Mesajul saptamanii de la ingerii pazitori ai zodiei tale. Ce vrei sa afli ACUM de la ingeri?

Fiecare persoana este o fiinta spirituala care a venit pe acest pamant insotit de ingeri protectori si ghizi spirituali, tocmai pentru a fi calauzit, protejat si iubit in timp ce sufletul isi manifesta experientele si lectiile pentru care a ales acest trup anume in acest loc din timp si spatiu.



Ingerii iti sunt intotdeauna alaturi si vor sa te ajute, dar ei functioneaza dupa legile Universale printre care si cea a liberului arbitru care permite omului sa isi faca propriile alegeri fara sa fie calauzit, tocmai pentru a experimenta ce se intampla cand alege x fata de ce se intampla cand alege y si asa se manifesta legea karmei – actiune urmata de consecinta.



Daca vrei ajutorul ingerilor tai, trebuie neaparat sa le ceri asta ! Ai incredere in echipa ta de ingeri!



Ei intervin doar atunci cand fie esti in mare pericol, fie te abati prea mult de la drumul sufletului. Exact asa cum face si un parinte cu copiii sai la locul de joaca.



Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.



Invata sa vorbesti mereu cu ingerii tai asa cum faci cu cel mai bun prieten. Vei fi uimit cata claritate primesti si cat de mult bine va veni usor pe calea ta. Vei invata sa accepti faptul ca ceva ce nu s-a intamplat conform dorintei tale este de fapt un lucru bun. Cine stie de ce rau ai fost ferit de ingeri daca s-ar fi intamplat ce voiai?



Si tu simti ca esti indrumat si calauzit de ingerii tai? Dovezile sunt in jurul tau, semne, "coincidente", sincronicitati in care parca cineva a asezat cu mana ca tu sa fii intr-un loc si nu in altul, sa ti se intample un lucru aparent inexplicabil ca sa fii ferit de altceva mult mai rau.



Ingerii iti lasa semne in permanenta, prin lucruri la indemana ta. Iata cele mai comune semne prin care recunosti ca ingerii iau legatura cu tine, precum si cea mai puternica rugaciune catre ingerii pazitori.



Orice om are un ghid spiritual ce este alaturi de sufletul sau de-a lungul veacurilor si are ingezi pazitori, o intreaga echipa.



