gabriela , de ziua numelui tău îți dorim un sincer “LA MULȚI ANI” să ai parte de mulți bani, sănătate și voie bună. Petrecere frumoasă alaturi de cei dragi!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2018 – Ziua numelui să fie luminoasă și să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii! LA MULȚI ANI!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL – Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, satisfacții și multă sănătate. La mulți ani!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL – Felicitări cu ocazia aceastei zile. Îti urez să fii mereu sănătos, energic și plin de bucurie. La mulți ani, Mihai / Mihaela / Gavril Gabriel/ Gabriela!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2018 - La mulți ani, fericire, împacare sufletească, flori, iubire, sănătatea te palească, prietenii să nu te uite și să ai bucurii multe!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL – La mulți ani cu veselie / Sănătate pe vecie / Casa plină de bucate / Dragoste pe săturate / Bani la greu / Noroc cu carul / La mulți ani și sus paharul!!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2018 - Zâmbește și s-aveți parte de toată distracția și emoția specifică acestei zile, iar întreaga zi să vă fie binecuvântată cu fericire, bucurie, raze de soare și prietenie.

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL – Îți urez “La mulți ani” pentru că porți acest nume, și fie ca Sfinții Mihail și Gavril, să-și coboare ochii asupra ta și să îți dăruiască fericirea dorită și numai bucurii și liniște interioară.

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2018 – FELICITĂRI, MESAJE ȘI URARI DE SF MIHAIL SI GAVRIL. CELE MAI FRUMOASE MESAJE DE SF MIHAIL SI GAVRIL 2015

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL. La mulți ani ! Așa cum soarele luminează pentru toată omenirea așa și tu ne luminezi nouă viața .Fie-vă viața senină ca răsăritul de soare, iar sufletul mereu curat și tânăr ca roua de pe flori. O zi de neuitat care să țină o viață!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2018. Fie ca aceasta zi sa-ti deschida poarta unui viitor plin de succese si realizari. Sfantul al carui nume il porti sa te ocroteasca si sa te calauzeasca mereu. La Multi Ani!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL. Astazi este o zi speciala pentru tine iar tu esti special(a) pentru noi in fiecare zi. Iti doresc din adancul sufletului sa ai parte numai de impliniri, satisfactii si multa sanatate. La multi ani!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2018. De ziua numelui tau iti doresc sa ai parte de succes, impliniri si sanatate. Sfantul al carui nume il porti sa te ocroteasca si sa te calauzeasca in viata. La multi ani!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL. Draga Mihai / Mihaela / Gavril Gabriel/ Gabriela, de ziua numelui tau iti dorim un sincer La Multi Ani, sa ai parte de multi bani, sanatate si voie buna. Petrecere frumoasa alaturi de cei dragi!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2018. În zi de mare sarbatoare a Ortodoxiei, pentru că porţi numele unui sfânt îţi urez multă sănătate şi fericire!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL. Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată înţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se-mplinească!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2018. La Mulţi Ani, Mihai / Mihaela / Gavril / Gabriel/ Gabriela, şi sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL. Cu ocazia zilei Sfântului tău, îţi doresc o oră de linişte, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire şi iubire. La mulţi ani!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2018. La mulţi ani şi fie ca Sfântul al cărui nume îl porți să te călăuzească mereu!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL. Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urari pentru o zi minunata si un an plin de realizari. La multi ani de ziua numelui!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL. Tot ce-ţi doresti, tot ce-ţi lipseşte şi-ţi foloseşte, sănătate, prieteni adevăraţi şi multă bucurie!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2018. De ziua numelui tău, îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire, sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorinţele. La mulţi ani!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL. Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate, fericire şi tot binele din lume. Să ai parte numai de zile senine şi însorite!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2018. Îţi urez La mulţi ani, pentru că porţi acest nume şi fie ca Sfântul pe care îl reprezinţi să-şi coboare ochii asupra ta şi să îţi dăruiască fericirea dorită şi liniştea interioară.

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL. Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi cât mai frumoasă!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2018. In zi de mare sarbatoare a Ortodoxiei va urez multa sanatate si fericire! La multi ani!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL. Zâmbește și s-aveți parte de toată distracția și emoția specifică acestei zile, iar întreaga zi să vă fie binecuvântată cu fericire, bucurie, raze de soare și prietenie.

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2018. Cu ocazia sarbatorii zilei tale de nume, iti doresc multa sanatate, fericire si tot binele din lume. Sa ai parte numai de zile senine si insorite!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL. Cu ocazia sarbatoririi numelui primiti un calduros La Multi Ani, sanatate, multe realizari si tot ce va doriti langa cei dragi!

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL 2018. Sa fii mereu tanar(a) si cu acelasi spirit vesel. Viata sa-ti ofere clipe minunate si bucurii nemaiintalnite. La multi ani fericiti.

MESAJE SF MIHAIL SI GAVRIL. Sa ai parte de sanatate, multe realizari si sa te bucuri de aceasta zi frumoasa mereu! La multi ani!

Felicitări de Sfintii Mihail si Gavril:



Dragă Mihaela, îţi trimit cele mai calde urări de bine, sănătate şi multe bucurii! Cu drag.



Am cautat mesaje de ziua ta, Gabriela, cat mai frumoase cat mai originale, acum o sa-l dau pe asta?... iti trimit unul mai frumos data viitoare :)



Arhanghelul Mihail, inger al adevarului si dreptatii sa-ti stea alaturi mereu, la bine si la greu, sa-ti lumineze calea si sa-ti arate destinul. La multi ani Mihai!

Ziua numelui tau sa-ti fie luminoasa si fericita. Sa te bucuri mereu de orice lucru frumos din viata ta!



Arhanghelul Mihail, inger al adevarului si dreptatii sa-ti stea alaturi mereu, la bine si la greu, sa-ti lumineze calea si sa-ti arate destinul. La multi ani Mihai!



De ziua ta, iti daruiesc un buchet de culoare si veselie care sa iti aduca noroc in viata si prieteni in casa in aceasta zi. La multi ani!

Gabriel(a) te felicit cu ocazia zilei de nastere si iti urez un cer senin, un soare stralucitor, fericire deplina si tot ceea ce este mai pur si mai luminos. Fie ca aceasta sarbatoare sa-ti aduca in dar realizarea tuturor visurilor.



Trandafirii pe care i-ai adunat in cununa vietii tale, lasa-i astazi sa se impleteasca intr-un buchet al implinirii. Fie ca florile iubirii sa-ti impodobeasca viata si sa-ti vezi implinite toate dorintele. La multi ani, Mihaela!



De ziua numelui tău cele mai frumoase dorinţe să devină realitate. La mulţi ani, Gabriel!



O zi frumoasa si o viata plina de bucurii. La multi ani, Gabriel!