Mihaela Rădulescu, GOALĂ pentru 50.000 DE DOLARI într-o celebră revistă pentru bărbaţi FOTO

Mihaela Rădulescu a fost la un pas să pozeze goală pentru 50.000 dolari. Dezvăluirea a fost făcută de Dan Silviu Boerescu, fost redactor şef Playboy, în cartea "Confesiunile unui bucătar pervers".

"Păi, hai să vă spun cum s-a întâmplat. Era cât p'aci! Şi era să-i mai dăm şi vreo 50.000 dolari pentru asta. Nu ne-am înţeles, însă, asupra unui mic aspect procedural. Făcusem toate calculele şi, ţinând cont de un tiraj de minimum 100.000 de exemplare (că doar n-o fi vândut mai puţin decât Andreea Antonescu!) şi de ce publicitate am fi vândut în plus faţă de un număr obişnuit, tot ieşeam pe plus.

Numai că Mihaela nu e doar o mare profesionistă a imaginii, ci şi o femeie foarte complicată. Ea îşi doreşte să iasă în câştig pe toate părţile (şi, în general, îi iese). Nu era foarte hotărâtă cum şi cât să se dezbrace, dar voia banii. Şi mai voia, în cazul în care sa-r fi răzgândit, să poată declanşa o întreagă telenovelă a refuzului şi a acceptării ofertei.

Aşa că, deşi ne înţelelesesem pe sumă şi aveam contractul gata redactat. Mihaela mai voia ceva, un soi de poliţă de asigurare, just in case. Voia să-i trimit un mail sau un fax în care să o rog frumos, cu introducerile de rigoare despre cariera ei, să pozeze artistic în Playboy şi să precizeze explicit suma. "Hârtia" i-ar fi folosit pentru ca, la o adică, dacă afacerea nu ieşea, să se poată lăuda cum a refuzat ea cel mai mare contract de la Playboy România. I-am propus ca, mai întâi, să semnăm totuşi contractul", a scris Dan Silviu Boerescu.