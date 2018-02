Mesaje si felicitari de Dragobete 2018. Cu mesajele acestea pline de iubire îi poţi cuceri inima

Anotimpurile vin si trec, dar fiecare om pastreaza in sufletul sau un anotimp. Imi doresc ca tu sa patreazi in suflet intotdeauna primavara si dragostea! Te iubesc!

Astept o raza sa-mi patrunda in suflet, sa ma lumineze si sa-mi spuna te iubesc, iar acea raza sa fie vocea ta ce ma trezeste de dimineata!

Azi, de Dragobete, voi desena un cerc si nu o inima in jurul numelui tau. Pentru ca o inima se poate rupe dar un cerc ramane pentru totdeauna. Te iubesc!

Ce ar fi fluturele fara aripile sale? ... Asa ar fi si iubirea mea fara tine.

Cel mai mare dar din univers, care poate fi oferit, este o inima sincera despre care stii ca bate doar pentru tine! Te iubesc!

Cineva mi-a spus ca ziua are 24 de ore, ca o ora are 60 de minute, ca un minut are 60 de secunde, dar nimeni nu mi-a spus ca fiecare secunda fara tine e o eternitate.

Cu aceasta urare aduc primavara in sufletul tau: deschide-ti inima si fa loc clipelor frumoase! Te iubesc!

Daca ai fi o floare eu as fi vantul, ploaia si lumina. Daca ai fi o stea eu as fi noaptea eterna. Daca ai fi ocean eu as fi plaja marginita de gandurile tale. Numai pentru a fi impreuna, pentru totdeauna. Te iubesc!

Daca ai putea sa simti cum bate inima mea de fiecare data cand iti aud vocea, ai simti si tu ca locul tau este langa mine si nu atat de departe. Abia astept sa te strang din nou in brate! Tot ce pot sa imi doresc este sa te am din nou langa mine. Te iubesc!

De Dragobete iti multumesc ca existi, ca esti langa sufletul si pe placul sufletului meu, ca esti vesel si optimist, ca ma faci sa rad, sa visez ... din nou ... sa fiu fericita ... Te iubesc!

De Dragobete lasa-ti inima sa zburde pe cararile iubirii ... invata sa fii fericit, iubeste ca sa fii iubit!

De Dragobete nu vreau decat sa iti spun ca dragostea adevarata nu are final fericit ... pentru ca pur si simplu nu are final!

De Dragobete vreau sa iti spun ca iubesc motivele pe care mi le dai in fiecare zi pentru a te iubi: zambetul tau. Ochii tai, bunatatea ta, atentiile pe care mi le faci si modul in care imi inseninezi viata.

Dragostea consta in dorinta de a da ceea ce este al tau altuia si de a simti fericirea acestuia ca si cum ar fi a ta... Tie vreau sa iti ofer totul, pentru ca te iubesc!

Dragostea este asemeni rasaritului. Ea aduce o stralucire de aur pe fata celui care o traieste. Si un simtamant cald in tot trupul. Ea trezeste sufletul si deschide ochii. Iar atunci cand se termina, lasa in urma miliarde de mici amintiri numite stele, pentru a reaminti lumii ca ea continua sa existe. Te iubesc!

Dragostea mea pentru tine este ca un cer senin dupa o dimineata innorata, ca roua in zori de zi, ca razele soarelui de primavara, ca florile din luna mai, vocea ta imi aduce bucurie in suflet si gandul la tine liniste. Te iubesc!

Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbeste prin priviri si atitudini. Este cerul pe care salasluieste Te iubesc!

Exista iubiri ce se sting ca lampa ramasa fara ulei, ori ca torentii ce seaca atunci cand ploaia s-a oprit. Dar dragostea adevarata este asemeni puternicului izvor care tasneste din pamant, curge mereu, nesfarsit. Asa e si dragostea mea pentru tine.

Fiecare noapte, fiecare atingere, fiecare sarut pe care mi le-ai daruit le pretuiesc mai mult decat propria-mi viata! Ma pierd in cuvinte si in ceea ce nu se poate numi dragoste pentru ca este mult mai mult decat atat: tu esti speranta mea de a trai!

Gandindu-ma ca nu mai vreau sa ma gandesc la tine, incerc sa nu ma mai gandesc ca nu mai vreau sa ma gandesc la tine.

Hai sa impartim lumea: marea tie si valurile mie, cerul tie si stelele mie, soarele tie si lumina mie, dar mai bine....totul tie si tu mie!!!

Iti trimit un fluturas sa-ti aduca un sarut usor ca petala unei flori de primavara.

Ma faci fericit si cred ca tie iti datorez bucuria de viata, imi umpli viata de un sentiment de bine, de un sentiment ca toate lucrurile sunt asa cum trebuie sa fie. Te iubesc raza mea de soare!

Ma urc pe dealul visurilor mele si acolo te gasesc pe tine. Stiu ca nimic nu impresoara linistea diminetilor sau bucuria reinvierii naturii mai mult decat o clipa de fericire alaturi de tine. Esti fericirea vietii mele!

Nu am nevoie de o zi anume ca sa-mi deschid inima, nu am nevoie de soare ca sa-ti vad zambetul, nu am nevoie de luna ca sa fiu fericita ... esti de ajuns tu!

Nu stiu cui sa multumesc ca mi te-a scos in cale, dar a facut cel mai nobil lucru... Ti-am spus ca te iubesc? Ma bucur ca exista zile ca Dragobetele, sa pot striga lumii intregi ca sunt indragostita.

Sunt un milion de stele si un milion de vise, tu esti singura mea stea si singurul meu vis! Te iubesc! Un Dragobete fericit!

Te iubesc...cum iubeste pasarea libertatea, te doresc... cum doreste pamantul apa, te ador... cum adora albina nectarul de pe floare, te sarut... cum nimeni altcineva n-ar putea s-o faca mai bine ca mine, te astept... cum asteapta noaptea luna pe cer ... Te iubesc!

Tu esti alintul meu de noapte buna, sarutul delicat al fulgilor de nea, mangaierea tandra a vantului de vara esti tot ce am si voi pastra iubirea ta adanc ascunsa in inima mea. Te iubesc!

Tu esti soarele zilei mele, vantul din cerul meu, valurile din oceanul meu, si bataia inimii mele.

Vreau sa fii alaturi de mine, sa imi luminezi viata, sa imi faci ochii sa straluceasca, sa imi faci buzele sa zambeasca! Alaturi de tine inima mea are aripi, sufletul meu este un foc de artificii, visele mele devin realitate! Fii cu mine, caci numai alaturi de tine simt ca pot respira!

Vreau sa privim impreuna cum infloreste primul ghiocel, vreau sa simtim impreuna caldura primei raze de soare primavaratic, vreau sa ne bucuram impreuna de aroma narciselor inflorite. Vreau sa imi petrec viata alaturi de tine. Te iubesc!