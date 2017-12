Mihaela Rădulescu, mesaj de Crăciun. Cum s-a pozat alături de iubitul ei FOTO

Mihaela Rădulescu le-a transmis fanilor Crăciun Fericit!

Mihaela Rădulescu merge până la capăt: După atâţia ani în care am gustat...

"Sunt pe-aici oameni buni, frumoși, împliniți, fericiti sau… încă nu, tineri plini de chef de viata sau înca in cautarea drumului corect, oameni prea singuri sau prea chinuiti…

Pentru toti, fara exceptie, am numai ganduri bune și vă doresc să vă reincarcati sufletul cu tot ce va bucura! Se spune Sarbatori fericite, dar eu va doresc sa fiti voi fericiti, pe deplin! Multumesc pentru tot ce am simtit de la voi, mereu! Sărbatorile astea or fi despre bucurie, daruri, distractie, mancare, vacanta, dar și despre curătenia de facut in suflet, in casa, in ganduri, despre bunatate si compasiune, despre… impreuna si familie…

Pretuiți ce aveți si nu lasati nicio tristete sa va atarne in bradul de Craciun… Mereu cu gânduri bune, Mihaela și Felix", a scris Mihaela Rădulescu.