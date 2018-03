Mihai Fifor: România este membră a unei mari echipe, care este NATO, şi aici intenţionează să fie în continuare

''Cred că onoarea este a noastră şi cred că trebuie să fim foarte mândri de ceea ce am făcut astăzi, pentru că aceasta este, din punctul meu de vedere, o muncă de echipă şi a fost îndeplinită perfect, iar acum avem aici un Comandament care este la capabilitate finală şi este ceva ce trebuie să salutăm cu toţii. Acest lucru demonstrează, încă o dată dacă mai este nevoie, că România şi-a făcut treaba şi este un aliat în NATO şi un partener strategic al SUA. Acum am demonstrat încă o dată că suntem un partener de încredere şi că suntem aici ca membri ai unei mari echipe, iar această echipă este NATO şi aici intenţionăm să fim în perioada următoare, bineînţeles. Ceea ce am văzut azi, aici, este o muncă minunată, care a fost îndeplinită de colegii noştri, a fost un efort comun foarte mare pe parcursul câtorva ani şi, aşa cum spunea şi domnul amiral James Foggo, comandantul Forţelor Întrunite de la Napoli, faptul că puteţi raporta mâine comandantului suprem al Alianţei că misiunea a fost îndeplinită este o dovadă minunată despre cât de determinaţi suntem pentru a ne face datoria în această zonă dificilă, cum este cea a Mării Negre. Sperăm că vom continua în acest mod şi România este pregătită să demonstreze că această determinare există şi va exista în continuare, atât din punct de vedere politic, cât şi militar", a declarat ministrul Apărării Naţionale, într-o conferinţă de presă, după ceremonie.



El a reafirmat că România alocă 2% din PIB pentru apărare.



Mihai Fifor a mai spus că România s-a oferit să găzduiască o componentă de comandă terestră şi speră că acest comandament se va localiza în România, iar acest lucru va dovedi că România este "poate unul dintre cei mai importanţi jucători în această regiune".



Referitor la paşii următori în parteneriatul strategic, ministrul apărării naţionale a declarat că, începând de joi, Comandamentul Multinaţional de Divizie Sud-Este este raportat ca fiind complet operaţional şi urmează ca, în acest an, Brigada Multinaţională de la Craiova să atingă întreaga capabilitate pentru a declara acest lucru.



''Tocmai ce am spus că România îşi continuă fără nici un fel de dubiu drumul către a se afirma tot mai puternic ca cel mai important furnizor de securitate la Marea Neagră. În acest sens, noi ne-am oferit ca ţară gazdă pentru un comandament de trei stele pe care sperăm să-l obţinem odată cu modificarea structurii de comandă a NATO şi, practic, odată toate aceste obiective atinse, putem spune că România a atins întreaga sa maturitate ca ţară membră a NATO şi ca important pilon pe flancul estic al NATO'',a concluzionat Mihai Fifor.



La rândul lui, generalul de brigadă Daniel Petrescu, comandant al Comandamentului Multinaţional de Divizie Sud-Est, a declarat că a fost o perioadă de muncă extraordinară, o perioadă în care ''am avut ca obiectiv să obţinem standardele cerinţelor NATO, să fim capabili să spunem azi, după doi ani şi jumătate de la activare, că comandamentul este capabil să coordoneze o operaţiune de apărare colectivă, în cazul declarării Articolului 5-Apărare Colectivă, pe flancul de sud-est al Alianţei''.



Comandantul Comandamentului Forţelor Întrunite de la Napoli, amiralul James Foggo, a precizat că este foarte mândru de ceea ce s-a realizat, pentru că aici este o regiune cheie din punct de vedere strategic.



"Va fi o mare plăcere când îi voi spune comandantului meu "Misiune îndeplinită!''.