MIHAELA BUZĂRNESCU - MADYSON KEYS LIVE VIDEO ONLINE STREAMING EUROSPORT: Meciul vieţii la Roland Garros. Când joacă Simona Halep

Organizatorii turneului de la Roland Garros au anunțat în această seară programul de duminică de la turneul parizian. Mihaela Buzărnescu, singura jucătoare română care va evolua duminică, o va înfrunta pe americanca Madison Keys. Partida a fost programată prima pe Arena Philippe Chatrier și va începe în jurul orei 12:00.

Mihaela Buzărnescu încearcă să rămână în visul pe care îl trăiește la Roland Garros și alături de ea sunt milioane de oameni care au descoperit povestea de viață a româncei și care vor o confirmare a ideii că tenacitatea și munca sunt răsplătite în cele din urmă.

"Miki" Buzărnescu vine după victoria de senzație reușită în meciul din turul III cu Elina Svitolina, scor 6-3, 7-5. Culoarul româncei pare extrem de favorabil pentru a avansa cât mai mult în turneu: în cazul în care o va învinge pe Madison Keys, Mihaela ar juca în sferturi cu învingătoarea partidei Barbora Strycova - Yulia Putintseva.

Americanca Madison Keys a recunoscut că numele adversarei îi crează probleme. "Nu știu cum să-i pronunț numele (n.r. al Mihaelei Buzărnescu), așa că nu o să-l spun, dar mă bazez pe antrenorii mei să mă ajute, să o urmărească și să-mi ofere un plan de joc pe care eu să-l execut.

Știu despre ea că e cap de serie și îi văd mereu numele, nu am apucat să văd vreun meci, dar e plăcut și provocator să joci contra cuiva pe care nu l-ai mai întâlnit”, a spus americanca.

"Miki" și Madison Keys nu s-au mai duelat niciodată. Până atunci, Buzărnescu se poate bucura de victoria uluitoare cu Svitolina și cu banii pe care i-a câștigat la turneul francez. Până la Roland Garros, „Miki" câştigase 547.605 de euro, lui Buzărnescu i-au mai intrat în conturi alte 222.000 de euro.

Buzărnescu este cea mai mare surpriză a ediției de anul acesta a Open-ului Franței. Fără victorie la turneele de Grand Slam până la acest turneu, bucureşteanca a fost cotată ca a 31-a favorită a competiţiei, dar n-a pierdut niciun set în primele trei tururi și a reușit calificarea în optimi, ceea ce a adus-o în reflectoarele presei internaționale. Și ca o confirmare a faptului că parcursul ei nu este întâmplător, a reușit o calificare în optimi și la dublu, alături de compatrioata Irina Bara. Rezultatele sunt cu atât mai meritorii cu cât și la simplu, si la dublu, Buzărnescu a reușit să elimine favoritele nr.4.

La simplu, românca le-a învins fără probleme pe Vania King (6-3, 6-3) şi Rebecca Peterson (6-1, 6-2), după care a produs una dintre cele mai mari surprize ale turneului: a câştigat cu 6-3, 7-5 contra celei de-a patra jucătoare a lumii, Elina Svitolina.

Buzărnescu a câștigat luna trecută finala de dublu de la Strasbourg, împreună cu Raluca Olaru. În precedenta competiție la care participase, turneul de la Praga, ajunsese în finală, și la dublu, și la simplu, când a pierdut în fața Petrei Kvitova. În ianuarie, realiza cea mai importantă performanță a carierei ei și se califica în finala turneului de la Hobart, Australia, pe care a pierdut-o însă în fața belgiencei Elise Mertens.

Românca de 30 de ani, care la un moment dat a fost nevoită să se retragă din competiții din cauza problemelor de sănătate, a avut o ascensiune nemaipomenită și a intrat în atenția specialiștilor încă de anul trecut. Buzărnescu a urcat peste 600 de locuri din 19 decembrie 2016 (când se afla pe locul 671 WTA) până pe 32 WTA, după ce a cucerit şapte trofee ITF în 2017, iar anul acesta a ajuns în două finale WTA.

Site-ul WTA amintea într-un articol de la sfârșitul lui 2017 dedicat Mihaelei că sportiva născută la Bucureşti a obţinut titlul de doctor în Educaţie Fizică şi Sport (în 2016, la UNEFS Bucureşti). „Într-un sezon în care apariţia unor personaje variate a atras interesul fanilor tenisului, Mihaela Buzărnescu are locul aproape de capul listei. Iată de ce ar trebui să urmăriţi evoluţiile stângacei în 2018”, recomanda WTA.

Misiunea de azi a Mihaelei Buzărnescu este însă dificilă. Stângace ca și Mihaela, la rândul ei americana Madison Keys (13 WTA) n-a pierdut vreun set în primele trei tururi, pe care le-a disputat cu Sachia Vickery, Caroline Dolehide şi Naomi Osaka.

Finalista de anul trecut de la US Open a fost eliminată de Simona Halep, în optimi, la ultimul turneu jucat, cel de la Roma.

Keys a ajuns anul acesta până în sferturile de finală la Australian Open, unde a pierdut în faţa germancei Angelique Kerber. Americanca de 23 de ani are trei trofee WTA, ultimul dintre ele anul trecut, la Stanford.

Secretele Mihaelei

Performanțele Mihaelei Buzărnescu în clasamentul WTA sunt cu atât mai mult de apreciat cu cât sportiva din România mărturisea că are doar trei rachete, second-hand, cumpărate de pe site-uri de comerţ online. „Am doar trei rachete, atât, a patra e puţin crăpată, o ţin pentru antrenamente. Firma Wilson, pe care o reprezint, mi-a spus că nu mai produce aceste rachete. Dacă vreau să semnez contract cu ei trebuie să-mi aleg un model nou. Anul trecut le-am cumpărat de pe Ebay şi am găsit şi pe Amazon unele folosite, dar le-am spart. Niciodată n-am spart atâtea rachete”, spunea Miki, în luna februarie a acestui an.

Mihaela Buzărnescu este antrenată de tatăl ei, Mihai Buzărnescu.

Acesta a fost întrebat cum ar fi reacționat dacă cineva îi spunea că fiica sa va ajunge în optimi la Roland Garros. „Acum doi ani era cu probleme de sănătate, juca, se oprea. Sincer, nu credeam, nu credeam că ajunge nici în primele 200 la un moment dat; se chinuia, avea clasamentul înghețat. A fost un chin pentru noi. Sincer, eu am crezut în ea. Ea mai puțin credea, pentru că, așa cum am spus, încerca să joace, iar se oprea...”, i-a mărturisit Mihai Buzărnescu corespondentului Digi Sport la Paris.

Nici Mihaelei Buzărnescu nu-i vine însă a crede că-și trăiește visul. La aceeași întrebare, cum ar fi reacționat dacă în urmă cu doi ani cineva i-ar fi spus că o va elimina pe favorita 4 de la Roland Garros, Mihaela a spus: „Nu credeam, făceam mișto, ceva de genul glumești, eu nu pot juca de dureri la genunchi și nu știu dacă o să mai reușesc să joc vreodată tenis. Acum realizez că așa a fost, tot răul spre bine”, a declarat Mihaela.

Tatăl Mihaelei a povestit că pregătește meciurile fiicei sale inclusiv cu ajutorul filmulețelor de pe YouTube. El spune că meciul cu Madison Keys va fi dificil, dar este încrezător și își dorește ca eleva și fiica să rămână în aceeași stare excelentă de sănătate care părea greu de atins în urmă cu câțiva ani. „E greu meciul cu ea pentru că e stângace, e pe val, dar încercăm. Fiecare meci nu e dinainte pierdut sau câștigat, vom juca. Potențial are. Nejucând atâta timp, nu l-a consumat... Acum depinde de sănătate, dacă va fi în continuare la fel...ea de asta n-a jucat. Cam 5 ani de zile n-a jucat, deci nu e uzată. Numai să nu fie iar o problemă medicală”, a spus Mihai Buzărnescu.

Partida dintre Mihaela Buzărnescu și Madison Keys va putea fi urmărită în format liveTEXT pe RomaniaTV.net și în direct la Eurosport.

Tabloul meciurilor din optimile de finală Roland Garros 2018

Duminică:

Mihaela Buzărnescu - Madison Keys

Barbora Strycova - Yulia Putintseva

Anett Kontaveit - Sloane Stephens

Daria Kasatkina - Caroline Wozniacki

Luni:

Simona Halep - Elise Mertens

Angelique Kerber - Caroline Garcia

Garbine Muguruza - Lesia Țurenko

Maria Sharapova - Serena Williams