Mihaela Buzărnescu păstrează şanse să se califice în finala mini-turneului Campioanelor. A câştigat ultimul meci

Mihaela Buzărnescu şi Alicja Rosolska au învins, cu scorul de 6-2, 6-2, echipa Qianhui Tang/Fang Ying Xun (China), cap de serie numărul 6.

În prima partidă, Buzărnescu şi Rosolska au fost învinse de echipa Shuko Aoyama/Ligia Marozava (Japonia/Belarus), cap de serie numărul 4, cu scorul de 6-3, 6-2.

Aoyama şi Marozava se vor califica în finală, dacă vor câştiga şi întâlnirea cu Qianhui Tang/Fang Ying Xun, ultima din grupă. Un succes al chienzoaicelor le-ar putea duce în finală pe Buzărnescu şi Rosolska.

Here is the post match interview with @Alarosolska and @MikiBuzarnescu after their win over Qianhui Tang and Fang Ying Xun at @WTAEliteTrophy.#WTAEliteTrophy pic.twitter.com/0Fd0Go909c