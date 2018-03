Mihai Fifor: Ne dorim să avem operaţională Brigada Multinaţională de la Craiova până la sfârşitul acestui an

"Ne dorim ca împreună cu aliaţii noştri şi, desigur, împreună cu Polonia - care ne dă un sprijin substanţial - să avem operaţională Brigada Multinaţională de la Craiova până la sfârşitul acestui an. Profit de ocazie pentru a-i mulţumi omologului meu polonez pentru tot sprijinul pe care îl acordă la Brigada Multinaţională de la Craiova", a precizat Fifor, în conferinţa de presă prilejuită de reuniunea miniştrilor apărării din ţările participante la "Iniţiativa Bucharest 9 (B9)".



El a adăugat că ministrul polonez se va afla pe parcursul zilei la Craiova, unde se va întâlni cu militarii polonezi. Fifor a reiterat dorinţa ca în cadrul Brigăzii Multinaţionale prezenţa trupelor să se facă după model polonez, adică rotaţional.

"România a solicitat în mai multe rânduri prezenţă militară aliată pe teritoriul său şi faptul că vorbeam despre operaţionalizarea Brigăzii Multinaţionale de la Craiova înseamnă, printre altele, şi acest lucru: afilierea la Brigada Multinaţională a cât mai multor ţări, astfel încât să putem avea aici o brigadă multifuncţională în adevăratul sens al cuvântului, nu numai în timp de pace. Pe de altă parte, aşa cum se ştie, în România se află prezente trupe americane şi la fiecare întâlnire pe care am avut-o cu secretarul apărării, domnul James Mattis, am solicitat ca în România prezenţa trupelor americane să se facă pe model polonez, adică rotaţional, dar pe o perioadă de timp mai mare. Continuăm să facem demersuri în acest sens, pentru că pentru România este importantă prezenţa atât a SUA pe teritoriul nostru, dar şi a celorlalte state aliate, prin afiliere la Brigada Multinaţională, dar şi prin participare la exerciţiile pe care le avem în fiecare an", a spus oficialul român.



În contextul reuniunii în format B9, Mihai Fifor a subliniat importanţa coordonării şi coerenţei pe flancul estic, menţionând că acest aspect a fost reliefat şi în lucrările reuniunii de la Bucureşti.



"Suntem la nivel aliat în plin proces de pregătire a viitorului summit. Astăzi, prezenţa aliată avansată este materializată pe întreg flancul estic al Alianţei, atât în nord-est, arealul baltic, cât şi în sud-est, pe teritoriul naţional şi la Marea Neagră. Continuăm să ne focalizăm major asupra implementării sale şi în acest context aşteptăm, în iulie, decizii importante cu relevanţă pentru postura de apărare şi descurajare aliată. România, ca şi Polonia, are o implicare de substanţă în negocieri şi dorim să fim un actor activ, un jucător important la masa marilor decizii, prin promovarea propriului interes de securitate, legate în principal de măsurile de adaptare, precum şi de creşterea profilului de descurajare pe flancul estic", a precizat el.



Ministrul Apărării din Polonia, Mariusz Blaszczak, a arătat că o colaborare româno-polonă, adică între cele mai mari state aflate în flancul estic al NATO, reprezintă o cheie în vederea unei cooperări mai ample.



"Suntem foarte bucuroşi să vedem forţele româneşti în Polonia şi încercăm să sprijinim România prin prezenţa noastră aici. (...) Implementarea deciziilor luate la Summitul NATO de la Varşovia se realizează în mod adecvat. Vrem ca răspunsul NATO în faţa provocărilor să fie cât se poate de precis şi deplin. Vrem ca adaptarea NATO în faţa ameninţărilor să fie cât se poate de bună. Iar ameninţările sunt prezente - toată lumea ştie foarte bine, toată lumea poate să le identifice - şi suntem în acord în ce priveşte modul în care să le contracarăm", a spus el.