Mesajul care îți face pielea de găină! Carmen de la Sălciua, dezvăluire cutremurătoare: "Viaţa ne pune în genunchi"

Carmen de la Salciua abordează în cea mai recentă piesă a ei, „Coboară Doamne pe pământ", un subiect pe cât de delicat, pe atât de prezent în societatea românească: saracia, durerea, fericirea, sanatatea si goana dupa bani. De multe ori uitam de noi, de sănătatea noastră, uitam să iubim, uităm să fim fericiți!

"Coboară Doamne pe pământ / Sa vezi cum sunt,toti oamenii / Tot ce-i lăsat în lume sfânt / Cândva a fost, nu va mai fi", sunt doar cateva versuri din noua piesa a lui Carmen de la Salciua, versuri pline de incarcatura emotionala si durere care îți ajung exact la inima și care te fac sa plangi instant, iar videoclipul reflecta exact realitatea in care trăiesc multi dintre romani in ziua de azi. Trist, dar din pacate e crudul adevar!

In doar cateva ore de la lansare, piesa "Coboară Doamne pe pământ", a devenit virala pe net, demostrand inca odata, ca, Carmen de la Salciua este un adevarat fenomen al muzicii romanesti, reusind cu fiecare piesa sa stranga in scurt timp milioane de vizualizari si ocupand locul 1 in Trending saptamani la rand. Cel mai recent single al artistei este pe locul 2 în topul celor mai populare clipuri din România și a adunat peste 600 de mii de vizualizări pe YouTube, in nici doar 24 de ore de la lansare. Un adevarat record greu de egalat in muzica romaneasca! In prezent, piesa are peste 1,5 milion de vizualizari, acumulate in doar 4 zile de la lansare. Mai mult, artista se afla in Trending si de data aceasta inaintea unor artisti de top din Romania precum Shift, Ioana Ignat, Carla's Dreams, Ruby, Vunk, Feli sau Adda.

"Va mulțumesc! Am primit mii de mesaje de la voi ... sunt foarte fericita ca melodia a ajuns atat de repede la inimile voastre ... va mulțumesc! In melodiile mele cant cu mare drag despre bucuriile vietii, despre voiosie despre momente bune si rele din viata insa nu vreau sa uite nimeni adevarata fericire a oamenilor, care ar trebui sa fie Sănătatea și Liniștea care sunt mai presus de toate! De multe ori viața ne pune in genunchi, dar Dumnezeu ne iubește atunci când ne este mai greu...





Imi place sa imi compun singura, melodiile... In drumul meu prin lume am fost inspirata de oameni si trairile lor... m-am bucurat foarte mult pentru oameni cand i-am vazut fericiti si am cantat fericirea lor, insa ma intristez foarte mult de necazul altor oameni si le cant si lor necazul poate prin muzica mea ajut si alin macar cat de putin suferinta. Eu sunt un om sensibil și de multe ori afișez altceva pentru ca așa ma protejez de oamenii rai... pe care ii intalnesti la tot pasul.





Melodia cred ca va avea succes pentru ca eu cant din suflet si chiar sufar de multe ori cand vad oameni nefericiti! Oamenii buni exista și ei înțeleg mult chiar daca trec neobservati printre noi ... Simt cum intru in sufletele lor și ma simt apropiată de oamenii care ma iubesc deși nu îi cunosc pe foarte mulți ! Dumnezeu e cel care face toate astea in viața mea.





Urmeaza foarte multe melodii, doua din ele deja sunt înregistrate, dar mai aștept puțin pana sa le lansez! Deocamdată va las sa va bucurați de melodia asta frumoasa.Ajutati-va intre voi fara sa asteptati nimic in schimb. Va iubesc pe toti ori unde v-ati afla", ne-a declarat Carmen de la Salciua.