Mihai Neşu, mărturisire şocantă la şapte ani de la cumplita accidentare: "Durerea mare era în suflet"

Întrebat dacă îi lipsește ceva din viața de dinainte de accidentare, fostul fundaș de la FCSB a spus: "Nu! Trăiesc cel mai bun moment al vieţii mele, acum, la 35 de ani. Şi m-ajută Dumnezeu, de multe ori nici să nu simt că sunt paralizat! Au fost clipe teribile, în care nu-mi trecea cu toate pastilele din lume. Nici nu aveam cum, fiindcă durerea mare era în suflet", potrivit gsp.ro.

Fostul fotbalist a mărturisit că în ultimii ani s-a regăsit și, crede el, toate asta datorită momentului critic din mai 2011: "Accidentarea m-a ajutat să mă descopăr pe mine, cel care eram cu adevărat, nu ce voiam eu să par".

În vârstă de 35 de ani, Mihai Neșu este de părere că știința e limitată, motiv pentru care nu a mai căutat răspunsuri la întrebările sale la medici, ci a mers la preoți cu har, care l-au ajutat enorm.

"Am avut clipe când simţeam că nu mai pot. Dar am căutat răspunsuri. Am încetat să caut răspunsurile la doctori, fiindcă ştiinţa e limitată. Am avut şansa unor preoţi buni, s-au rugat şi ei pentru mine, am vorbit cu ei, m-au ajutat cu sfaturi. Trebuie să mă lupt să le pun în practică. Programul meu e simplu: trebuie să mă ţin de ceea ce mi-au dat doctorii, terapie pentru corp, şi ceea ce mi-au dat preoţii, terapie pentru suflet. În rest, la fundaţie, cu una, cu alta, după puterile şi mintea mea. Acum am reuşit să percep ce trebuie să fac, încerc să mă ţin de program, iar Dumnezeu mă întăreşte zi de zi", a mai declarat pentru jurnaliștii de la gsp.ro.

Mihai Neșu s-a accidentat în dimineața zilei de 10 mai în timpul unui antrenament pe care îl făcea la FC Utrecht. Deși, inițial, părea o accidentare mai gravă, ulterior, a venit diagnosticul crunt al medicilor: și-a fracturat o vertebră cervicală. Totul a început cu un duel al lui Neşu cu coechipierul Alje Schut, care a căzut peste român.

În urma accidentării, foștii colegi s-au strâns în jurul românului, imediat fiind evident cât e de serioasă situaţia. În clipa în care Mihai Neșu a spus că nu își simte mâinile, picioarele, nimic de la bărbie în jos, coechipierii au izbucnit în lacrimi. El a fost transportat de urgență la spital din Olanda, unde a fost operat ore bune.