Mieii prea mici, pericol pentru sănătate. Vezi câte kilograme trebuie să aibă

Aveţi mare grijă atunci când cumpăraţi carnea de miel pentru masa de Paşte. Nu este recomandat să cumpărăm un miel mai mic de 10 kilograme pentru că acesta conţine mult colagen şi este greu de digerat.

Mieii mai mici au un conţinut mai ridicat de oxipurine. Din cauza conţinutului ridicat de colagen, carnea acestui animal este foarte greu de digerat, cade greu la stomac, mai ales în contextul unei mese bogate de Paşte. Este periculos pentru cei care suferă de probleme digestive, bilă, pancreas. Un miel mic nu are calitate biologică ridicată şi pe deasupra este o proteină care nu ne hrăneşte. Recomandat este ca dacă nu putem cumpăra un miel de 14, 15 kg, să luam măcar o bucată.

Din punct de vedere economic, un miel de 5, 6 kilograme nu este deloc spornic. El conţine foarte multă apă şi într-un final va rămâne cu foarte puţină carne.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor recomandă cetăţenilor să cumpere produsele alimentare pentru Paşte numai din spaţii sau unităţi înregistrate sau autorizate sanitar veterinar.

Cu trei săptămâni înaintea Paştelui, carnea de miel costă în jur de 11-15 lei kilogramul în viu, de la 8 lei anul trecut, din cauza ofertei mici. Crescătorii mizează pe export şi ţin animalele pentru vară sau toamnă, scrie portalul agrointel.ro.

În Botoşani, kilogramul de carne se vinde cu 11 lei. Ionică Nechifor, cel mai cunoscut crescător de ovine din rasa Karakul din judeţ, spune că în acest an mieii ajunşi la greutatea optimă pentru vânzare sunt foarte puţini, ceea ce justifică preţurile care ajung şi la 15 lei pe kilogram, aproape dublu faţă de cele din 2017. Însă în Botoşani, conform site-urile de vânzările online, preţurile nu depăşesc încă 11 lei pe kilogram.

„Preţurile de acum nu putem să le luăm ca şi preţuri de referinţă. Ele sunt încă mult înaintea sărbătorilor Pascale. Mieii sunt foarte puţini. În zona noastră, de exemplu, pentru această perioadă, având în vedere că Paştele este mai devreme, fătările sunt undeva în luna martie, mieii nu sunt atât de mari. De aia probabil şi preţurile un pic mai ridicate. Greutatea ideală pentru un miel de Paşte trebuie să fie între 9-11 kg în carcasă, asta ar însemna să aibă 22-23 kg în viu", a explicat Ionică Nechifor pentru Agrointeligenţa.

În Hunedoara, preţurile variază între 12 şi 14 lei pe kilogram în viu. „Preţul mieilor noi ne dorim să fie minim 22-25 lei carcasa şi viu între 11-13 lei. Ne-am dori, dar depinde totul de forţa de cumpărare a românilor. Acesta ar fi un preţ corect, nu un preţ mare, ci un preţ corect ca fermierul să-şi recupereze cheltuielile de peste an cu animalele. Am avut fătări timpurii şi sunt miei, marfă este pe piaţă. Chiar am discutat şi cu colegii de prin ţară, am avut şi ieri întâlnire la Minister şi sunt miei. Nu se pune problema. Dar totul e de preţ. Sperăm să fie un preţ cât de cât corect ca fermierul să poată să îşi recupereze cheltuielile şi să îşi continue activitatea", a declarat pentru agrointel.ro Dumitru Andreşoi, fermier din Hunedoara. Mărimea exploataţiei pe care o are îi dă posibilitatea să aibă un cuvânt de spus şi în negocierile pentru export, astfel că păstrează mieii pentru pieţele externe. "Pe piaţa europeană într-adevăr animalele de carne au un plus de valoare la preţ, pe piaţa europeană, unde se sacrifică carcasele, dar în general românul preferă orice carne. Dobrogea mănâncă mai mult Merinos, Moldova mai mult Karakul, restul ţării Ţurcană. Ţinând cont că şi Paştele este foarte timpuriu, o să avem alte preţuri, pentru că mieii sunt miei buni, dar una e să fie Paştele pe 15 mai, alta să fie în 8 aprilie, e o lună şi ceva mai repede. Noi nu vindem, îi lăsăm să mai crească iar în lunile iulie-august înţărcăm şi îi băgăm pe îngrăşat, sperăm spre ţările arabe să vindem în toamnă. De Paşti nu vindem, niciodată nu am vândut, pentru că avem efective mari şi nu mulgem, dar sunt colegii din asociaţie care vând, vin şi îşi procură crotalii. Acum stau la coadă săracii, să îşi identifice mieii să poată ieşi cu ei la vânzare pe piaţă. Noi sperăm să putem să exportăm în toamnă. Niciodată nu ne-au rămas animale, tineretul a plecat tot spre export", a declarat Dumitru Andreşoi.

Nicolae Cioranu, preşedintele Federaţiei Crescătorilor de Ovine şi Caprine Romovis, spune că mieii nu au avut timp să se facă pentru greutatea optimă pe care o cere piaţa, dar o parte dintre ei din exploataţiile care au avut fătări mai timpurii animalele au ajuns la kilogramele potrivite. În privinţa preţului, oierul din Arad arată că este încă devreme deoarece nu ştie „ce oferă piaţa". „Nu putem vorbi de preţuri acum, putem doar povesti până în perioada pascală. Dacă dăm nişte preţuri acum, le dăm total eronate, pentru că nu îşi spun cuvântul cererea şi oferta. Deci dacă mai stăm un pic, măcar o săptămână, ca să nu povestim, să nu fim pe lângă subiect, că nu ştim ce oferă piaţa", a declarat Nicolae Cioranu.

Oierul subliniază că piaţa mieilor nu este atât de favorabilă pentru că sunt ciobani care au rămas cu miei din 2017 nevânduţi şi nu şi-au găsit nici acum cumpărători. Doar exportul îi mai salvează pe ciobanii care sunt suficient de norocoşi să găsească clienţi. „Din mieii rămaşi într-adevăr o parte pleacă la export, o piaţă pleacă în pieţe, nu în supermarketuri, că fermierii încă nu au acces la vânzările din supermarket. Mieii care rămân îi creştem mari şi ne rugăm de careva să ni-i cumpere. Exact cum suntem acum, că în România cred că sunt peste 100.000 de miei depăşiţi de cantitatea optimă a pieţei, miei din 2017, care au ajuns la greutatea de 70 kg şi nu avem cui să-i vindem. Neavând cui să-i vindem, preţul e dezastruos la ei. Îi dăm la abator, dar nu avem cui. Nu contează cui vindem, realitatea este că nu avem cui vinde. În România, de câţiva ani, oferta a depăşit cererea", a conchis crescătorul.

Conform site-urilor de vânzări, pentru mieii Dorper se cere chiar şi 15 lei pe kilogram în viu.

Un crescător de oi din Timiş are deja rezervaţi peste 500 de miei care vor fi sacrificaţi în următoarele săptămâni. Cei mai mulţi vor pleca însă în ţările arabe şi nu pe piaţa internă. „Se vinde şi la români, numai că atunci în vinerea Paştelui, mai târziu. Omul îl ia proaspăt, nu îl baga în congelator", a explicat Dumitru Bodea, crescător de oi. Conform site-urilor de specialitate, în judeţul Timiş ciobanii cer 13 lei pe kilogramul de carne în viu dar sunt unii ciobani care se mulţumesc şi cu 10 lei pe kilogram.