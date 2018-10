MESAJUL SAPTAMANII de la INGERII PAZITORI ZODII pentru 1-8 noiembrie 2018. Afla pentru care ASPECT din viata ta il PRIMESTI

Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de facut.

Ingerii tai pazitori sunt mereu alaturi de tine, chiar daca crezi sau nu. Iata aici care sunt cele mai uzuale semne prin care recunosti ca esti calauzit si protejat de echipa ta personala de ghizi, invatatori si ingeri.

Una din formele prin care ingerii pazitori iti transmit un raspuns sau un mesaj la o intrebare sau un subiect ce te framanta sau preocupa, este prin cardurile ingerilor pazitori. Acestea sunt o cale straveche, confirmata de vreme, de a lua legatura cu ingerii si calauzitorii spirituali. Ele sunt pe deplin sigure pentru ca atrag doar energia cereasca plina de iubire a mesagerilor.

Afla mai multe despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale aici, ca sa vezi ca nu esti singur niciodata!

Iata aici despre ingerii pazitori ai semnelor zodiacale.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

PROGRES NEINTRERUPT

"Iti confirmam progresul pe care l-ai facut focalizandu-te pe iubire in activitatile zilnice. Putem vedea clar contributia ta la binele omenirii prin gandurile, sentimentele si faptele tale de iubire."

Ai primit acest mesaj pentru a fi asigurat ca faci progrese neintrerupte. Uneori te compari cu alti oameni cu asprime si crezi ca ar trebui sa fii mult mai departe pe drumul pe care mergi acum. Vezi totusi cat de departe ai ajuns, cate lucruri ai invatat si cati oameni ai ajutat. Focalizeaza-te asupra progreselor facute in loc sa vrei atingerea perfectiunii. In fiecare zi, fa cel putin un pas spre realizarea proiectelor la care lucrezi cu pasiune.

Semnificatii suplimentare: esti pe calea cea buna, chiar daca ti se pare ca mergi incet ; pretuieste lumina in loc sa blestemi intunericul; apreciaza-te.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)

ASCULTA

"Linisteste-ti mintea, dragul nostru, si primeste asigurarea blanda ca totul a fost luat in considerare. Ramai intr-o stare de liniste, receptiva, fara sa iti faci griji privind natura exacta a manifestarii propriei dorinte. O minte linistita si un corp linistit ne asculta repede si clar. Aceasta este rugamintea noastra : Asculta."

Ai primit acest mesaj fiindca ingerii doresc ca mesajele lor sa ajunga la tine. Ei iti cer sa vorbesti mai putin si sa asculti mai mult. (Cand suntem stresati, tindem sa flecarim din nervozitate). Lasa grijile in seama ingerilor si ai incredere ca ti-au auzit rugaciunile. Daca ti se pare ca nu iti raspund la rugaciuni, probabil ca nu le asculti raspunsurile. Prin urmare, retrage-te intr-un loc linistit, cu intentia de a-ti asculta ingerii. Apoi inchide ochii, respira adanc si ... asculta.

Semnificatii suplimentare: evita mediile zgomotoase ; iti auzi ingerii asa cum trebuie ; inchide televizorul sau radioul ; auzul iti devine sensibil fiindca te acordezi cu ingerii ; curata-ti ceakrele, vizualizand cum lumina curata zona de deasupra fiecarei sprancene.

Mesaje de la ingerii pazitori pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

IMPAMANTARE

"Cand te detasezi de constienta propriului corp si a lumii fizice, te desprinzi de pamant. Desi e o placere sa plutesti catre cer, atentia si activitatea trebuie sa fie indreptate catre pamant. Noi te ajutam sa echilibrezi aspectele spirituale si cele materiale, astfel incat sa te bucuri de o viata pamanteasca implinita."

Acest mesaj iti transmite ca energia si atentia ta trebuie sa fie mai bine inradacinate in pamant. Daca te simti desprins, confuz, uituc, cu capul in nori si imprastiat, acest mesaj iti arata motivul. Desprinderea de pamant inseamna ca atentia este indreptata prea sus, ca si cum nu ai fi in propriul corp. Este nevoie de echilibru intre viata spirituala si cea pamanteasca. Te poti impamanta mergand descult pe iarba sau pe pamant, mancand legume crescute in pamant, cum ar fi cartofii sau morcovii, masandu-ti picioarele, atingand o planta sau un copac, vizualizand radacini ce pornesc din picioarele tale si ajung adanc in pamant. Impamantarea te va ajuta sa te concentrezi si focalizezi mai bine, dar si sa iti imbunatatesti conexiunile cu ingerii tai.

Semnificatii suplimentare : petrece mai mult timp in gradina ; foloseste esenta florale sau uleiuri esentiale pure ; adapteaza-ti stilul de viata pentru a sustine constienta mentala si fizica ; asigura-te ca toate cuvintele spuse sau scrise sunt practice, temeinice si inteligibile ; fii cu picioarele pe pamant si autentic in relatii ; trimite iubire si lumina Pamantului Mama.

