Mesajul lunii NOIEMBRIE 2018 pentru fiecare zodie: jocul timpului şi trei coincidenţe astrale

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



In aceasta luna vei fi foarte dinamic, creativ si capabil sa gestionezi cerintele nebune ale vietii si ritmul ridicat. Va trebui sa iti aperi interesele si sa lupti pentru ce vrei sa realizezi. Nu lasa alti oameni sa te irite sau descurajeze. Planetele te pot face sa te simti mai slabit, deci ai de muncit ca sa depasesi obstacole, dar conditia este sa te si odihnesti din belsug. In a doua parte a lunii vei primi influente pozitive care sa iti creasca increderea si vei fi activ, profitand de orice oportunitate. Exista niste note de plata si credite de rezolvat gratie actiunilor tale din aprilie sau mai. Analizeaza ce ai facut bine si nu si invata pentru viitor. Daca totul merge bine, vei culege roadele in primavara 2019. relatiile iti vor fi relaxate si bune, gratie lui Marte care va avea o dispozitie relaxata prin Pesti. Poti folosi acest lucru in ultima parte a lunii, ca sa nu creezi inconveniente nici tie si nici altora.





TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Dupa ce Uranus a fost retrograd in vizita la tine jumatate de an, este timpul pentru un rezumat : Unde au devenit notabile schimbarile ? Sau unde sunt ele inca necesare urgent ? Unde simti o nevoie mare de independenta ? Si daca privesti inainte : Incotro doresti sa mergi ? Intreaba-te si vezi ce ai fi raspuns acum un an. Pana cand Uranus nu ajunge in Taur din nou in martie ca sa se instaleze aici 7 ani, totul este in continuare despre munca interna : sa iti schimbi atitudinea intr-o asemenea maniera incat sa iti incepi curajos si cu incredere urmatorii 7 ani. Luna noiembrie iti va aduce multe schimbari pozitive in viata personala si in finante. Vei reusi sa iti pui la punct anumite datorii si sa te simti usurat. Relatiile personale sunt favorizate si comunicarea va fi impecabila. Incearca sa urmezi un plan care sa te ajuta sa iti gestionezi obligatiile si astfel sa te mai eliberezi de presiunea zilnica.



